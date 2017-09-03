 На оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых в 2014 г. находились 19 тыс. человек, - Минюст

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
По его словам, в 2014 году была упущена возможность вывезти из этих учреждений людей и оружие.
"На данный момент на временно неподконтрольной территории расположены 5 из 5 учреждений в АР Крым, 14 из 20 - в Донецкой области, 15 из 16 - в Луганской. На 1 ноября 2014 года в них содержались, соответственно, 3295, 9511, 6426 человек", - рассказал замминистра.
По его словам, случаев передачи украинской стороне заключенных с оккупированных территорий было немного: 149 - из "ДНР", 12 - из Крыма.
Напомним, ранее Чернышов сообщил, что на всю пенитенциарную систему государство выделяет всего 44% от потребности.
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Ага, щас они своих попочленцев разбазаривать начнут. Хунте передавать..
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"На пенитенциарную систему в Украине выделено 3,7 млрд грн, что составляет лишь 44% от ее потребностей."
Источник:https://censor.net.ua/n453851
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вчера не написал, ибо алкоголь мню победил, кг водки и пиво не считал, сам боюсь
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Так его НЕМЦИ пытались построить и то не смогли, а не кацапы с маслами из жопы выросшими
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