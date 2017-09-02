 Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы: Ярмоленко (18', 42').
Сборная Украины:
12. Пятов, 3. Хачериди, 2. Бутко, 20. Кривцов, 4. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 22. Коваленко Вик., 7. Ярмоленко, 14. Ротань ( до 79'), 10. Коноплянка ( до 90'), 11. Кравец ( до 70')
Замены: 18. Беседин (c 70'), 8. Малиновский (c 79'), 21. Зинченко (c 90')
Сборная Турции:
1. Бабаджан, 2. Озбайраклы, 3. Кейбаши, 4. Азиз ( до 73'), 6. Туфан ( до 60'), 7. Джигерджи, 11. Чалханоглу ( до 68'), 15. Топал, 17. Юндер, 5. Эмре, 9. Тосун
Замены: 14. Озьякуп (c 60'), 10. Туран (c 68'), 13. Сёюнджю (c 73')
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все гуд,бракувало лише чистого м'яча.
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У нас іще одна ПЕРЕМОГА - у великому тенісі. Саме зараз на змаганнях US OPEN 2017 наша Світоліна Е. перемогла американку Роджерс Ш.
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Наши - молодцы!
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ПС. Второй гол - без вопросов. Мяч вышел... Но благодаря скорости атаки в реальном времени ни судья, ни турки этого не заметили - даже не спорили...
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Дипломаты просят политубежище...
Сваи опускаются...
Офис ЕР спалили нафуй...
Финны помогли нашим - 1:0 у Исландии...
Украина - Турция 2:0
Суббота УДАЛАСЬ!!!!
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СЕГОДНЯ БЫЛО ГЛАВНОЕ ИГРА В ФУТБОЛ !!!!!!!!!!! А НЕ БОРЬБА ОГОНЬ В ЛАЗАХ И Т.Д ….
p/s шахта срочно верните Матвиенко парень то огонь !!!!!
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Россияне в шоке: 40 тысяч болельщиков из Харькова держат украинские флаги на игре Украина - Турция, - кадры 2 сентября 2017, 22:33
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Так тримати!!! Молодці!!!
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В трансляції через інтернет можна твіти писати з тегом #головнакоманда, їх виводять на екран. Класна виходить перекличка: наші з усіх кінців світу пишуть-дивляться-вболівають.
Мої твіти теж були.
Так тримати, хлопці !
Ярмоленко старався, Коноплянка радував, всі - молодці.
Хорвати виграють (?!) і обійдуть нас, будемо другими.
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Додивлюсь Хижняка ЧМ-2017 Final (75kg) 🇺🇦 Александр Хижняк (Украина) - Абильхан Аманкул (Казахстан) KHYZHNIAK vs
Подивлюсь у запису, - ( фанат збірної України ) Щоб ти провалився на місці Громадянин
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Особенно мне понравился контроль мяча и осмысленные атаки(и это плюс в копилочку Шеве)
Ну и конечно судья был - окуительный! .
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Завтра тренировка...
Эйфорию уберу...
На матч с Исландией знаю, что делать...
Похвала тренеру сборной!
А про эйфорию он вообще шикарно сформулировал...
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Вітаю нашу збірну з перемогою, турки грали здебільшого невпевнено, на мій, не вельми грамотний, погляд. Але мабуть за рахунок індивідуальної майстерності.
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