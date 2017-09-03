 Порошенко наградил 67 бойцов ВСУ и Нацгвардии, 12 из них - посмертно

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга Глава государства наградил 67 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.Так, медалью "Защитнику Отечества" награждены 45 военнослужащих Вооруженных Сил.Одиннадцать военнослужащих ВСУ и один военнослужащий Нацгвардии награжден посмертно орденом "За мужество" III степени.В ведомстве отметили, что подписывая Указ, глава государства подчеркнул, что более 16 тыс. украинских героев получили высокие государственные награды, из которых более 2600, к сожалению, посмертно. 44 самых выдающихся украинца отмечены высоким званием Герой Украины."Я горжусь каждым, кто получил высокое звание Герой Украины. И ими гордится весь украинский народ", - сказал Петр Порошенко.