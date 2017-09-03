 Дипломаты из России покинули здания в Сан-Франциско и Вашингтоне

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Русской службы Би-би-си, р оссийские дипломатические сотрудники в Вашингтоне покинули два здания, которое ранее потребовала закрыть американская сторона, а также консульство в Сан-Франциско. Это уже официально подтвердили в американском госдепартаменте.
Как сообщает корреспондент агентства в Вашингтоне, сотрудники российского торгпредства в этом городе покинули здание на Коннектикут-авеню в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве), после чего туда вошли около двух десятков полицейских.
Российские дипломаты в США назвали действия властей США обыском, однако американская сторона обыск не подтверждает, сообщает наш корреспондент. В государственном департаменте США заявили, что в зданиях провели обход и инспекцию.
В госдепартаменте также настаивают, что все действия на территории российской дипломатической собственности проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений, а сотрудники ФБР, вопреки заявлениям российской стороны, в этих действиях не участвовали.
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Он своей симпатией к Путину сам себя поставил в такое положение.
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)))
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Сам вчера процитировал эту строку.
Некрасов - один из ряда поэтов и писателей, которые убиты школьной программой.
А поэт и человек он был весьма интересный .
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Мой пра-прадед был такой себе "вольтерьянец".
В семье сохранилась книга Некрасова, с вклееными журнальными вырезками, которые в официальном издании не прошли цензуру.
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Это - помещение, где ранее находилось диппредставительство.
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О!!! Так я таки правильно понял, несмотря на двухдневный свой запойчик, по поводу покупки мотоцикла... Благодарю, за краткое разъяснение.
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Хенд мейд?
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Мне так это нравится.
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"РФ, в ответ на новые санкции Америки, высылает из страны 755 (!!!)дипломатов США."
По словам Путина, Кремль принял столь радикальное решение о высылке большей части дип. корпуса США только лишь потому, что:
"американская сторона предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений"
ВОПРОС:
Сколько российских дипломатов было выслано из Украины за долгие годы «войны с Россией»? (читать больше: Россия подает хороший пример Украине )
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