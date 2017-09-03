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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:награда (1239) Порошенко (13695) указ (264) военнослужащие (3949) Национальная гвардия (1256)

 Порошенко наградил 67 бойцов ВСУ и Нацгвардии, 12 из них - посмертно

порошенко указ подпись подписание

Президент Петр Порошенко подписал Указ №259 / 2017 "О награждении государственными наградами Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга Глава государства наградил 67 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.

Так, медалью "Защитнику Отечества" награждены 45 военнослужащих Вооруженных Сил.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Есть две профессии, которые пользуются наибольшим доверием украинцев - военные и медики, - Порошенко. ФОТО

Одиннадцать военнослужащих ВСУ и один военнослужащий Нацгвардии награжден посмертно орденом "За мужество" III степени.

В ведомстве отметили, что подписывая Указ, глава государства подчеркнул, что более 16 тыс. украинских героев получили высокие государственные награды, из которых более 2600, к сожалению, посмертно. 44 самых выдающихся украинца отмечены высоким званием Герой Украины.

"Я горжусь каждым, кто получил высокое звание Герой Украины. И ими гордится весь украинский народ", - сказал Петр Порошенко.




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Погибшим за свободу и независимость Украины- вечная память!
Живым - поздравление и удачи !
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Поздоровляю нагороджених.. Але чому Петро не вийшов до родин полеглих під Іловайськом, при відзначені річниці трагедії цього року, всього п'ять днів тому?
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команда пиарщиков так задумала. Сабж должен ассоциироваться только с чем-то хорошим. Сабж открывает школы. мосты..
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... у нього не було часу він займався офшорами!
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Ссыт... Люди помнят, как он в то время деньги в оффшоры переводил...
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Мужність буває троьх ступенів? Недостатньо мужній, достатньо , надмужній! Пробачаюсь ,якщо мене не зрозуміють ! це незрозуміле розділення на ступені...Краще б по 1млн страхування платили загиблим!
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Вчера Президент красовался в кадре вместе с Пророссийским Попом,взявшемся за голову и решившим укреплять Украину,но недавно просто отказывавшемуся отпевать погибших за свободу и целостность Украины.Вот такое вот двуличие.
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То есть 12 новых ордеров для вдов на квартиры? Или соевый только гебнявым вдовам квартиры роздает? Я правильно написал, или нет? Ану соевые разъясните этот вопрос
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Не так давно писали что донецким ментам дали несколько квартир в Мариуполе. Они живы-здоровы, работают в Мориупале, но их власть приравняла к Героям т.к. они видите ли не стали предателями..... Во как! Тогда всем кто не остался в лугодонии надо давать квартиры, они тоже на стали предателями
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Меня удивляет другое,почему так и никто не наказан за дезинформацию Президента Украины которую он провозгласил на весь мир.Если мне память не изменяет то он сказал СМИ ,,Что все выведены и потери составили в 8 или12 человек.И это все то что ему доложили наши так занные ,,генегалы генштаба,,?А ненаказаными могут дыть только потому что Президент(профан) а его назначенцы не лучше но трогать он их не может так как он обязан тем кто его сделал Президентом.
В Украине стают Президентами и выигрывают выборы исключительно те кого назначат олигархи.Неважно кто и как голосует,главное кому позволят олигархи кем быть.
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Во Петро обороты набрал - подписал, открыл, амнистировал, наградил, закрыл границу, сбегал в супермаркет за хлебом, занял очередь на получение паспорта....
Хм... и вы спрашиваете почему оно севие !?
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Сколько парней погибло, сколько остались инвалидами!!! А Порошенко с Гройсманом все возмущаются что им не дают вести торговлю на крови с Лугодонией.
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Они уже собрались аннулировать Блокаду и торговать с ОРДЫЛО!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил 67 бойцов ВСУ и Нацгвардии, 12 из них - посмертно
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