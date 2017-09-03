 Экс-руководитель "Львовского облавтодора" подозревается в растрате 2,8 млн грн бюджетных средств, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что один из бывших руководителей государственного предприятия "Львовский облавтодор", злоупотребляя своим служебным положением, предоставил незаконные устные указания руководителям подчиненных подразделений рассчитать и подделать официальные документы по изготовлению асфальтобетона.
В результате, государственному предприятию было излишне перечислено из государственного бюджета более 2,8 миллиона гривен на оплату электроэнергии, природного газа и на выполнение работы согласно актов приемки выполненных строительных работ.
Работники областного управления защиты экономики сообщили бывшему чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины
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Поймали очередного вора..
А то что сам "УкрАвтодор" и есть самим то вором уж знают то все не только автомобилисты но и остальные "пешеходные" граждане Украины...
Ямочный ремонт от "Укравтодора" .....Клондайк forever///
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