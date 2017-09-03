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Все про:Крым (20594) Донбасс (15940) заключенные (375) пенитенциарная служба (166)

 На оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых в 2014 г. находились 19 тыс. человек, - Минюст

минюст

На оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых по состоянию на 1 ноября 2014 года содержались более 19 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

По его словам, в 2014 году была упущена возможность вывезти из этих учреждений людей и оружие.

"На данный момент на временно неподконтрольной территории расположены 5 из 5 учреждений в АР Крым, 14 из 20 - в Донецкой области, 15 из 16 - в Луганской. На 1 ноября 2014 года в них содержались, соответственно, 3295, 9511, 6426 человек", - рассказал замминистра.

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По его словам, случаев передачи украинской стороне заключенных с оккупированных территорий было немного: 149 - из "ДНР", 12 - из Крыма.

Напомним, ранее Чернышов сообщил, что на всю пенитенциарную систему государство выделяет всего 44% от потребности.


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По его словам, случаев передачи украинской стороне заключенных с оккупированных территорий было немного

Ага, щас они своих попочленцев разбазаривать начнут. Хунте передавать..
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Интересно какой процент вертухаев из этих учреждений плавно перешли к работе на Лугандон?
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коллектив дружный, место хлебное, остались все
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100% под русней осталось и кумовья и хозяины те же остались.
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Болельщики в Харькове во время отборочного матча чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Турции исполнили "Путин - х*йло!". Во втором тайме поединка на стадионе "Металлист" фанаты несколько раз прокричали уже знаменитый хит о президенте России. https://youtu.be/IX9LTXdAztE
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На оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 кацапских учреждений, в которых на 2014 год находилиось 19 000 кацапо-шакалов с автоматами в форме зелёных кацапских жаб из подмосковных мордвинских болот.
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А Минюст на эти учреждения бабки требует?

"На пенитенциарную систему в Украине выделено 3,7 млрд грн, что составляет лишь 44% от ее потребностей."
Источник:https://censor.net.ua/n453851
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ну конечно. тамжынашилюди - адиннарод с шыкаладным цехом.
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34 только в курортном Крыму! Сколько ж в Украине тюрем!!!
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всех поздравляю с вчерашним днем города- героя Одессы и победой сборной Украины!!!!!
вчера не написал, ибо алкоголь мню победил, кг водки и пиво не считал, сам боюсь
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То о чем предупреждали эксперты , случилось, крымский мост "поплыл". Опоры просели на 1,5м, Работы остановлены.

На оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых в 2014 г. находились 19 тыс. человек, - Минюст - Цензор.НЕТ 7900
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Если даже немци в 1943 году построили керченский а через пол года мост зимой завалился нафуй. Зимой 1943 года его течение снесло Нах.
Так его НЕМЦИ пытались построить и то не смогли, а не кацапы с маслами из жопы выросшими
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если не фек, ща прыгну на сру сайты, поиздеваюсь.
ответ
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половина потенциальных впопучленцев, сам срок не мотал, но есть знакомые, окола 40% сотрудничают с админестрацией, если им верить.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа оккупированных территориях Крыма и Донбасса расположены 34 пенитенциарных учреждения, в которых в 2014 г. находились 19 тыс. человек, - Минюст
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