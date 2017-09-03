 В украинские вузы зачислили более тысячи абитуриентов с оккупированного Донбасса, - Минобразования

Об этом в комментарии Громадському рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров, передает Цензор.НЕТ.
"Они могут вступать до 30 сентября. В этот срок работают образовательные центры "Донбасс - Украина" и "Крым - Украина". У нас есть данные о более 1 тыс. человек из неподконтрольных частей Донбасса и более 150 человек из Крыма, но это еще не окончательные данные" , - рассказал чиновник.
В общем, говорит Шаров, количество зачисленных абитуриентов с неподконтрольных украинскому правительству территорий - это 1,5-2% от общего количества поступающих в Украине в этом году.
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