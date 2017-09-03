 В оккупированном Крыму могут начать снимать детский киножурнал "Ералаш"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 3 сентября, Грачевский отметил, что сейчас ведутся переговоры по этому поводу.
Борис Грачевский участвовал в открытии фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", который открыли 2 сентября в Евпатории. Президент фестиваля, народный артист России Дмитрий Харатьян рассказал, что подготовка фестиваля длилась три года.
По информации подконтрольного Кремлю министра культуры Крыма Арины Новосельской, на подготовку и проведение фестиваля "Солнечный остров" из бюджета Крыма в этом году было выделено семь млн рублей (почти три млн гривен).
Организаторами фестиваля выступили "Крымский киномедиацентр" и "Продюсерская компания Анатолия Воропаева" (Москва).
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
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Но если идиоты, и попрутся напрямую из рашки - их же пердаки потом скрЕпеть будут
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у грачевского уже давным давно наступил творческий климакс
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Была уверена что такие вещи, как "Ералаш", юмористические телепередачи "Кабачок «13 стульев»", «Вокруг смеха» или, скажем, киножурнал "Фитиль", давно уже остались в советском прошлом и стали историей ТВ.
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а пАтАмуша ...
родственніе души
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Не видел
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То о чем предупреждали эксперты , случилось, крымский мост "поплыл". Опоры просели на 1,5м, Работы остановлены
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Но приятно
будем ждать
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Вот же незадача - забыл ему строго-настрого указать, чтобы украинскую визу получил.
Что ж теперь ему бедному делать-то???
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...массовка бесплатная, антураж, актеры и сценарий на шару...
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Нехама Мендель
Фильм "Биндюжник и король".1989 год
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