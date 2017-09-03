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Все про:КНДР (313) ядерное оружие (501) Япония (1021) ядерная безопасность (254)

 Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР

топливо ядерное

Токио обеспокоен ситуацией на Корейском полуострове.

Власти Японии заявили о необходимости срочно созвать Совет безопасности ООН в связи с вероятным проведением Северной Кореей ядерного испытания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает NHK.

По его словам, японская сторона намерена добиться внеочередного созыва Совбеза ООН из-за очередного обострения ситуации на Корейском полуострове.

"Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН", - заявил Таро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Японии нашли украинский фильм 1930 года, считавшийся утраченным, - Минкульт

Глава МИД Японии отметил, что действия Пхеньяна являются "абсолютно непростительными". Напомним, власти Южной Кореи заявили, что КНДР могла провести 3 сентября новые ядерные испытания, вследствие чего возникли мощные подземные толчки на территории Северной Кореи. Китайские сейсмологи также зафиксировали мощное землетрясение, которое назвали "вероятным взрывом". Напомним, ранее в КНДР заявили о создании водородной бомбы для баллистической ракеты.
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Мы выражаем крайнюю озабоченность и призываем.......
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Треба японців та північних корейців зібрати в Мінську...
На перемовини...
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В Минск 2- нужно озабоченность Японии направлять!!!
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Да не.. не крайнюю. Пока только простую... ну подумаешь ракеты запускают... подумаешь атомные и водородные бомбы взрывают...
Вот когда бабахнут по Японии или Корее - вот тогда крайнюю озабоченность, а пока.. все нормально.
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Чукчи, не гоните на Японию.
Япошки наши друзья чуть меньше чем на уровне Канады...
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а що кажуть американці, вони точно можуть сказати, що то було!
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В качестве боеголовки на северокорейскую межконтинентальную ракету может быть установлена водородная бомба, которую разработали в КНДР. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК.
По данным агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел разработку. Северокорейское агентство утверждает, что КНДР удалось разработать более совершенное ядерное оружие, что является «знаковым шагом» в развитии подобного вооружения в стране.
Кроме того, в КНДР добавляют, что новую разработку можно привести в действие даже на большой высоте(С)
Короче, мочить нужно и хомячка, и тех, кто ему такие цацки дает.
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Эту водородную бомбу северокорейский космонавт привез, когда ночью на Солнце летал.
Правда-правда...
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по теме...
Жена встaлa в 4 утрa… Сломaлa все удочки… Спустилa в унитaз чeрвeй… Порeзaлa рeзиновыe сaпоги и лодку… А зaтeм лeглa в постeль и нeжно прижaлaсь к спинe мужa… Жить ей остaвалось нe болee чaсa.)))))))
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ООН так и будет жевать сопли, пока ядерная война не начнется
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А зачем созывать этУ ООНу? Ну выразят озабоченность, потусят немного и этим все закончится. А раздавить клопа яиц не хватает у этой оонЫ
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"Господь, повесь меня на рею, в сковороде
поставь на газ но мне
приятно, что Корея обоср@лась в который раз. Причем, не
то, чтоб я злораден. Не то, чтоб им желаю зла. А просто
любопытства ради. И чтоб статистика была. Пожалуй,
ради этикета я должен выразить печаль: у вас там
грохнулась ракета, ах боже же мой, безумно жаль. Мне правда
жаль, на самом деле, корейский инженерный цех. Который,
видимо, расстрелян, включая родственников всех. Но есть один
закон природы: всё будет падать каждый раз в стране,
где толком нет свободы и где у власти пид@@ас. Тут все
гниет и все хиреет, и граждане живут в аду. (Напоминаю,
что Корея сейчас имеется в виду.) Какие могут
быть ракеты, когда на каждом чертеже великого
вождя портреты рисует кульман сам уже? В стране,
где любят бегать строем перед начальством, чуть дыша. Союзничать с
любым отстоем и опасаться США. Где нет
коварнее измены и нет ужаснее вины, чем
пожелание замены великого вождя страны. Где модно
доносить на близких, лизать подошву сапога, учиться
красть из общей миски и хором лаять на врага. Где ж@па так
привыкла к розгам, что чешется, когда их нет. И каждый,
кто родился с мозгом, мечтает жить в другой стране. И те из них,
кто похрабрее, давно сбежали за бугор. (У нас о
Северной Корее, напоминаю, разговор.) Какая физика
и атом в стране, где по уши навоз. Где самым
главным аппаратом был и остался паровоз. Какие к
черту полимеры в пространстве круговых порук - где сверху
назначают мэров, а мэры назначают слуг. Где
иностранную угрозу преподают уже с яслей. Где лидер
правит до склероза, пока не ляжет в мавзолей. Где граждане
крадут тележку, когда идут в универмаг. Где митинги
идут в поддержку того, кто у руля и так. В стране,
где в знак старинной дружбы в министры набрано говно. Где больше
развиты спецслужбы, чем медицина и кино. Какая на
хрен там ракета? Фанера плюс хороший грим.
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Интересный человек этот Каганов.
Не слабее Орлуши, хотя и не матерится.
)))
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Если будет время и желание почитайте этого автора. Обратите внимание на год. Особенно интересна последняя глава. А пока аннотация.
----------
Аннотация
Полярная звезда 09.03.2008 От редакции: В нашем распоряжении оказался весьма провокативный и во многом странный для нынешней российской ситуации литературный текст. Екатеринбургский автор - выпускник философского факультета УрГУ, политолог и консультант по PR - Фёдор Крашенинников погружает читателя в кошмарную реальность пост-России. Текст этого произведения ходил по рукам, вызывая разную реакцию, велись переговоры с рядом московских издательств, которые под разными предлогами в его издании отказали. Можно спорить о литературных достоинствах книги, подвергнуть остракизму фантазии автора насчёт тех или иных геополитических сдвигов и т.д. Но тот факт, что на фоне тотальных мантр российского официоза про стабильность, единство и грядущее процветание, появляется целая книга, которая вся - про распад России, уже, на наш взгляд, заставляет внимательно отнестись к проблеме. «Полярная Звезда» публикует «После России», так как мы считаем, что нарисованные в книге контуры мира без России не есть некий бред уральского сумасшедшего, а вполне серьёзное социо-культурное поветрие, которое заслуживает, как минимум, обсуждения.
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Жаль, что я не смогла найти, я не все понимаю. Ты можешь дать мне прямую ссылку?
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Например здесь
http://www.zvezda.ru/cult/2008/03/09/posle_rossii.htm

Или здесь
https://ridero.ru/books/posle_rossii/read/#textpreview

По второй ссылке более поздняя версия.
Прочитайте, не пожалеете. Автор такое "наванговал", что и Жюль Верн мог бы обзавидоваться.
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Поки не заріжуть корейського підсвинка - все це буде продовжуватись.. Сподіваюсь - Китаю ці забави товстенького біля своїх кордонів колись набриднуть..
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Китай обязательно прислушается к твоему мнению.

Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР - Цензор.НЕТ 8114
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Таки передайте, чтобы не спешили - все уже поняли, что Ыл кладет с прибором на весь мир и ничего за это не будет.
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учитывая, что Япония всегда очень сдержана и толерантна, то это их заявление говорит, что толстый плоскомордик реально заигрался и нужно его приструнять
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ага. Только резать, т.к. никакие санкции конслагерю вообще не страшны
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а какие санкции страшны глистам? они в гавне как в шоколаде)))
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botoks - правильно Трамп сказал - ООН «клуб людей, собирающихся для того, чтобы поговорить и хорошо провести время»
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совбез ООН, это там где главный терорист возглавляет "борьбу " с тероризмом, и кладет вето на все попытки выяснить правду?
Мы сошел с ума, не хотели остановить одного мерзавца с ядерной дубиной, получили два мерзавца с ядерной дубиной.Вполне хватит , чтобы строить толлерастов ,ежедневно, как пожелают ,ублюдки.
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Ща ,этот, все "порешает"!!!
"Российский дипломат возглавил бюро ООН по борьбе с терроризмом

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш назначил в среду, 21 июня, главой только что созданного бюро ООН по борьбе с терроризмом российского дипломата Владимира Воронкова.
Как отмечает AFP, бюро должно будет координировать работу в направлении борьбы с терроризмом, которой так или иначе занимались различные агентства и департаменты ООН."
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раися всё равно бан наложит на решение и все дружно будут плямкать
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с немцами договорятся как-нибудь. потом немцы сделают обеспокоенные лица и подадут в иск в басманный суд.
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Крымский мост: чушка завалится
Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР - Цензор.НЕТ 4471
Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР - Цензор.НЕТ 1077

Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор.
Работникам велено соблюдать молчание.
Что скажете? Клевая же новость. Особенно если эта чушка совсем завалится.(с)
Написал в комментариях топового поста один известный всем блогер. Так я впервые увидел своими глазами, что есть люди, которые "не верят в мост".
Я по-наивности считал, что шутки про мост, которого не будет, и про украинцев, которые до сих пор ждут, когда сооружение завалится, это обычный юмор. То есть, когда-то один горький лук брякнул, потом другие подхватили, потом быстренько все поняли, и проблемы нет.
Однако!
Я вижу живого свидетеля мостового крушения, однако.
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Его украинская власть должна снести как Незаконное арх. строение,правда не эта а следуюшая.
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Блииииииин, ну что же так быстро? Я хотел посмотреть как он ЦЕЛЯКОМ рухнет, а не падение одного пролета(((((
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ну если недавно упавший автобус так повредил опоры на том мосту то удивляться нечему
Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР - Цензор.НЕТ 7424
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Мост рухнет! Рано или поздно, это случится. Только кацапы могли додуматься строить мост на илистых грунтах и разломах потухшего вулкана..Немцы они Однако!
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Та я понимаю, но хочется масшабное бдыдыщщщщщщщ, а не простенькое бульк)))
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Пляя все силы амеры и Кацаблоны кинули на разоружение Украины,развал Югославии а про КНДР забыли.Вобще в мире ядерное оружие имеют право держать Богоизбранные или богоизбранные при власти,ну и конешно их Родина Израиль,тут без вариантов.Всем другим свыням зась!Тут на одном сайте чел пошутил про возобновление ядерного статуса Украины и все чел-пропал.Делайте выводы господа.
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Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН (с)

А смысл?
паРаша любую резолюцию по своим подельникам заветирует.
Без лишения козломордых права вето эта организация только и будет заниматься говорильней без результата.
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Та вони ж там винятково тільки цим і займаються.
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мда уж...
Это уже не шутки.

Боюсь, обеспокоенность не поможет.

Проблему КНДР и Ына надо как-то решать.
Слишком много в последнее время это убогое сумасшедшее чучхэ доставляет беспокойства.
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ДОречі,вчився він і жив в Швейцарії до того , як став царем.
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Вот угораздило такой стране и таких соседей.
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нда...у Трампа похоже историческая миссия...
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Таки ДА! У Трампа историческая Миссия! Замочить Хуйло в рассейском Сортире - так как, Пуйло сам захотел!
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Замочить вопреки своим желаниям. А так хотелось с пуйлом полизаться.
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Землетруси на Крымському півострові: може йтися про ядерні випробування Росii -gazeta "Mordovskiy Kolhoznik"
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Це щоб туристів приваблювать ,нічого ви не розумієте.
Після Раші Крим ще десятиліття прийдеться відновлювать.
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...щоб знову висловити ГЛИБОКУ стурбованість!!! Всі ці японії разом з трампами і ООНами схаменуться тільки тоді коли перша ракета впаде на їхні голови - але це вже може бути запізно!!!
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В толстуна надо учиться,построению идеального государства. Не такое ли, хотели построить "мировое правительство". Никто не ропщет,все в один ряд, и мысль только одна--хвала толстяку. А толстяк с верхушкой жируют (видно на лицо) и смеются над "мировым псом", который от одного "шелеста" КНДР , начинает лаять без умолку и толку.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 13 ч.13 часов назад
В российском торговом представит-ве в Вашингтоне начались обыски.
Рашко дипломаты говорят,что это "рейдерский захват".
Нифига, это самооборона
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Разбомбить кацапстан и проблема решена... Иначе никак.
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Может вестись речь о банальном перекручивании фактов которых корейский лидер не говорил,например ударить по Америке,вы тоже можете такое сказать а сможете выполнить:?Да и Китай помалкивает а по сути:глобальное преступление сделали США в 1945 г. сбросив ядерные бомбы на головы японцев,пусть им выражают протест,хотя мне лично власть КНДР омерзительна.
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Да никакое не преступление. Минимум миллион жизней съэкономили, в том числе и японцев. На войне - оно всегда так - меньшее число жертв предпочтительнее
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Не треба недооцінювати КНДР, це рашка в квадраті.
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Стоит ли тратить деньги на сбор этого совета ???
В конце-концов , крайнюю озабоченность можно выразить и на местах , не тратясь на дорогу .
А ни на что большее ООН уже давно не способна .
Там , в основном , заседают сплошные Герцоги Мира , типа нашего .
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Зря вы ерничаете насчет Японии, панове. Это наш единственный и, можно сказать, естественный союзник на Дальнем Востоке. Который весьма приязненно относится к нашей стране, к тому же они обладают намного более высокоразвитой экономикой, которая долгое время была второй в мировом рейтинге, и лишь лет десять только как уступила в размерах Китаю, но до сих пор превосходит его по постиндустриальному сектору, и вполне успешно конкурирует с суперимперией - США.
Японцы - надежные, стабильные и предсказуемые торговые партнеры, нам у них - учиться и учиться, да там появился целый комплекс проблем, связанный со "старением нации", так ведь и у нас демографические проблемы - аналогичны.
И нам нужно внимательно изучать их опыт "и чужого научайтесь, и свого не цурайтесь" завещал нам Кобзарь.
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Двойник Путина согласился полететь на Луну,чтобы к началу президентских выборов в России ,вернуться невредимыми и всеми любимым нестареющим Хутиным.
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 5 мин.5 минут назад
У кого то есть сомнения что ядерную бомбу Северной Корее сделала (передала) путинская россия?
Как и средства доставки ЯО кстати...

Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН из-за ядерного испытания КНДР - Цензор.НЕТ 6613
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ЯдрЁну бимбу вполне мог дать и обучить ее делать Китай, как до того именно Китай помог Пакистану, чтобы тот угрожал естественному сопернику Китая - Индии.
А вот средства доставки (ракеты) - на 100 % именно кацапские, с совковых запасов. С движками в тех ракетах, произведенными еще в УССР на еще савецкам "Южмаше".
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Фигасе Вован ответил на обыски в торгпредстве... Сдаётся, Саддаму, Фиделю и Муаммару понадобился новый партнер по загробному покеру.
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