EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  401  15
Все про:КНДР (313) ОБСЕ (2793) ядерное оружие (501)

 Глава ОБСЕ назвал ядерное испытание КНДР "безрассудным и безответственным поступком"

ким чен ын

Организация осуждает испытание Пхеньяном водородной бомбы.

Председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что ядерное испытание КНДР сеет напряженность на Корейском полуострове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Курц назвал испытание водородного боезаряда "безрассудным и безответственным поступком" и осудил действия Пхеньяна.

"Категорически осуждаю ядерное испытание КНДР. Оно является не только явным нарушением международных обязательств Северной Кореи, но и безрассудным и безответственным поступком во время повышенной напряжённости на Корейском полуостров", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро хуйло будет кричать про "антиПыновскую коалицию". С Сирией не прокатило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё правильно Ын делает - ссыт на голову импотентам. Так держать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То xyйло пупса надоумило, чтобы от шпионского попадалова кацапов в США отвлечь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дивуюсь радісному вереску кацапів , щодо пустощів атомного підсвинка - до вас від ина набагато ближче , ніж до Японії, Гуаму, а тим паче - континентальної території США..А якщо по Владіку чи Хабаровську бахне?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я давно перестал удивляться тупости копытных уродов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блогер Варламов о Путине: Кто знает, на основании каких данных мы начнем очередную войну?

Президент РФ Владимир Путин ничего не видит из-за построенной им "надежной стены из верных сторонников и преданных спецслужб", которые предоставляют ему недостоверную информацию, считает российский блогер Илья Варламов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 18 ч.18 часов назад
Севастополь.
На ЖД вокзале булочки для русских по 20 рублей,а для украинцев по 50!
Шучу!
Нет у нас теперь никакого железнодорожного вокзала!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава ОБСЕ назвал ядерное испытание КНДР "безрассудным и безответственным поступком"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти