 Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР

Власти Японии заявили о необходимости срочно созвать Совет безопасности ООН в связи с вероятным проведением Северной Кореей ядерного испытания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает NHK.
По его словам, японская сторона намерена добиться внеочередного созыва Совбеза ООН из-за очередного обострения ситуации на Корейском полуострове.
"Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН", - заявил Таро.
Глава МИД Японии отметил, что действия Пхеньяна являются "абсолютно непростительными". Напомним, власти Южной Кореи заявили, что КНДР могла провести 3 сентября новые ядерные испытания, вследствие чего возникли мощные подземные толчки на территории Северной Кореи. Китайские сейсмологи также зафиксировали мощное землетрясение, которое назвали "вероятным взрывом". Напомним, ранее в КНДР заявили о создании водородной бомбы для баллистической ракеты.
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На перемовини...
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Вот когда бабахнут по Японии или Корее - вот тогда крайнюю озабоченность, а пока.. все нормально.
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Япошки наши друзья чуть меньше чем на уровне Канады...
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По данным агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел разработку. Северокорейское агентство утверждает, что КНДР удалось разработать более совершенное ядерное оружие, что является «знаковым шагом» в развитии подобного вооружения в стране.
Кроме того, в КНДР добавляют, что новую разработку можно привести в действие даже на большой высоте(С)
Короче, мочить нужно и хомячка, и тех, кто ему такие цацки дает.
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Правда-правда...
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Жена встaлa в 4 утрa… Сломaлa все удочки… Спустилa в унитaз чeрвeй… Порeзaлa рeзиновыe сaпоги и лодку… А зaтeм лeглa в постeль и нeжно прижaлaсь к спинe мужa… Жить ей остaвалось нe болee чaсa.)))))))
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поставь на газ но мне
приятно, что Корея обоср@лась в который раз. Причем, не
то, чтоб я злораден. Не то, чтоб им желаю зла. А просто
любопытства ради. И чтоб статистика была. Пожалуй,
ради этикета я должен выразить печаль: у вас там
грохнулась ракета, ах боже же мой, безумно жаль. Мне правда
жаль, на самом деле, корейский инженерный цех. Который,
видимо, расстрелян, включая родственников всех. Но есть один
закон природы: всё будет падать каждый раз в стране,
где толком нет свободы и где у власти пид@@ас. Тут все
гниет и все хиреет, и граждане живут в аду. (Напоминаю,
что Корея сейчас имеется в виду.) Какие могут
быть ракеты, когда на каждом чертеже великого
вождя портреты рисует кульман сам уже? В стране,
где любят бегать строем перед начальством, чуть дыша. Союзничать с
любым отстоем и опасаться США. Где нет
коварнее измены и нет ужаснее вины, чем
пожелание замены великого вождя страны. Где модно
доносить на близких, лизать подошву сапога, учиться
красть из общей миски и хором лаять на врага. Где ж@па так
привыкла к розгам, что чешется, когда их нет. И каждый,
кто родился с мозгом, мечтает жить в другой стране. И те из них,
кто похрабрее, давно сбежали за бугор. (У нас о
Северной Корее, напоминаю, разговор.) Какая физика
и атом в стране, где по уши навоз. Где самым
главным аппаратом был и остался паровоз. Какие к
черту полимеры в пространстве круговых порук - где сверху
назначают мэров, а мэры назначают слуг. Где
иностранную угрозу преподают уже с яслей. Где лидер
правит до склероза, пока не ляжет в мавзолей. Где граждане
крадут тележку, когда идут в универмаг. Где митинги
идут в поддержку того, кто у руля и так. В стране,
где в знак старинной дружбы в министры набрано говно. Где больше
развиты спецслужбы, чем медицина и кино. Какая на
хрен там ракета? Фанера плюс хороший грим.
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Не слабее Орлуши, хотя и не матерится.
)))
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Аннотация
Полярная звезда 09.03.2008 От редакции: В нашем распоряжении оказался весьма провокативный и во многом странный для нынешней российской ситуации литературный текст. Екатеринбургский автор - выпускник философского факультета УрГУ, политолог и консультант по PR - Фёдор Крашенинников погружает читателя в кошмарную реальность пост-России. Текст этого произведения ходил по рукам, вызывая разную реакцию, велись переговоры с рядом московских издательств, которые под разными предлогами в его издании отказали. Можно спорить о литературных достоинствах книги, подвергнуть остракизму фантазии автора насчёт тех или иных геополитических сдвигов и т.д. Но тот факт, что на фоне тотальных мантр российского официоза про стабильность, единство и грядущее процветание, появляется целая книга, которая вся - про распад России, уже, на наш взгляд, заставляет внимательно отнестись к проблеме. «Полярная Звезда» публикует «После России», так как мы считаем, что нарисованные в книге контуры мира без России не есть некий бред уральского сумасшедшего, а вполне серьёзное социо-культурное поветрие, которое заслуживает, как минимум, обсуждения.
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http://www.zvezda.ru/cult/2008/03/09/posle_rossii.htm
Или здесь
https://ridero.ru/books/posle_rossii/read/#textpreview
По второй ссылке более поздняя версия.
Прочитайте, не пожалеете. Автор такое "наванговал", что и Жюль Верн мог бы обзавидоваться.
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Мы сошел с ума, не хотели остановить одного мерзавца с ядерной дубиной, получили два мерзавца с ядерной дубиной.Вполне хватит , чтобы строить толлерастов ,ежедневно, как пожелают ,ублюдки.
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"Российский дипломат возглавил бюро ООН по борьбе с терроризмом
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш назначил в среду, 21 июня, главой только что созданного бюро ООН по борьбе с терроризмом российского дипломата Владимира Воронкова.
Как отмечает AFP, бюро должно будет координировать работу в направлении борьбы с терроризмом, которой так или иначе занимались различные агентства и департаменты ООН."
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Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор.
Работникам велено соблюдать молчание.
Что скажете? Клевая же новость. Особенно если эта чушка совсем завалится.(с)
Написал в комментариях топового поста один известный всем блогер. Так я впервые увидел своими глазами, что есть люди, которые "не верят в мост".
Я по-наивности считал, что шутки про мост, которого не будет, и про украинцев, которые до сих пор ждут, когда сооружение завалится, это обычный юмор. То есть, когда-то один горький лук брякнул, потом другие подхватили, потом быстренько все поняли, и проблемы нет.
Однако!
Я вижу живого свидетеля мостового крушения, однако.
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А смысл?
паРаша любую резолюцию по своим подельникам заветирует.
Без лишения козломордых права вето эта организация только и будет заниматься говорильней без результата.
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Это уже не шутки.
Боюсь, обеспокоенность не поможет.
Проблему КНДР и Ына надо как-то решать.
Слишком много в последнее время это убогое сумасшедшее чучхэ доставляет беспокойства.
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Після Раші Крим ще десятиліття прийдеться відновлювать.
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В российском торговом представит-ве в Вашингтоне начались обыски.
Рашко дипломаты говорят,что это "рейдерский захват".
Нифига, это самооборона
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В конце-концов , крайнюю озабоченность можно выразить и на местах , не тратясь на дорогу .
А ни на что большее ООН уже давно не способна .
Там , в основном , заседают сплошные Герцоги Мира , типа нашего .
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Японцы - надежные, стабильные и предсказуемые торговые партнеры, нам у них - учиться и учиться, да там появился целый комплекс проблем, связанный со "старением нации", так ведь и у нас демографические проблемы - аналогичны.
И нам нужно внимательно изучать их опыт "и чужого научайтесь, и свого не цурайтесь" завещал нам Кобзарь.
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У кого то есть сомнения что ядерную бомбу Северной Корее сделала (передала) путинская россия?
Как и средства доставки ЯО кстати...
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А вот средства доставки (ракеты) - на 100 % именно кацапские, с совковых запасов. С движками в тех ракетах, произведенными еще в УССР на еще савецкам "Южмаше".
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