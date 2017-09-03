 Глава ОБСЕ назвал ядерное испытание КНДР "безрассудным и безответственным поступком"

Председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что ядерное испытание КНДР сеет напряженность на Корейском полуострове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Курц назвал испытание водородного боезаряда "безрассудным и безответственным поступком" и осудил действия Пхеньяна.
"Категорически осуждаю ядерное испытание КНДР. Оно является не только явным нарушением международных обязательств Северной Кореи, но и безрассудным и безответственным поступком во время повышенной напряжённости на Корейском полуостров", - написал он.
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Глубоко осудил?
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Президент РФ Владимир Путин ничего не видит из-за построенной им "надежной стены из верных сторонников и преданных спецслужб", которые предоставляют ему недостоверную информацию, считает российский блогер Илья Варламов.
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Севастополь.
На ЖД вокзале булочки для русских по 20 рублей,а для украинцев по 50!
Шучу!
Нет у нас теперь никакого железнодорожного вокзала!
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