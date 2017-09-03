 Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила растет, - экс-командующий Сухопутных войск Польши

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал бывший командующий Сухопутных войск Польши, экс-заместитель министра национальной обороны РП Вальдемар Скшипчак.
"Украина может опасаться каких-то действий (во время "Запад-2017". - Ред.), которые в значительной степени ослабят украинскую армию. По моему мнению, Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила возрастает и она сейчас уже в состоянии во время боевых действий отбить от сепаратистов Луганск и Донецк", - отметил польский военный эксперт.
По его мнению, США и другие страны Запада не дают Украине гарантий безопасности, что может стимулировать президента РФ Путина к агрессивным действиям, в частности - во время проведения учений "Запад-2017".
"Переброска первой танковой армии России в Беларусь является опасной для центра Украины. В случае какого-то обострения ситуации россияне могут осуществить удар с севера, раскалывая Украину на две части, пробивая коридор в Приднестровье и пытаясь создать в Киеве сепаратистское правительство", - отметил Скшипчак.
По мнению эксперта, не так важно, останется ли после учений часть российских войск в Беларуси, поскольку белорусская армия и так де-факто является частью российской, а граница между РБ и Россией формальна.
"Не проблема, если российский танк останется в Бресте, а проблема, если для него будет накапливаться топливо, запасы амуниции или будут мобилизироваться резервисты. Если кто-то хочет войны, то эти запасы и амуниция уже там должны быть, а если их там нет, то войска приедут и уедут", - констатировал бывший командующий Сухопутных войск Польши, добавляя, что опасаться надо в случае выявления таких признаков.
Скшипчак обратил внимание, что сценарий учений "Запад" на протяжении многих лет является типичным: на бумаге - оборонительным, а на практике - наступательным.
"Сценарий учений всегда является таким же: сначала предполагается агрессия со стороны НАТО, что является бессмыслицей, а затем они защищаются, отражая наши (Запада. - Ред.) атаки. Затем они совершают контрудар и устанавливают мир. Конечно, оборона в начальной фазе учений даже не отрабатывается, это только написано на бумаге. Они тренируют агрессию и контрнаступление", - заявил польский эксперт.
Комментируя недавний визит начальника Генштаба Польши Лешека Суравского во Львов и его встречу с украинским коллегой Виктором Муженко, он отметил, что это "важный жест", а у сторон есть много вопрпосов для обсуждения - сотрудничество на высшем уровне, совместные учения, сотрудничество в сфере ОПК и тому подобное.
"Украина отстроила свой потенциал ОПК, имеет прекрасные решения по вооружению и военной технике, а потому польской стороне стоит этим воспользоваться", - заявил Скшипчак. Он добавил, что речь идет, например, о боеприпасах к танкам, системах электроники и технической разведки.
Российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.
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НАТО за Україну войувати) не буде, обмежаться великим занепокоєнням!
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