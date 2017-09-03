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Все про:дипломатия (1022) консульство (356) посольство РФ (313) Россия (72120) США (13331)

 Дипломаты из России покинули здания в Сан-Франциско и Вашингтоне

россия сша

В госдепартаменте заверили, что все действия на территории дипсобственности РФ проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Русской службы Би-би-си, р оссийские дипломатические сотрудники в Вашингтоне покинули два здания, которое ранее потребовала закрыть американская сторона, а также консульство в Сан-Франциско. Это уже официально подтвердили в американском госдепартаменте.

Как сообщает корреспондент агентства в Вашингтоне, сотрудники российского торгпредства в этом городе покинули здание на Коннектикут-авеню в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве), после чего туда вошли около двух десятков полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски

Российские дипломаты в США назвали действия властей США обыском, однако американская сторона обыск не подтверждает, сообщает наш корреспондент. В государственном департаменте США заявили, что в зданиях провели обход и инспекцию.

В госдепартаменте также настаивают, что все действия на территории российской дипломатической собственности проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений, а сотрудники ФБР, вопреки заявлениям российской стороны, в этих действиях не участвовали.
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Козломордые на сродину валите ягель жрать и лепешками кидаться
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Після лаптєносців треба все хлоркою посипати.)
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Посипати і чекати рік поки всі бацили кацапсячі виздихають, а потім миючими засобами ще рік відмивати...
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И не только лампочки, туалетную бумагу и ту забрали...
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"В госдепартаменте также настаивают, что все действия на территории российской дипломатической собственности проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений, а сотрудники ФБР, вопреки заявлениям российской стороны, в этих действиях не участвовали", - вот бы из Крыма их бы поперли с соблюдением Венской конвенции. Но интересна и вторая часть заявления россиян про ФБР, вышло, что соврали россияне.
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этим заявлением янки просто посмеялись над кацапами. Те ведь тоже врать горазды.
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США наконец дернуло ручку унитаза. Такую вонь терпели...
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Сотрудники консульства в Сан-Франциско сожгли компромат на себя и сдались американцам в плен... с дубликатом компромата на коллег, который те радостно сожгли накануне.
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Пишут,что несколько сотрудников закрытого консульства России в Сан-Франциско попросили политубежища в США.
Дипломаты из России покинули здания в Сан-Франциско и Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9032

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Думаю, все государственные институты США действуют самостоятельно и у Трампа ничего не спрашивают. Только ставят в известность. :D
Он своей симпатией к Путину сам себя поставил в такое положение.
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Какая там симпатия, Трамп просто помолол языком, а потом понял, что язык надо прикусить
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Ще скавчать буде кацапня за часами "Обами чмо".. Я як пилось шампанське..
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Х-хе!
Сам вчера процитировал эту строку.
Некрасов - один из ряда поэтов и писателей, которые убиты школьной программой.
А поэт и человек он был весьма интересный .
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Согласен. "Железная дорога" - шедевр на все времена. Вся россия в одном флаконе.
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И не только.
Мой пра-прадед был такой себе "вольтерьянец".
В семье сохранилась книга Некрасова, с вклееными журнальными вырезками, которые в официальном издании не прошли цензуру.
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Ну, ладно... понимаю- нестандартные действия. Однако- я вовсе не врубаюсь: а шо это было? И, самое непонятное: а шо дальше??? Реально! Я такого ранее, в анналах исторических- не встречал. Можэ- не углублялся???
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Та таких действий властей, по отношению к диппредставительствам, на территории США.
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А это не дипппрелставительство.
Это - помещение, где ранее находилось диппредставительство.
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В США действительно мало кто помнит подобное, но в других странах такие действия были. Это почти разрыв дипотношений.
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Это почти разрыв дипотношений.
О!!! Так я таки правильно понял, несмотря на двухдневный свой запойчик, по поводу покупки мотоцикла... Благодарю, за краткое разъяснение.
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НЕ. Этот, моему- в подметки не годится. Не шучу. Вот он- мой:
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Это- Кастом. Но- Уникальный. Я всяко в этой Жизни встречал. Но не Такое Чудо Техники... Потому- влюбился сразу и навсегда...
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Именно! А теперь- попробуй предположить его длину. Вот просто - попробуй. Учитывай- впереди- вилка- 4 гидроцилиндра, с возможностью отключения двух. Двиг- форсированный запор. Переключение передач- справа рычаг... Предельно удобно!!!
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Почти. Длину жиги "восьмерки" представляете? Мой кайф- длиннее на 42 сантиметра. И это- не всё. Руль, его верх, так сказать- на 2 см выше крыши того же ВАЗа... Теперь- можете меня поздравить.
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А как алчные ребята из бывш. ГАИ отреагировали на почти 4,5 метра?
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Сразу прошу извинения, если мой вопрос будет некорректным. Никогда такими вещами не увлекался, но уж больно интересно. Если вы говорите о высоте руля, возникает вопрос, нет ли ощущения, что вы держитесь не за руль, а за поручень в маршрутке?
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так вы уже дома а не на волнах? Привет Мариуполю и хороших поездок на мото......с женой
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Благодарю. Ну... это если тока с новой Женой. Нынешняя- в процессе развода.
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Зная вас так долго, только улыбнусь и пожелаю хорошей погоды на всех направлениях.
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будинки треба інспектувати, періодично)), а особливо після кацяпів, що тут поганого?!
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На три вещи в этом мире можно смотреть бесконечно. Как паркуется блондинка, работают другие, и как козломордых свинособак сгоняют с насиженных мест...
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Невзоров: Стану доверенным лицом Путина, если он вернет Крым Украине.
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Оце засада лаптєносцям! Здавалося, от воно, довге і щасливе життя - цивілізоване, красиве, і раптом знов повертатися на скрєпу, де теплих місць на всіх не вистачить, і без них на расєє все урізають, скорочують, обмежують.
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кацапов уже в открытую пинают как шавок)))
Мне так это нравится.
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Кілька співробітників російського Генерального консульства в Сан-Франциско не мають бажання повертатись на територію Російської Федерації. Щоб не робити цього, вони планують звернутись до США з проханням про надання політичного притулку.
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А за месяц ДО єтого:
"РФ, в ответ на новые санкции Америки, высылает из страны 755 (!!!)дипломатов США."

По словам Путина, Кремль принял столь радикальное решение о высылке большей части дип. корпуса США только лишь потому, что:
"американская сторона предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений"
ВОПРОС:
Сколько российских дипломатов было выслано из Украины за долгие годы «войны с Россией»? (читать больше: Россия подает хороший пример Украине )
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теперь никто не сможет помешать вернувшимся в раассею на родину сотрудникам консульств и диппредставительств лепить петухов из говна на бескрайних просторах родины среди родных берез...
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А коли в Україні такі новини будуть? Шо послЄдній гЕбЕШний кацап залишив територію України...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДипломаты из России покинули здания в Сан-Франциско и Вашингтоне
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