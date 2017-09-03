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 Политика Украины
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 В украинские вузы зачислили более тысячи абитуриентов с оккупированного Донбасса, - Минобразования

вуз студенты кампания абитуриенты вступительная поступление

Более 1 тыс. абитуриентов с неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей зачислили в украинские высшие учебные заведения.

Об этом в комментарии Громадському рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров, передает Цензор.НЕТ.

"Они могут вступать до 30 сентября. В этот срок работают образовательные центры "Донбасс - Украина" и "Крым - Украина". У нас есть данные о более 1 тыс. человек из неподконтрольных частей Донбасса и более 150 человек из Крыма, но это еще не окончательные данные" , - рассказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 крымчан стали студентами через центры "Крым - Украина", - Минобразования

В общем, говорит Шаров, количество зачисленных абитуриентов с неподконтрольных украинскому правительству территорий - это 1,5-2% от общего количества поступающих в Украине в этом году.
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Власть назовет это успешной интеграцией. Хотя в интегралах она ни бум-бум
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Еще до оккупации Донбасса со мной работал парень с Донецка..9 лет в Житомере...Как пришел ненавидел Украину,так и удрал в Крым,ненавидя Украину.Не меняются даунбасцы молодые спустя годы ДА ХОТЬ ТРЕСНИ...
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Не совсем так. Меняются и весьма успешно, если есть выгода
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На халяву получат образование ненавидя "тупых хохлов" и сдристнут на Парашку...
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, так а смысл, часть переселенцев переехала в Россию, там и целесобразнее было бы получать, а какое там отношение к образованию полученному в Украине, котируется не котируется? наверное раз решили получать здесь, то не имеют ничего против, ни Украины ни украинских вузов, иначе зачем им диплом с "пропиской" в Украине?
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Котируется...И в Роисси острая нехватка специалистов ...
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Разные студенты бывают, но пока они граждане Украины и имеют право учиться. А потом вольному - воля, где жить.
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Не за рахунок Українців..Хай платить як всі...
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Так ще повно бюджетних місць у вищих навчальних закладах. Так, що порушень законів нема.
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Только вчера я разговаривал вживую с парнем из Донецка, три года живущим в Киеве. Не знаю каким он был ранее, но сейчас вполне адекватный человек.
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.Для начала ...в Житомире а не в Житомере , и вообще это частный случай,есть и противоположные ситуации, поэтому обобщать не правомерно
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Не хочу обидеть но большинство людей идиоты, мозг плохо различает черное и белое. Поэтому, если яростно задувать в уши дерьмо типа раша тв, то индивид, со временем, начнет высирать любовь к рашке и путину. Потом берем, переключаем канал на Бандеру и любовь к Украине, такая же фигня, сознание, после когнитива и слома начинает выдавать про Шухевича, снова переключаем канал, снова про путина, возвращаем Украину, опять тело топит за бандеровцев. В этом деле главное интенсивность засирания мозга и время. Крым и Донбасс 20 лет стабильно обрабатывался, власти в Киеве борьба за мозг была не нужна, ее интересовала борьба за электорат. Плюс, на руку разделение сфер влияния, когда левую половину карты Украины пугали правой и наоборот. Те все патриотичнi партии находились в основном на правой половине карты и в левую никто ехать не хотел, не от того что были бы трудности (конечно бы были), а от того что оно им и на фиг не надо, есть свой прибитый электорат и чего париться. Поэтому вот так все "удачно" сложилось в 14-м году.
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и стипендию от табачника не забудьте им назначить...
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Нехай детки учатся... ...а дураки и в Кембрижде умными не станут...
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Не забудьте взяти мільярдні кредити і "засвоїти" їх на так званій реінтеграції "криси і луганда-це Україна"
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Куча контрачей как раз из донецка и луганска, не надо всех в один мундир одевать , бешеные всплывут
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Слив Донбасса очень удобно свалить на тупых дамбасеров, и вообще использовать этот жупел для того что бы играться с врагом в договорняки и односторонние перемирия, мол, зачем нам они, там же одни дебилы. И пипл хавает это гавно, ничем не отличающееся от ватноой пропаганды с радостью.
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Вообще студентов получить хотят многие страны. Уже везде нехватка хороших студентов, поэтому от своих ребят отказываться глупо. Часть идиотов уедет, а часть нормальных останется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ украинские вузы зачислили более тысячи абитуриентов с оккупированного Донбасса, - Минобразования
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