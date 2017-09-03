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Все про:КНДР (314) ООН (2177) ракеты (597) Совбез ООН (561) Евросоюз (12115) Могерини (311)

 КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

могерини

Очередное ядерное испытание Северной Кореи - это новое прямое и неприемлемое нарушение международных обязательств КНДР не производить и не испытывать ядерное оружие, как это определено многочисленными резолюциями СБ ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Послание Европейского союза ясное: КНДР должна безотлагательно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет и незамедлительно прекратить все связанные с этим мероприятия", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

По словам Ф.Могерини, действия КНДР являются "серьезной провокацией, представляющей серьезную угрозу для региональной и международной безопасности и проблему для глобального режима нераспространения".

В своем заявлении высокий представитель ЕС по международным делам сообщает, что в течение дня намерена поддерживать связь с международными партнерами.

Она также планирует встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Ласиной Зербои генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОБСЕ назвал ядерное испытание КНДР "безрассудным и безответственным поступком"

"И я внесла вопрос о КНДР в повестку дня неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллине на следующей неделе. Крайне важно, чтобы мы в Европейском союзе и всем международном сообществе продолжали подходить к этому единым и скоординированным образом", - отметила Ф.Могерини.

Она выразила надежду, что СБ ООН рассмотрит этот вопрос и займет твердую и эффективную позицию. "Европейский союз, как всегда, будет тесно координировать свои действия с его решениями", - пообещала глава европейской дипломатии.

По ее мнению, КНДР должна приступить к заслуживающему доверия и содержательному диалогу, направленному на достижение полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и на полное осуществление всех соответствующих резолюций СБ ООН.

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"ЕС готов поддержать такой процесс при консультациях с ключевыми партнерами. Денуклеаризация Корейского полуострова может быть достигнута только мирными средствами, в интересах всех корейцев, всех жителей региона и всего мира", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

Как сообщалось, ранее в КНДР признали запуск баллистической ракеты в сторону Японии. При запуске лично присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Он назвал очередное ракетной испытание "прелюдией" перед запуском ракет в сторону американского Гуама.
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Украина уже отказалась от всего, что было и оказалась там где мы сейчас находимся. В жопе. А теперь просит всех о помощи и побираемся с кредитами, не говоря уже о том, что люди гибнут.
Каждое государство имеет право на развитие тех технологий которые оно считает для государства важными.
А то что последствия будут когда-то, так они будут в любом случае не сегодня так завтра не от атомной войны а от перенаселения, не от вирусов так еще от чего-то. Рано или поздно произойдет так что людей не будет на планете Земля и только люди в этом виноваты. Потому что люди неразумно пользуются ее благами и должны за это ответить.
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Украина не в жо.. , а на пути к нормальной жизни . В Польшу , в своё время , тоже везли пассатижи , ножницы и колбасу .
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Хорошее настроение .
После монтажа гл.пролета крымнаш поплыл ...Опоры ушли на 1 - 1.5 метра . Монтаж остановлен
КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини - Цензор.НЕТ 2119
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Півтора метри осадки паль (свай) основи - це все-одно, що ніж в масло..І це без всіх, передбачених проектом навантажень - транспорту, снігу, зимових вітрів.. Якщо не фейк, то це катастрофа, палі (сваї) зірвались при 25% проектних навантаженнях - виправити це вже не можливо.. Якщо не фейк - мосту не буде..Дай Боже , щоб не фейк..
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Якби так , вгамовували гітлера, як вгамовують ина і хуйла - то гітлер зупинився б на західному березі Тихого океану..
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Ага ,Украина уже отказалась ,и имеем результаты на лицо ....
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КНДР должна немедленно отказаться...

-- вариантов тут два: или хуйло опухнет, или Ын усохнет...
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Боже какие дегенераты. Да выпустите по ним тысячи крылатых ракет и уничтожьте командные штабы и центры откуда могут это запускать и все проблема решена.
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Ага відкажуться так само як і КаЦАПстан з маріонетками новоотсосами виконують Мінські угоди і всякого роду перемиря(хлібні,шкільні і т.п)
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Могут даже крайнюю обеспокоенность выразит - от шо!
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могерини и ко уже показали себя как беспомощные пустомели. и ын это прекрасно понимает и просто ложит на вас
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из-за таких бесполезных организаций как ООН и ОБСЕ, которые не могут нихера, существуют диктаторы и войны
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Та эти северокорейцы ж зазомбированые . им начхать на доларовые бумажки и айфоны их не подкупишь .и все они готовы умереть за своего вождя .поэтому американцы их и боятся .
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Угу. Нашли дураков. После того как поступили с Украиной лишившейся ядерного оружия больше ниодна страна в мире добровольно его не сдаст.
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та уже давно пора понять что нельзя разоружатся . не будет мощной армии и спецслужб , тебя по любому кто то захватит или экономическим путём типа революций или прямым военным нападением .
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Могерини полная дура. Украина отказалась от ядерного оружия и чем это для неё закончилось?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини
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