 За сутки в зоне АТО наемники РФ совершили 26 обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в конце прошлых суток в районе проведения АТО противник увеличил обстрелы украинских позиций.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были не продолжительны. Потерь среди украинских военных нет.
После 18 часов боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на Донецком, так и на Приморском направлениях.
В частности, в районе Авдеевской промзоны противник 4 раза обстреливал наши опорные пункты из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под вражеским огнем дважды оказывались наши укрепления на подступах к Зайцево и Каменке и трижды - вблизи Майорска.
На Приморском направлении враг 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстрелял наши опорные пункты у Водяного. Кроме того, факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутово. А в районе Широкино дважды бил вражеский крупнокалиберный пулемет.
На Луганском направлении было относительно спокойно. Однако и здесь около 20 часов вблизи Новозвановки бандиты применяли гранатомет.
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А от мені треба вже помаленько іти спати.
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