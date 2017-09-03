EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Шоу-бизнес
  1516  52
Материалы по теме:
Все про:кино (1156) Крым (20595) оккупация (7286)

 В оккупированном Крыму могут начать снимать детский киножурнал "Ералаш"

ералаш

Российский кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала Борис Грачевский заявил, что съемки могут вести в оккупи ированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 3 сентября, Грачевский отметил, что сейчас ведутся переговоры по этому поводу.

Борис Грачевский участвовал в открытии фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", который открыли 2 сентября в Евпатории. Президент фестиваля, народный артист России Дмитрий Харатьян рассказал, что подготовка фестиваля длилась три года.

По информации подконтрольного Кремлю министра культуры Крыма Арины Новосельской, на подготовку и проведение фестиваля "Солнечный остров" из бюджета Крыма в этом году было выделено семь млн рублей (почти три млн гривен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых в 2014 г. находились 19 тыс. человек, - Минюст

Организаторами фестиваля выступили "Крымский киномедиацентр" и "Продюсерская компания Анатолия Воропаева" (Москва).

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если въедут в Крым из Украины - то ради Бога, пусть снимают..
Но если идиоты, и попрутся напрямую из рашки - их же пердаки потом скрЕпеть будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так вроде никого не наказывают. Видел как какой то блогер показывал баб которые прославляли Путина в Крыму (приехали не из Украины), а потом спокойно выступали в Киеве
 показать весь комментарий
Ответить
 
Могли проскочить, но все равно вас найдем и накажем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они хотят как можно больше артистов, певцов и т.д. "повязать" общей верёвочкой. Гниды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так ведь артисты многие и не против. никто ведь их не заставляет... кто не хочет, тот не едет. проблема в том, что все российское общество сгнило изнутри. одна оболочка осталась и та дырявая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...в крыссии уже три года как ералаш - в формате документального кино или фильма ужасов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто-то смотрит это унылое говно "ералаш" (имеется ввиду расеянский)?
у грачевского уже давным давно наступил творческий климакс
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот Грачевский - адепт "крымнаша !" и "русскава мира", Еще год назад в оккупированный Донецк к впопучленцам приезжал. Тварь оно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в россии - смотрят! Хотя да - кризис жанра там уже давно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно. Не знала, что "Ералаш" ещё снимают.
Была уверена что такие вещи, как "Ералаш", юмористические телепередачи "Кабачок «13 стульев»", «Вокруг смеха» или, скажем, киножурнал "Фитиль", давно уже остались в советском прошлом и стали историей ТВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, не стали. Там во всю на ТВ (и не только) вытягивается ВСЕ СОВЕТСКОЕ! От Кабдздоха до Николаева, например. Сейчас вот во всю собираются рассказывать, как стреляла царь-пушка и звонил царь-колокол, а недруги россию просто оболгали! Ты почаще включай "Первый канал", если, конечно, нервная система крепкая!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а шо ?! це ж добре, і хуйла в кожному випуску згадуйте, тоді діло піде!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот такой Ералаш для детей, не забыть бы объяснить детям, что снимали это с помощью украденного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В моєму дитинстві, це десь 1975 рік- "Єралаш" мені подобався.. Що з ним зараз - не знаю.. Якщо зайшов в "сакральний" Крим - накриється статевим органом бабусі, як і все, до чого доторкається хуйло.. Хуйло не Мідас..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подскажу сюжет: экранизация совковых анекдотов про Вовочку, "мальчишки и девчёнки, а также их родители...ну и свист..в титрах ералаша" да вот мост крымский просядет в илистое дно и полностью перекроет судоходство в проливе и азовском море вот это настоящий ералаш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мальчишки и девчонки , а также их родители , немного порнохаба увидеть не хотите ли :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про камни с неба или голые,грязные пляжи или как попали в рабство к шулеру ну-ну,можно просто снять триллер "молчание крымских ягнят"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Вы в Одессе видели что в этом году творилось? Все пляжи засраны тиной....десятками тонн тины, к морю не подойти , вонь стоит как из сортира.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
...пока ты, нулевое, не воткнуло сюда свой "коммент", то ничем не воняло...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Снимать ,,Ералаш,,?Дело хорошее да только о чем эти минианекдоты будут?Пионеров уже нету,жизнь хреновее некуда а об распятых мальчиках уже не актуально да и кто поверит разве что дебил,хотя ,пардон,ведь поверила в это вся ксцапия..!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Голос Мордора‏ @spacelofdrock

То о чем предупреждали эксперты , случилось, крымский мост "поплыл". Опоры просели на 1,5м, Работы остановленыВ оккупированном Крыму могут начать снимать детский киножурнал "Ералаш" - Цензор.НЕТ 2328
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего фейк, ни одного сообщения от авторитетных источников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто ж про такое говорит? Про такое молчат да вздыхают.. (С)


 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сын вчера с подругой в Симферополь из Москвы улетел.

Вот же незадача - забыл ему строго-настрого указать, чтобы украинскую визу получил.
Что ж теперь ему бедному делать-то???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Крыму нужно снимать киножурнал - " Я Алкаш!" ... :D
...массовка бесплатная, антураж, актеры и сценарий на шару...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор, вы еще ежедневную сводку строительства керченского моста нам покажите)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"А кацапы что тебе дали? Водку кацапы тебе дали и матершины полон рот."
Нехама Мендель
Фильм "Биндюжник и король".1989 год
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут местная мягкая Вата а посути "контра" внутри Украины губу раскатали-мол пусть снимают ,тока шоб заехали через Каланчак!Так вот ,тут уже напечатали тихо карту без Украины а теперь не против там в Крыму снимать что то,да не в том дело что по пи.де кнутом -а втом что больно!Снимайте убогие у себя в Мурманске,там тоже море.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Православный ИГИЛ. Школа в Керчи. Детей на линейку одели в военную форму

В оккупированном Крыму могут начать снимать детский киножурнал "Ералаш" - Цензор.НЕТ 4867
В оккупированном Крыму могут начать снимать детский киножурнал "Ералаш" - Цензор.НЕТ 7974
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+ милитаризация всей страны!!! еСТЬ У КОГО УЧИТЬСЯ:
В оккупированном Крыму могут начать снимать детский киножурнал "Ералаш" - Цензор.НЕТ 7445
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що???........ нормальний такий собі тележурнал........... і до того ж - прикольний.....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму могут начать снимать детский киножурнал "Ералаш"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти