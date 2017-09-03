Порошенко наградил 67 бойцов ВСУ и Нацгвардии, 12 из них - посмертно
Президент Петр Порошенко подписал Указ №259 / 2017 "О награждении государственными наградами Украины".
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга Глава государства наградил 67 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.
Так, медалью "Защитнику Отечества" награждены 45 военнослужащих Вооруженных Сил.
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Одиннадцать военнослужащих ВСУ и один военнослужащий Нацгвардии награжден посмертно орденом "За мужество" III степени.
В ведомстве отметили, что подписывая Указ, глава государства подчеркнул, что более 16 тыс. украинских героев получили высокие государственные награды, из которых более 2600, к сожалению, посмертно. 44 самых выдающихся украинца отмечены высоким званием Герой Украины.
"Я горжусь каждым, кто получил высокое звание Герой Украины. И ими гордится весь украинский народ", - сказал Петр Порошенко.
Живым - поздравление и удачи !
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В Украине стают Президентами и выигрывают выборы исключительно те кого назначат олигархи.Неважно кто и как голосует,главное кому позволят олигархи кем быть.
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Хм... и вы спрашиваете почему оно севие !?
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