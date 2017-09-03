 Один украинский воин получил ранения в результате вчерашних боевых действий под Зайцево, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий получил ранения. Это произошло вблизи Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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