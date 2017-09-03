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 Политика Украины
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Все про:диплом (115) консульство (357) посольство РФ (314) Россия (72122) США (13332)

 В США прекратили работу три дипучреждения РФ

сша консульство рф

Здания дипломатических объектов перешли под контроль США.

Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекратило работу, передает Цензор.НЕТ. Здания диппредставительства, а также торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке перешли под контроль США. Это подтвердил представитель Госдепартамента в электронном послании, передает Deutsche Welle.

В американском МИД подчеркнули, что объекты были проинспектированы, чтобы подтвердить, что российская сторона "освободила помещение". При этом в МИД России меры, предпринятые властями США, называют обыском.

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Сотрудник Госдепартамента США, комментируя версию Москвы, объяснил, что американские официальные лица просто сопровождали штат дипучреждений и торговых представительств при обходе комнат. "Обвинения со стороны российского правительства, включительно с тем, что должностные лица США угрожали выломать дверь в упомянутых помещениях или ФБР зачищающей их, являются ложными", - говорится в заявлении представителя Государственного департамента.

В пятницу, 1 сентября, власти США потребовали закрыть три российских дипломатических объекты: генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. В Госдепартаменте отметили, что действия США продиктованы необходимостью уравнять количество дипперсонала после высылки сотен американских дипломатов из России.

Как уточнил российский генконсул Сергей Петров, сотрудники покинут дипломатическое представительство в Калифорнии до 1 октября. Сначала Вашингтон установил для этого срок в 48 часов, однако позже пошел на уступки российской стороне, отдав "специальные распоряжения", призваны дать дипломатам и членам их семей "достаточно времени", чтобы собрать вещи и освободить квартиры на территории консульства, отмечает AP.

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Александр, извините, но вы приувиличиваети. Козлорылые выпивают все на стадии браги))
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Розетки, выключатели и лампочки не дали украсть. Проклятые обыски!
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А шо поробиш?
Геть до бярьозок. Там й сидіть на своїх болотах.
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Три дипучреждения РФ вылетели в дымовую трубу.
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а вдруг они жгли заложников, ведь вполне вероятно, что они могли там быть...
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А не пора бы в Киеве, попросить оккупантов на выход? Зачем им наш воздух портить, и о чем с ними говорить, там все решает только одно чудо природы.
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Хуйло опускає навколо хуйляндії залізну завісу під радісне верещання своїх холопів..
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Представляю как кацапская вата рвет на заднице волосы , в Калифорнии например дохрена кацапья проживает, они все паслись в консульстве Сан Франциско
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а сегодня я не в форме,
завтра протокол оформим.
завтра буду в форме я,
здравствуй, Калифорния!
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Так а что можно постоянно делать в консульстве?
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Ты представляешь - а я уже смотрел - вой стоит знатный!!! Мне понравилось...
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Працівники консульства Росії у США просять політпритулку в Сполучених Штатах http://24tv.ua/pratsivniki_konsulstva_rosiyi_u_ssha_prosyat_politpritulku_v_spoluchenih_shtatah_n859922
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очередные кремлёвские * консервы*. На скрепную пусть едут
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Они хотели бы жить на Манхеттене,
И поделиться с Трампом секретами......
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что же, это вполне логично, безыдейному стаду при альфа-козле, которое изображает из себя антифашистов под нацистским лозунгом "москва третий рейх, четвертому не бывать", зиггуя на рожу пути на мавзолее и мелко при этом крестясь на красные флажки коммунистов диппредставительства в цивилизованных странах дело очевидно лишнее, им надо развивать связи с животным миром... по уму партнеров себе выбирать надо.
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ПЕРЕПОСТ

В США прекратили работу три дипучреждения РФ - Цензор.НЕТ 7058 Марьяна

Пишут,что несколько сотрудников закрытого консульства России в Сан-Франциско попросили политубежища в США.

В США прекратили работу три дипучреждения РФ - Цензор.НЕТ 499
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Тобто хУЙЛО знову щось ваті заборонить-"Бий своїх, аби чужі боялися!".
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А "Обама чмо" - так не глумився над скрєпною кацапнею, як це робить Трамп , за котрого кацапня випила ріки шампанського.. Висновок -кацапня - шампанське це не ваше, ваш напій бояра і вятскій квас.. По друге - на красной площаді необхідно вам розстріляти націонал-прєдатєля і лібєраста жіріка, кортий пив шампусік за Трампа.
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Вятский квас даже боюсь себе представить...
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КИСЕЛЬ ТВ :Высланы с опережением графика,и большой пользой для дипломатов т.к. высылка предполагает физические нагрузки вообщем одни плюсы.Ожидаются высылки из других стран лояльных к дипломатам рф.В миде создаются даже 2х дневные курсы по быстрой эвакуации пресонала.А всем этим движет боярышиковый реактор-случайност? Не думаю!
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Скоро уже прекратит свою работу и сама росийская Педерация...
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Седня выслали завтра заселят а Джавелинов все нет и нет.
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Спасение Украины, не в джавелинах!
Спасение Украины, в Стойкости и Мужестве - Народа Украины и Армии Украины!
Толку было от ватного превосходства в Войне с Ичкерией?
Если вата платит Ичкерии дань.
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А когда в Украине Порошенко закроет три кацапских диппредставительства ??.
Или то закрывать будет уже не пРезидент КГБ/ФСБУ Порошенко, а другой, настоящий Президент Украины?..
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Выборы не за горами, назовите хотя бы одного достойного кандидата; про "проходимость" пока не будем, просто чтобы он был узнаваемым.
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Тимошенко и Гриценко. Каждый из них имеет все шансы уделать ПеПо во втором туре.
Мы будем голосовать из ненависти.
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В США прекратили работу три дипучреждения РФ

МОРДОЖОПАЯ пУТИНСКАЯ ПИ*ДАБРАТИЯ, ИЗ ОХАЯННОГО "ЗАПАДНОГО МИРА" ПОЕХАЛА В СЧАСТЛИВЫЙ РУЗЬКИЙ МИР...
https://www.youtube.com/watch?v=a8r1hlrxLQc

.
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Просто у Трампа пригорает, у него нету выбора
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Молодцы! Гнать сраных "дипломатов" как псов паршивых!
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Астанавись, Трампушка! Президент США заблокирует сделку "Роснефти" и ВенесуэлыВ США прекратили работу три дипучреждения РФ - Цензор.НЕТ 6673
September 2nd, 18:58
Администрация Дональда Трампа намерена заблокировать российско-венесуэльскую сделку, в результате которой "Роснефть" могла получить контроль над активами по нефтепереработке в США.
В США прекратили работу три дипучреждения РФ - Цензор.НЕТ 3455
В США прекратили работу три дипучреждения РФ - Цензор.НЕТ 6673Речь идет о 49% компании Citgo - "дочки" венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA, которая владеет двумя НПЗ, трубопроводами и сетью из 48 нефтехранилищ на территории Штатов.
В ноябре 2016 года "Роснефть" выдала PDVSA кредит на 1,5 млрд долларов, а акции Citgo были использованы в качестве залога.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом Доме, в администрации Трампа обеспокоены тем, что активы могут в конечном итоге оказаться в собственности "Роснефти", поскольку тонущая в долгах PDVSA, очевидно, не сможет расплатиться по российскому кредиту: объемы добычи в Венесуэле падают, экспорт за год снизился на 25%, а половина мощностей по переработке внутри страны простаивают из-за развала инфраструктуры и дефицита кадров, передает Finanz.ru.
Венесуэла же сделкой с "Роснефтью" могла бы фактически избавится от этого актива, монетизируя его и выводя средства за пределы юрисдикции США. Но, по-видимому, не судилось.
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во повезло дибломатам. в родную говень до холодов успеют приехать. пару охапок дров на зиму есть время заготовить. будут теперь скрепнощасливо всю руцкую зиму в тёплой зимлянке при лучине сидеть и чай из трофейных унитазов, блюдцем вприкуску сёрбать.
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