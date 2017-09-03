EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  49  2
Материалы по теме:
Все про:Львовщина (1611) Нацполиция (8569) хищение (342) чиновник (1461)

 Экс-руководитель "Львовского облавтодора" подозревается в растрате 2,8 млн грн бюджетных средств, - Нацполиция

дзэ

Бывший руководитель "Львовского облавтодора" подозревается в нанесении государству ущерба на сумму более 2,8 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что один из бывших руководителей государственного предприятия "Львовский облавтодор", злоупотребляя своим служебным положением, предоставил незаконные устные указания руководителям подчиненных подразделений рассчитать и подделать официальные документы по изготовлению асфальтобетона.

В результате, государственному предприятию было излишне перечислено из государственного бюджета более 2,8 миллиона гривен на оплату электроэнергии, природного газа и на выполнение работы согласно актов приемки выполненных строительных работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мукачево должностные лица коммунального предприятия растратили почти 4,7 млн грн бюджетных средств при закупке городских автобусов, - Нацполиция

Работники областного управления защиты экономики сообщили бывшему чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Айяяйяй!!!
Поймали очередного вора..
А то что сам "УкрАвтодор" и есть самим то вором уж знают то все не только автомобилисты но и остальные "пешеходные" граждане Украины...
Ямочный ремонт от "Укравтодора" .....Клондайк forever///
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-руководитель "Львовского облавтодора" подозревается в растрате 2,8 млн грн бюджетных средств, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти