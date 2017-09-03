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 Один украинский воин получил ранения в результате вчерашних боевых действий под Зайцево, - спикер АТО

мотузяник

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий получил ранения. Это произошло вблизи Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

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Воин получил ранение на войне и скорейшего ему выздоровление и здоровья.
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Не школьное или Уборочное перемирие г-н Президент не сохраняет жизни украинских солдат а каждый проданный за бугор украинский танк "Оплот" ой как нужный для обороны на фронте!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин получил ранения в результате вчерашних боевых действий под Зайцево, - спикер АТО
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