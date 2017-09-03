 На всю пенитенциарную систему выделяют всего 44% от потребности, - Минюст

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщил в интервью ZN.UA заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"На всю систему нам дают 3,7 млрд. Это 44% от потребности. Плюс нужно было бы еще 1,1-1,2 млрд грн на зарплаты, чтобы выйти примерно на уровень с полицией - около 7 тыс грн для младшего инспектора. На ремонты, на обновления средств практически нет", - указал он.
Чернышов также подтвердил, что на ремонт СИЗО средств нет с 2014 года.
"Если называть цифру необходимых средств в целом, она будет космической. Соответствующими международным стандартам признаны только около 2% строений. Самое старое здание - 1614 года постройки. Лукьяновское СИЗО - 1859-го. КПД сетей, труб, теплотрасс стремится к нулю. Ремонтировать бессмысленно", - отметил чиновник.
По его словам, на строительство в Украине новых следственных изоляторов может потребоваться более 150 млн долларов.
"В устоявшейся мировой практике строительство нового СИЗО Гринфилд обходится приблизительно в 10 тыс. долл. на одного заключенного. Учитывая, что стоимость труда и стройматериалов у нас чуть меньше, - около 8 тыс долл. Сегодня в СИЗО находятся около 19 тысяч заключенных. Перемножим - и получим 152 млн долл.: столько надо потратить на строительство новых СИЗО", - заключил он.
486 26
МО РФ резко сократило поддержку ЧВК "Вагнера" с начала года, - росСМИ(21)
Смерть заключенного в Черниговском СИЗО начала расследовать прокуратура(9)
Драка между заключенными в Черниговском СИЗО: один человек погиб, - Нацполиция(24)
Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО(79)
Скандал: Министр Черныш дал интервью кремлевскому СМИ(0)
ГПУ составила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма(19)
Прокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган. ВИДЕО(94)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотят жрать, пусть работают!
А не хотят работать, пусть лапу сосут.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотят жрать, пусть работают!
А не хотят работать, пусть лапу сосут.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НА МЕДИЦИНУ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ВЫДЕЛЯЮТ, -
ЗНАКОМОМУ В КИЕВЕ ВЫРЕЗАЛИ АППЕНДИЦИТ ЗА 6,4 ТЫС. грн.
спрашивается,- ЗА ШО ОН ЗАПЛАТИЛ ПОЛЕЖАВ В ОПЕРАЦИОННОЙ ПОЛТОРА ЧАСА И В ПАЛАТЕ ТРОЕ СУТОК на домашних харчах?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить