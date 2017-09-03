 В США прекратили работу три дипучреждения РФ

Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекратило работу, передает Цензор.НЕТ. Здания диппредставительства, а также торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке перешли под контроль США. Это подтвердил представитель Госдепартамента в электронном послании, передает Deutsche Welle.
В американском МИД подчеркнули, что объекты были проинспектированы, чтобы подтвердить, что российская сторона "освободила помещение". При этом в МИД России меры, предпринятые властями США, называют обыском.
Сотрудник Госдепартамента США, комментируя версию Москвы, объяснил, что американские официальные лица просто сопровождали штат дипучреждений и торговых представительств при обходе комнат. "Обвинения со стороны российского правительства, включительно с тем, что должностные лица США угрожали выломать дверь в упомянутых помещениях или ФБР зачищающей их, являются ложными", - говорится в заявлении представителя Государственного департамента.
В пятницу, 1 сентября, власти США потребовали закрыть три российских дипломатических объекты: генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. В Госдепартаменте отметили, что действия США продиктованы необходимостью уравнять количество дипперсонала после высылки сотен американских дипломатов из России.
Как уточнил российский генконсул Сергей Петров, сотрудники покинут дипломатическое представительство в Калифорнии до 1 октября. Сначала Вашингтон установил для этого срок в 48 часов, однако позже пошел на уступки российской стороне, отдав "специальные распоряжения", призваны дать дипломатам и членам их семей "достаточно времени", чтобы собрать вещи и освободить квартиры на территории консульства, отмечает AP.
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Геть до бярьозок. Там й сидіть на своїх болотах.
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завтра протокол оформим.
завтра буду в форме я,
здравствуй, Калифорния!
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И поделиться с Трампом секретами......
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Марьяна
Пишут,что несколько сотрудников закрытого консульства России в Сан-Франциско попросили политубежища в США.
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Спасение Украины, в Стойкости и Мужестве - Народа Украины и Армии Украины!
Толку было от ватного превосходства в Войне с Ичкерией?
Если вата платит Ичкерии дань.
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Или то закрывать будет уже не пРезидент КГБ/ФСБУ Порошенко, а другой, настоящий Президент Украины?..
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Мы будем голосовать из ненависти.
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МОРДОЖОПАЯ пУТИНСКАЯ ПИ*ДАБРАТИЯ, ИЗ ОХАЯННОГО "ЗАПАДНОГО МИРА" ПОЕХАЛА В СЧАСТЛИВЫЙ РУЗЬКИЙ МИР...
https://www.youtube.com/watch?v=a8r1hlrxLQc
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September 2nd, 18:58
Администрация Дональда Трампа намерена заблокировать российско-венесуэльскую сделку, в результате которой "Роснефть" могла получить контроль над активами по нефтепереработке в США.
Речь идет о 49% компании Citgo - "дочки" венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA, которая владеет двумя НПЗ, трубопроводами и сетью из 48 нефтехранилищ на территории Штатов.
В ноябре 2016 года "Роснефть" выдала PDVSA кредит на 1,5 млрд долларов, а акции Citgo были использованы в качестве залога.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом Доме, в администрации Трампа обеспокоены тем, что активы могут в конечном итоге оказаться в собственности "Роснефти", поскольку тонущая в долгах PDVSA, очевидно, не сможет расплатиться по российскому кредиту: объемы добычи в Венесуэле падают, экспорт за год снизился на 25%, а половина мощностей по переработке внутри страны простаивают из-за развала инфраструктуры и дефицита кадров, передает Finanz.ru.
Венесуэла же сделкой с "Роснефтью" могла бы фактически избавится от этого актива, монетизируя его и выводя средства за пределы юрисдикции США. Но, по-видимому, не судилось.
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