 Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений "Запад-2017", – ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиленно участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", - отметил он.

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По словам Слободяна, в Белоруссии задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска.

"Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим", - подчеркнул он.

Напомним, Россия и Белоруссия проводят совместные стратегические учения Вооруженных сил раз в два года. В этот раз они стартуют 14 сентября и продлятся неделю, до 20 сентября.