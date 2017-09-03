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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2730) Госпогранслужба (3019) граница (3166) Россия (72122) учения (1986)

 Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений "Запад-2017", – ГПСУ

граница контроль

Меры проводят с начала сентября.

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиленно участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", - отметил он.

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По словам Слободяна, в Белоруссии задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска.

"Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим", - подчеркнул он.

Напомним, Россия и Белоруссия проводят совместные стратегические учения Вооруженных сил раз в два года. В этот раз они стартуют 14 сентября и продлятся неделю, до 20 сентября.

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А зачем на всех,или вы думаете что Саакашвили приедет со стороны Ростова?
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Очень хорошее инженерное сооружение или подобное было бы на границе с россией

Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений "Запад-2017", – ГПСУ - Цензор.НЕТ 2779
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Як допоміжна міра Україні- точно допомгло би. Кордони в Україні не такі ,як у Ктиаї- де не пролазні хащі та зовсім дикі місця.
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Зачем стена - мины лучше, дешевле и быстрее.
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ПРАВИЛЬНО!
НЕ НАДО ТРЫНДЕТЬ, ШО Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений "Запад-2017", .!

ОНА ТОГДА "УСИЛИТ, КОГДА ЗАМИНИРУЕТ ВСЮ ГРАНИЦУ С ХУ*ЛОСТАНОМ !!!




.
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Грят, что эту декорацию построили хунвейбины... ...бо в 19 веке, ни один европейский путешественник и учёный, этого не заметил...
...и с военной точки зрения, стеночка не выдерживает, ни критики, ни значения... -- зато народ делом занят -- при строительстве, туристах и великодержавных понтах ...*)
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"Усилила" - это еще мягко сказано. НО - ПРАВИЛЬНО! ДАВНО ПОРА! Темпов по "усилению" - не снижать!
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Ну.............. втакому разі - ми спокійні................
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Я б на твоєму місці , андруша смицький , в твоїй безпеці не був таким самовпевненим.. Доля кацапського троля на форумі Цензора - сьогодні ти є, а завтра вже банальний безіменний хрестик.. :D
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Про долю такого опущенця, як ти, лончику - я взагалі мовчу.................. обсисай жалюгідне звірятко.......

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Україно - російський кордон стане безпечним лише тоді, коли зникне держава під назвою Російська Федерація.
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А якщо на тиждень закрити взагалі? Багато втратимо?
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Не знаю, смеяться или плакать? Второе ближе!
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У нас є славетний Арсеній, котрий одним ріжком набоїв в Ічкерії утилізував кацапську дивізію..Навіщо нам стіна, коли є Арсеній?
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Особенно на польской границе,введен план-перехват "Бздун"
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Да нет, это из-за суперрейтингового Саакашвили
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С точки зрении политики, то да для Пороха это идеальный вариант
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Украина воюет с РФ, а Порошенко воюет с Саакашвили - личным врагом Путина. Настораживает, согласитесь...
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А кто сказал, что Саакашвили это личный враг путлера?
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просто интересно ...многие говорят что Михо личный враг пуйла.Это сам Михо сказал?
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Вот-вот и я этого не понимаю как может быть личным врагом тот кто слил войну кацапам за 5 дней и рашка вышла сухой из воды
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хорошее минное поле вдоль границы еще более усилит контроль
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Разбросать там на границе противопехотных мин лепестков, самая лучшая защита.
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...Батьке явный кирдык корячится... -- скоропостижно, после долгой и продолжительной... -- к НГ упакуют в торжественной обстановке... -- так думаю.
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Жалкие потуги шоколадных против саакашвили.Петя уже и хуйла готов пустить,лишь бы михо не приехал.Смешны и унылы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина усилила контроль границы на всех участках из-за учений "Запад-2017", – ГПСУ
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