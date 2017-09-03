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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минюст (1213) СИЗО (995) финансирование (1277) пенитенциарная служба (166) Чернышов (5)

 На всю пенитенциарную систему выделяют всего 44% от потребности, - Минюст

минюст

На пенитенциарную систему в Украине выделено 3,7 млрд грн, что составляет лишь 44% от ее потребностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщил в интервью ZN.UA заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"На всю систему нам дают 3,7 млрд. Это 44% от потребности. Плюс нужно было бы еще 1,1-1,2 млрд грн на зарплаты, чтобы выйти примерно на уровень с полицией - около 7 тыс грн для младшего инспектора. На ремонты, на обновления средств практически нет", - указал он.

Чернышов также подтвердил, что на ремонт СИЗО средств нет с 2014 года.

"Если называть цифру необходимых средств в целом, она будет космической. Соответствующими международным стандартам признаны только около 2% строений. Самое старое здание - 1614 года постройки. Лукьяновское СИЗО - 1859-го. КПД сетей, труб, теплотрасс стремится к нулю. Ремонтировать бессмысленно", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине готовят законопроект о реформе пенитенциарной системы, - "Зеркало недели"

По его словам, на строительство в Украине новых следственных изоляторов может потребоваться более 150 млн долларов.

"В устоявшейся мировой практике строительство нового СИЗО Гринфилд обходится приблизительно в 10 тыс. долл. на одного заключенного. Учитывая, что стоимость труда и стройматериалов у нас чуть меньше, - около 8 тыс долл. Сегодня в СИЗО находятся около 19 тысяч заключенных. Перемножим - и получим 152 млн долл.: столько надо потратить на строительство новых СИЗО", - заключил он.


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"шо охраняешь, то имеешь", говорив Жванецький ще при сересері!
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Ну на премії в мільйони гривень вистачило)))Такі вони чудні ці кролепоросята...
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А куда деваются деньги заработаные зеками?Почему вам надо все выделять да выделять?Или зеки пашут как азиаты нелегально на олигархов а вы кормитесь из бюджета?Ведь зек содержится на самоокупаемости и если он чтото производит значит есть от этого прыбыль которую не в состоянии проконтролировать налоговая.Вот это во истинну золотое дно для неоплаты налогов.
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Пенитенциарная система должна работать и зарабатывать деньги --- !! Карьеров мало гранитных и песочных -- дорог мало , которые нужно в Украине построить ?? Арестант должен знать -- что только кайло и лопата сделают из него человека . А не украинский нищий народ должен еще кормить преступников в тюрьмах и зонах . Если непонятная система воспитания заключенных пенитенциарщиков -- пусть приедут в военные дисциплинарные батальоны --- все давно там решено с распорядком дня и дисциплиной -- всего на все хватает . Все зависит от Командиров Пенитенциарной системы -- а мы как видим сегодня " Решалы " с бандюками --- деловые в кавычках люди .
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Пусть пенитенциарная система сама зарабатывает себе бабки.
Хотят жрать, пусть работают!
А не хотят работать, пусть лапу сосут.
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Вибачте, а до чого НЕЛЮДСЬКЕ поводження з засудженими?. Чи ви, поставляючи засудженим певні недозволені речі,поповнюєте "бюджет"цієї системи?.
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165 заводов за колючкой "по Чернышеву" вообще стоят! А за кой же хрен Вы дворцы строите? Система черным налом вынимает из колоний миллиарды!
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Мой знакомый двадцать лет назад начал шить белье в Китае по итальянским лекалам. Потом китайцы стали дороже, чем пошивочные цеха в тюрьмах. Правда разместил он заказ или нет- не знаю, но попытки были. В любом случае цеха на когото пашут
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Почему вопросы о финансировании возникают после смертей и пыток заключенных? До этого в Минюсте ВСЕ было хорошо. Один пиар до первых граблей.
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Сейчас во Львове зэков с "тридцатки" привлекают к работам на "Фуджикуре" - провода руками скручивать... Подобных производств в Украине открывается все больше - так что для зэков работы хватит...
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Пусть пенитенциарная система сама зарабатывает себе бабки.
Хотят жрать, пусть работают!
А не хотят работать, пусть лапу сосут.

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пусть судей в тюрьмах закрывают. Там баблища немеряно.
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На всю пенитенциарную систему выделяют всего 44% от потребности, - Минюст

НА МЕДИЦИНУ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ВЫДЕЛЯЮТ, -
ЗНАКОМОМУ В КИЕВЕ ВЫРЕЗАЛИ АППЕНДИЦИТ ЗА 6,4 ТЫС. грн.
спрашивается,- ЗА ШО ОН ЗАПЛАТИЛ ПОЛЕЖАВ В ОПЕРАЦИОННОЙ ПОЛТОРА ЧАСА И В ПАЛАТЕ ТРОЕ СУТОК на домашних харчах?

.
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Нарешті Мінюст заволав ДАЙТЕ ГРОШЕЙ. Для цього навіть якусь бичку(інша не піде працювати у тюрьму) пошматали на частини. Злочинця не потрібно перевиховувати . він сам повинен зрозуміти хибність обраногоним шляху . а задля цього він повинен СИДІТИ(непрацювати а думати про скоєне ним) у камері одиначці і лише раз на місяць вихід у лазню і година спілкування з родичами(за умов сплати судових стягнень і вартості свого утримання, гарної поведінки і бажання родичів)
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ясное дело..., они же все бабло по карманам распихали...
На всю пенитенциарную систему выделяют всего 44% от потребности, - Минюст - Цензор.НЕТ 3151
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа всю пенитенциарную систему выделяют всего 44% от потребности, - Минюст
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