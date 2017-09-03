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 Происшествия, За рубежом
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Все про:испытания (182) КНДР (315) НАТО (5712) ядерное оружие (502) Совбез ООН (562) Столтенберг (489)

 "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

столтенберг

Испытание Северной Кореей водородной бомбы является еще одним грубым нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил в воскресенье, 3 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает штаб-квартира организации в Брюсселе.

"Я решительно осуждаю проведенное сегодня Северной Кореей шестое ядерное испытание. Это еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая Резолюцию 2321 ООН, принятую в ноябре 2016 года", - подчеркнул Столтенберг.

Он сообщил, что в НАТО обеспокоены дестабилизирующей поведением Пхеньяна, которая представляет угрозу региональной и международной безопасности.

"Режим должен немедленно прекратить все существующие ядерные и баллистические ракетные программы в полном объеме, а также снова начать диалог с международным сообществом", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг призвал Северную Корею "уважать свои международные обязательства и отказаться от всех угроз и действий, способствующих напряжению и опасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОБСЕ назвал ядерное испытание КНДР "безрассудным и безответственным поступком"

Как ранее сообщалось, государственное телевидение КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявило об успешном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, что также заявила о предполагаемое ядерное испытание Пхеньяна, настояла на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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Чомусь при цих потугах Європи і ООН згадується бородате "останнє китайське попередження".. Імпотенти..
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Тут нужно не судить с трибуны, а лечить. Желательно томагавками
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Ну вот вы все по кругу выразите глубочайшую обеспокоенность, и чего? ООН уже всё, тю-тю... Напала параша на нас, а ООН палец о палец не ударила хоть что-то сделать кроме бла-бла-бла
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У них усиленное питание. В их колбасе лишь 23% глины
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"Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР - Цензор.НЕТ 3328

корейские ученые, смогли"(С).. . Настало время о;уительных историй)))
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Пухлый упиздяй проверяет весь мир на прочность. А мир, вместо того, что бы упиздяю превентивно навалять и устранить угрозу всей планете, ссыкливо скулит. А мы еще удивляемся, почему с Хуйлом цацкаются.
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Да Ын клал с прибором на всё ваше ООН вместе с НАТО и прочей мотнёй.
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А тепер знову "терміново" збереться клуб під назвою Радбез ООН побалакати, чи достатньо успішними були північнокорейські випробування. Прийдуть до висновку, що недостатньо і до сстворення бомби корейській свинці ще далеко. А якщо я помиляюсь і захочуть пийняти якесь справді вагоме рішення, кацапстан накладе купу г*вна, ой, перепрошую, вето, китайці зроблять вигляд, що їх це не стосується (утримаються), а ботоксний щур буде потирати ручки і радіти, що відвернув увагу світу вибухом подарованої пупсику бомби (ну не самі ж голодні корейці північні її створили, вони, за невеликим винятком лише про їжу можуть думати) від кацапо-бульбашівських "маневрів" по стрімкому захопленню чужих територій.
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Ну еще одно. Потом будет следующее. И еще. И что - надаете Ыну ремнем по жопе ? Или просто скажете "фу, таким быть !" ??
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Как показывает практика - надежнее иметь пять ядерных ракет, чем десять "Будапештских меморандумов".
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(с) "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН" - Эх, раз. Да ееещщё раз. Да ещщё мноого, мноого раз... (с)

_И это то самое ужасное НАТО, могучий агрессивный блок? Словоблуды презренные. Они маньякам вроде путлера не соперники. Это львы с заячьим сердцем. И это делает шансы человечества на дальнейшее существование весьма призрачными. Именно благодаря этим бездеятельным словоблудам.
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Это не Югославия или Ливия. Эти азиатские психи могут дать сдачи.
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_Пожар лучше тушить в самом начале, а не ждать когда разгорится. И так, и этак, но тушить придётся. Потому что пусть Запад сейчас пятится назад, и красные линии сдвигаются раз за разом в сторону повышения ставок. Но при такой стратегии неизбежен момент, когда людоеды преступят такую черту, дальше которой пятится будет уже невозможно, за той чертой полная капитуляция, физическое уничтожение, концлагеря и чистки. Так что Западу придётся принимать бой, как бы он ни стремился его избежать. Для мира нужно, чтобы его хотели все стороны. Для войны достаточно желания одной стороны! Тушить пожар надо было ещё позавчера, сегодня уже поздно, но все равно тушить надо. Потому что завтра потери от того, что не потушили сегодня, вырастут на порядки. Неужели не ясно?
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значит, будет 20 мил, азиатских трупов ... но кто их считает
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Бугага. Европейские чистоплюи не любят пачкаться кровью.
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цікаво .якою була б реакція європейських імпотентів на ядерну атаку прямо по Брюсселю))-
глибока стурбованість чи крайня стурбованість?
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Планету уничтожают как будто планет Земля рядом много. Недоразвитое разумение, трудно назвать признаками разума,-исходя из реальных действий, ближайшие времена покажут есть-ли или была разумная жизнь на планете и уровень этого разума, (догмы и личные примитивные комплексы)
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Да розпустите уже эту организацию озабоченых наций, это как минский процес, одно название
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нах, этих бесполезных озабоченных бюрократов
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В Грузії стартували навчання НАТО за участі українських військових http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/3/7153896/
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Еще одно, последнее, китайское предупреждение и сверъестественная озабоченность.
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Я решительно осуждаю проведенное сегодня Северной Кореей шестое ядерное испытаниеИсточник: https://censor.net.ua/n453868

Вже шестое Карл!
-Так куме,дорiвнено запускам
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР
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