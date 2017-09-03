 Поздравление Гройсмана с Днем предпринимателя: "Мы расчищаем бизнес-среду и от лишних регуляций, и от тех, кто мешает бизнесу"

"Сегодня - День предпринимателя. Хочу привести две цитаты Стива Джобса, которые на мой взгляд выражают дух предпринимательства. Первая: "Я уверен, что половина того, что отличает успешных предпринимателей от неудачников, - это настойчивость". И вторая: "Инновация - это именно то, что отличает лидера от того, кто догоняет", - пишет Гройсман. - Сегодня я поздравляю всех тех, кто имеет в себе этот дух, кто готов брать на себя ответственность за собственную жизнь, проявлять настойчивость, искать новое и упорно идти к успеху. Такие люди своими успехами создают успех государства. И поэтому всегда говорю - моя задача способствовать созданию климата, в котором предприниматели в Украине могли бы реализоваться и стать успешными.

Я в постоянном диалоге с бизнесом, регулярно встречаюсь с предпринимателями и в Киеве, и во время региональных поездок. И следствием этого диалога является то, что мы постепенно расчищаем бизнес-среду и от лишних регуляций, и от тех, кто мешает бизнесу нормально работать. И в этом я был и буду настойчивым. Хочу сегодня еще раз подтвердить - всегда был и буду на стороне честного бизнеса и уверен, что совместными усилиями мы сделаем Украину страной успешных людей".