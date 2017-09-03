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Все про:Нацполиция (8572) спорт (1747) футбол (3189) Харьков (4390)

 На матче Украина - Турция беспорядков зафиксировано не было, - Нацполиция

футбол

Матч между сборными Украины и Турции в рамках отбора ЧМ-2018 обошелся без массовых беспорядков и других серьезных правонарушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Накануне матча футбольные фанаты провели марш по улицам Харькова. Под контролем полиции болельщики проследовали на стадион, в ходе массового шествия нарушений правопорядка зафиксировано не было. Сообщается, что одному болельщику по пути на стадион стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.

"Участники фанатского движения прибыли в Харьков из разных регионов Украины четырьмя спецпоездами и 20 автобусами. Всего на стадионе "Металлист" присутствовало около 35 тыс. болельщиков. За несколько часов до начала игры болельщики организованной колонной прошли от ж/д станции "Харьков-Балашовский" к стадиону "Металлист". Безопасность движения обеспечили правоохранители, в том числе специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Одному из болельщиков на станции "Харьков-Балашовский" понадобилась медицинская помощь. Полицейские самостоятельно транспортировали мужчину к карете скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный пожар в Харькове: горит производственное помещение. ФОТОрепортаж

В общей сложности, правопорядок на матче обеспечивали около 5 тыс. правоохранителей, а болельщики вынуждены были пройти на стадион через металлоискатели.

"Перед входом на стадион болельщики прошли четыре линии контроля, где проверялся совпадение фамилий граждан в билете и паспорте. Запрещенные предметы изымались. Благодаря профилактическим мерам по обеспечению порядка и безопасности граждан во время футбольного матча нарушений общественного порядка не допущено", - добавили в правоохранительном органе.
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Да все правильно. А девка сиськами потрясла, так это активизировало футболистов
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Да, баба вылезла - уже и новость стерли на цензоре. Как будто и не было ничего. А полу-голого мужика с Евровидения 2 месяца обсуждали!
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.. кстати, стереть новость про бабу с критикой Эрдогана - это цензура? было указание сверху, что бы не портить отношение с турками?
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А как Харьков пел гимн Украине?!!!! Красавы!
Дали фору даже Львову.
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"Харківська Народна Республіка" вийшла зі складу "Новоросії" і приєдналасть до складу України ! Сепаратисти одним словм ...
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А как там судью(очередной слепой),хоть отблагодарили за второй гол забитый с на пол метра аута,или это компенсация за шведов на евро-2012?
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Да и первій Ярмола забивал из офсайда.
А на ЕВРО-2012 судья-мадьяр "амнистировал" англов.
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а говорят там фэмэнша полуголая выскочила с надписью "Эрдоган-убийца!" на голых сисюхах?
или брешут?
сам не видел, утверждать не буду...
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Была . В самом начале.Перед судьями. Это проблема стюартов на стадионе
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Оцінка ,,відмінно", Нацполіція - це той випадок, коли безпеки не буває забагато, на відміну від різних піаракцій декого...
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ЦИТАТА:*...в том числе специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции....*____???????????????????????
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Сколько раз писать про результат? Вчера 3 раза на Цензор.Везде есть о матче отчёты.
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Фигня их досмотр.
Вот раньше, когда Металлист в еврокубках играл, был настоящий досмотр.
Шмон на входе с изъятием спиртныъ напитков, которые тут же выливались на асфальт.
Почтеннейшая публика шла по самогонно-водочно-винным лужам.
Коктейль! Благоухание! Экстрим!
)))
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Первый раз на моей памяти, что нам так "помог" судья. Но, победа к нам пришла не с помощью судьи. Футболисты и прежде всего Шева её заслужили своей игрой. Украина с победой !!!!!!!!!!!!!!!!
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Анджелина Диаш в объятиях поклонников.
Это не беспорядки, это - мелкое хули ганство.


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Это давно называется одним словом - стриптиз.
И в цивилизованных странах он не запрещен.
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Не запрещён, в специально отведённых для стриптиза местах.
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Вот интересно-она вырывалась?Так держат, что синяки могут остаться
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Да ладно Вам , вы что первокласник, женщину без нижнего белья не видели?
Чай не сенсация, вон кацапы на матче с турками всем сектором зад оголили, а раздетая стройная девушка выглядит эстетично, в античных статуях, как правило именно красивое женское тело изображали , а не голые жопы педиков.

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А без гепы и допы, вполне приличный город оказывается.
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Istoryk‏ @ictopyk 21 мин.21 минуту назад
Жириновский требует убрать из проката фильмы о Гражданской войне.
Чё, всрался Вова? В калидоре? А зачем же ты 5 унитазов покупал?
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То о чем предупреждали эксперты , случилось, крымский мост начал плыть. Две опоры просели, одна на 1м, вторая на 1,5м и начала заваливаться. Все работы остановлены.


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Фублей напечают в центробанке и будут даль пилить фонды на этой стройке.Кооператив *Озеро* устраивают всякие аварии на этом проэкте
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Если даже немцы в 1943 году не смогли такой мост построить из Керчи в кацапию (он у них зимой после открытия завалился Нах), то кацапам и подавно этот мост не построить с кацапскими маслами из жопы выросшими.
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Опоры нужно было делать не с железобетона,а с ватофекалий.Тогда просадка была бы меньше и важно,что фекалии с ватой всегда можно дешево нарастить в любой момент....
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Ну турки не кацапы, шоб людей убивать на футбольном матче.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа матче Украина - Турция беспорядков зафиксировано не было, - Нацполиция
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