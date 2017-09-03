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 Политика Украины
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 Для привлечения к ответственности за визиты в Россию необходимо наделить ее статусом страны-агрессора, - Горбатюк

горбатюк

Введение уголовной ответственности за поездки украинских политиков в Российскую Федерацию невозможно без юридического определения этой страны как агрессора.

Об этом заявил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Невозможно вводить ответственность, пока нет юридического определения страны-агрессора и наделения статусом, в частности, Российской Федерации или иной страны, если мы хотим ввести ответственность за поездки туда", - сказал Горбатюк.

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В тоже время, по его мнению, чиновникам и правоохранителям можно запретить поездки в Россию обычными внутренними распоряжениями руководителей ведомств.

"Если поездка была совершена без согласия руководства, то притягивать за это к дисциплинарной ответственности, в том числе увольнению. Таким образом, контроль возможен", - пояснил он.

Напоминаем, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предлагает законодательно запретить посещение России депутатами, политиками и общественными деятелями.

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Почему слесарю или пекарю можно в паРашку, а политику - нельзя? Это дискриминация.
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Пилот украинского Су-27 показал мастерство на авиашоу в Чехии http://news.liga.net/video/politics/14813135-pilot_ukrainskogo_su_27_pokazal_masterstvo_na_aviashou_v_chekhii.htm
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Ничего личного, просто наблюдение, две новости , одна за другой , я вот думаю :В какой из них, биляць, зрада?
1. Введение уголовной ответственности за поездки украинских политиков в Российскую Федерацию.https://censor.net.ua/news/453842/dlya_privlecheniya_k_otvetstvennosti_za_vizity_v_rossiyu_neobhodimo_nadelit_ee_statusom_stranyagressora
2.Экс-руководитель "Львовского (!) облавтодора" подозревается в растрате 2,8 млн грн бюджетных средств.https://censor.net.ua/news/453841/eksrukovoditel_lvovskogo_oblavtodora_podozrevaetsya_v_rastrate_28_mln_grn_byudjetnyh_sredstv_natspolitsiya
Вопрос знатокам : Кто из этих поцЫкiфф большая падла?, политики или крепкие хозяйственники? Или 2 в 1?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля привлечения к ответственности за визиты в Россию необходимо наделить ее статусом страны-агрессора, - Горбатюк
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