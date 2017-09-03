 На матче Украина - Турция беспорядков зафиксировано не было, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Накануне матча футбольные фанаты провели марш по улицам Харькова. Под контролем полиции болельщики проследовали на стадион, в ходе массового шествия нарушений правопорядка зафиксировано не было. Сообщается, что одному болельщику по пути на стадион стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.
"Участники фанатского движения прибыли в Харьков из разных регионов Украины четырьмя спецпоездами и 20 автобусами. Всего на стадионе "Металлист" присутствовало около 35 тыс. болельщиков. За несколько часов до начала игры болельщики организованной колонной прошли от ж/д станции "Харьков-Балашовский" к стадиону "Металлист". Безопасность движения обеспечили правоохранители, в том числе специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Одному из болельщиков на станции "Харьков-Балашовский" понадобилась медицинская помощь. Полицейские самостоятельно транспортировали мужчину к карете скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.
В общей сложности, правопорядок на матче обеспечивали около 5 тыс. правоохранителей, а болельщики вынуждены были пройти на стадион через металлоискатели.
"Перед входом на стадион болельщики прошли четыре линии контроля, где проверялся совпадение фамилий граждан в билете и паспорте. Запрещенные предметы изымались. Благодаря профилактическим мерам по обеспечению порядка и безопасности граждан во время футбольного матча нарушений общественного порядка не допущено", - добавили в правоохранительном органе.
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Дали фору даже Львову.
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А на ЕВРО-2012 судья-мадьяр "амнистировал" англов.
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или брешут?
сам не видел, утверждать не буду...
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Вот раньше, когда Металлист в еврокубках играл, был настоящий досмотр.
Шмон на входе с изъятием спиртныъ напитков, которые тут же выливались на асфальт.
Почтеннейшая публика шла по самогонно-водочно-винным лужам.
Коктейль! Благоухание! Экстрим!
)))
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Это не беспорядки, это - мелкое хули ганство.
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И в цивилизованных странах он не запрещен.
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Чай не сенсация, вон кацапы на матче с турками всем сектором зад оголили, а раздетая стройная девушка выглядит эстетично, в античных статуях, как правило именно красивое женское тело изображали , а не голые жопы педиков.
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Жириновский требует убрать из проката фильмы о Гражданской войне.
Чё, всрался Вова? В калидоре? А зачем же ты 5 унитазов покупал?
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