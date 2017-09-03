 В США прекратили работу три дипучреждения РФ

Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекратило работу, передает Цензор.НЕТ. Здания диппредставительства, а также торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке перешли под контроль США. Это подтвердил представитель Госдепартамента в электронном послании, передает Deutsche Welle.

В американском МИД подчеркнули, что объекты были проинспектированы, чтобы подтвердить, что российская сторона "освободила помещение". При этом в МИД России меры, предпринятые властями США, называют обыском.

Сотрудник Госдепартамента США, комментируя версию Москвы, объяснил, что американские официальные лица просто сопровождали штат дипучреждений и торговых представительств при обходе комнат. "Обвинения со стороны российского правительства, включительно с тем, что должностные лица США угрожали выломать дверь в упомянутых помещениях или ФБР зачищающей их, являются ложными", - говорится в заявлении представителя Государственного департамента.

В пятницу, 1 сентября, власти США потребовали закрыть три российских дипломатических объекты: генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. В Госдепартаменте отметили, что действия США продиктованы необходимостью уравнять количество дипперсонала после высылки сотен американских дипломатов из России.

Как уточнил российский генконсул Сергей Петров, сотрудники покинут дипломатическое представительство в Калифорнии до 1 октября. Сначала Вашингтон установил для этого срок в 48 часов, однако позже пошел на уступки российской стороне, отдав "специальные распоряжения", призваны дать дипломатам и членам их семей "достаточно времени", чтобы собрать вещи и освободить квартиры на территории консульства, отмечает AP.