 "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил в воскресенье, 3 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает штаб-квартира организации в Брюсселе.
"Я решительно осуждаю проведенное сегодня Северной Кореей шестое ядерное испытание. Это еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая Резолюцию 2321 ООН, принятую в ноябре 2016 года", - подчеркнул Столтенберг.
Он сообщил, что в НАТО обеспокоены дестабилизирующей поведением Пхеньяна, которая представляет угрозу региональной и международной безопасности.
"Режим должен немедленно прекратить все существующие ядерные и баллистические ракетные программы в полном объеме, а также снова начать диалог с международным сообществом", - отметил генсек НАТО.
Столтенберг призвал Северную Корею "уважать свои международные обязательства и отказаться от всех угроз и действий, способствующих напряжению и опасности".
Как ранее сообщалось, государственное телевидение КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявило об успешном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, что также заявила о предполагаемое ядерное испытание Пхеньяна, настояла на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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корейские ученые, смогли"(С).. . Настало время о;уительных историй)))
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_И это то самое ужасное НАТО, могучий агрессивный блок? Словоблуды презренные. Они маньякам вроде путлера не соперники. Это львы с заячьим сердцем. И это делает шансы человечества на дальнейшее существование весьма призрачными. Именно благодаря этим бездеятельным словоблудам.
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глибока стурбованість чи крайня стурбованість?
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Вже шестое Карл!
-Так куме,дорiвнено запускам
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