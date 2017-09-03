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 Политика Украины, Экономика
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 Поздравление Гройсмана с Днем предпринимателя: "Мы расчищаем бизнес-среду и от лишних регуляций, и от тех, кто мешает бизнесу"

гройсман

Премьер поздравил представителей бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление предпринимателям премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня - День предпринимателя. Хочу привести две цитаты Стива Джобса, которые на мой взгляд выражают дух предпринимательства. Первая: "Я уверен, что половина того, что отличает успешных предпринимателей от неудачников, - это настойчивость". И вторая: "Инновация - это именно то, что отличает лидера от того, кто догоняет", - пишет Гройсман. - Сегодня я поздравляю всех тех, кто имеет в себе этот дух, кто готов брать на себя ответственность за собственную жизнь, проявлять настойчивость, искать новое и упорно идти к успеху. Такие люди своими успехами создают успех государства. И поэтому всегда говорю - моя задача способствовать созданию климата, в котором предприниматели в Украине могли бы реализоваться и стать успешными.
Я в постоянном диалоге с бизнесом, регулярно встречаюсь с предпринимателями и в Киеве, и во время региональных поездок. И следствием этого диалога является то, что мы постепенно расчищаем бизнес-среду и от лишних регуляций, и от тех, кто мешает бизнесу нормально работать. И в этом я был и буду настойчивым. Хочу сегодня еще раз подтвердить - всегда был и буду на стороне честного бизнеса и уверен, что совместными усилиями мы сделаем Украину страной успешных людей".

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кум барыги шоколадника косюк-производитель курей в укрине при ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ в 280 миллинов долларов =.7,2 миллиарда)7.200.000.000 грн получил дотаций из бюджета страны в размере 850 миллионов грн и поднял цену с согласия добермана грызмана отменившего госрегуляцию цен на курятину с 70 грн кило напичкранной антибиотиками и тестотероном курятины до 100 грн за кило вот такие они ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ почитай поищи по названию Гормональные куры размером с индюшку
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И подорожание всего на свете-это результат "расчищения" бариго-кроличьими кланами...
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Нинішня українська "влада", ось - головна перешкода для всіх і всього................
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Судя по действиям власти большего всего бизнесу в Украине мешают Михаил Саакашвили и его брат.
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Гройсман и его кабмин защищает исключительно интересы олигархов и магнатов.Наглядный пример на очередном подорожании сигарет.Изготовитель на пачке сигарет имеет 400-500% чистой прыбыли но от них гройсманята не отбирают ни копейки,защищают их бизнес,а насколько упал доход в бюджет страны за счет тех кто бросил курить на столько увеличивают акциз чтоб получить утраченый доход за счет того кто бросить курить не в силах.Так и в остальных областях ,если человек начинает экономить на свете,тепле,топливе то сколько секономит на столько увеличат тарифы.И получается нонсенс эконимить в Украине нельзя,себе же дороже обойдется.
А кабмин своими действиями уже взялся за разорение среднего бизнеса так как малый уже уничтожен.
С Днем Передпринимателя...
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цікаво, а воно тексти до публікації читає, чи разом з усіма ))))) на фейсбуці?!
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"і від тих, хто заважає бізнесу"

^^^ ^^^
Тобто захищаєте бізнес від себе та своєї барижої мафії?
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всех c днем гройсмана: "расчищаем бизнес среду от тех, кто мешает бизнесу моего патрона".
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"Мы расчищаем бизнес-среду и от лишних регуляций, и от тех, кто мешает бизнесу олигархов"- В.Гройсман.
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В Одессе весь бизнес подмяла под себя местная мафия во главе с Кидаловым, Трухановым и прочими, никакие законы там не действуют. А Порошенко и Гройсман делают вид что все замечательно. Красотень....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоздравление Гройсмана с Днем предпринимателя: "Мы расчищаем бизнес-среду и от лишних регуляций, и от тех, кто мешает бизнесу"
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