 КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Послание Европейского союза ясное: КНДР должна безотлагательно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет и незамедлительно прекратить все связанные с этим мероприятия", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.
По словам Ф.Могерини, действия КНДР являются "серьезной провокацией, представляющей серьезную угрозу для региональной и международной безопасности и проблему для глобального режима нераспространения".
В своем заявлении высокий представитель ЕС по международным делам сообщает, что в течение дня намерена поддерживать связь с международными партнерами.
Она также планирует встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Ласиной Зербои генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.
"И я внесла вопрос о КНДР в повестку дня неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллине на следующей неделе. Крайне важно, чтобы мы в Европейском союзе и всем международном сообществе продолжали подходить к этому единым и скоординированным образом", - отметила Ф.Могерини.
Она выразила надежду, что СБ ООН рассмотрит этот вопрос и займет твердую и эффективную позицию. "Европейский союз, как всегда, будет тесно координировать свои действия с его решениями", - пообещала глава европейской дипломатии.
По ее мнению, КНДР должна приступить к заслуживающему доверия и содержательному диалогу, направленному на достижение полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и на полное осуществление всех соответствующих резолюций СБ ООН.
"ЕС готов поддержать такой процесс при консультациях с ключевыми партнерами. Денуклеаризация Корейского полуострова может быть достигнута только мирными средствами, в интересах всех корейцев, всех жителей региона и всего мира", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.
Как сообщалось, ранее в КНДР признали запуск баллистической ракеты в сторону Японии. При запуске лично присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он назвал очередное ракетной испытание "прелюдией" перед запуском ракет в сторону американского Гуама.
712 29
Юнкер о вступлении в силу СА между Украиной и ЕС: "Это праздник для нашего Европейского континента"(19)
ЕС призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые усиливают напряженность, - Могерини(17)
ЕС ожидает, что все страны будут способствовать проведению расследования, - Могерини о катастрофе МН17(18)
Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС(50)
ВВС: Нечто новое. По отношению к Грузии Россия применяет прием «ползучей аннексии»(5)
Санкции против РФ продлят после саммита лидеров стран ЕС, - Могерини(27)
Если посмотреть на экономику России, ее трудно назвать сверхдержавой, - Могерини(158)
Ответить
Ответить
Каждое государство имеет право на развитие тех технологий которые оно считает для государства важными.
А то что последствия будут когда-то, так они будут в любом случае не сегодня так завтра не от атомной войны а от перенаселения, не от вирусов так еще от чего-то. Рано или поздно произойдет так что людей не будет на планете Земля и только люди в этом виноваты. Потому что люди неразумно пользуются ее благами и должны за это ответить.
Ответить
Ответить
После монтажа гл.пролета крымнаш поплыл ...Опоры ушли на 1 - 1.5 метра . Монтаж остановлен
Ответить
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-- вариантов тут два: или хуйло опухнет, или Ын усохнет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НЕТ !!!
ИНАЧЕ ЭТОТ ПЕНТЮХ БУДЕТ ДОЛГО ЖИТЬ !
Рано или поздно оно что нибудь вытворит и будет стёрто в пыль...
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить