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Все про:сборная по футболу (121) спорт (1746) футбол (3188) Харьков (4387)

 Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции

футбол

В Харькове в матче отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Украины со счетом 2-0 обыгрывает сборную Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы: Ярмоленко (18', 42').

Сборная Украины:
12. Пятов, 3. Хачериди, 2. Бутко, 20. Кривцов, 4. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 22. Коваленко Вик., 7. Ярмоленко, 14. Ротань ( до 79'), 10. Коноплянка ( до 90'), 11. Кравец ( до 70')
Замены: 18. Беседин (c 70'), 8. Малиновский (c 79'), 21. Зинченко (c 90')

Сборная Турции:
1. Бабаджан, 2. Озбайраклы, 3. Кейбаши, 4. Азиз ( до 73'), 6. Туфан ( до 60'), 7. Джигерджи, 11. Чалханоглу ( до 68'), 15. Топал, 17. Юндер, 5. Эмре, 9. Тосун
Замены: 14. Озьякуп (c 60'), 10. Туран (c 68'), 13. Сёюнджю (c 73')

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Пожалуй, это единственнный раз, когда нытье будет оправданным.
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наші могли добавити і все одно б перемогли, а так грали за рахунком.
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думаешь ахметко цыгану шубы не того размера втулил?))
все гуд,бракувало лише чистого м'яча.
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Футбольный бог был сегодня с "оселедцем". 2 гола, которых быть не должно.. АВЕ! Раз в год и палка танцует и поет!
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Но игра сборной впечатлила. Впервые за много лет я горд нашей командой.
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ВІТАЮ усіх українців !
У нас іще одна ПЕРЕМОГА - у великому тенісі. Саме зараз на змаганнях US OPEN 2017 наша Світоліна Е. перемогла американку Роджерс Ш.
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пора выходить из Чемпионов промежуточного этапа!
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Луческу сыграл с турками злую шутку.
Наши - молодцы!
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Шева как тренер пока радует, тьфу-тьфу чтоб не сглазить
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Голы левые,играли хорошо,турки не команда,исландия проиграла - если не проиграем в исландии поедем в хуйлостан на ЧМ !!!
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ты и в футболе шаришь? ну прям человек-оркестр
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ТУРКИ ПРОСТИТЕ ЗА 2-0..НО СПАСИБО ЗА СБИТЫЙ КАЦАПСКИЙ САМолЕТ,мы вас увжаем
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Первый - чистый гол. Там с разных ракурсов по разному можно оценить.
ПС. Второй гол - без вопросов. Мяч вышел... Но благодаря скорости атаки в реальном времени ни судья, ни турки этого не заметили - даже не спорили...
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НЕ так рад победе Украине, как рад проигрышу "Браво Федерации"!)))
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Шева тебя поставили чтоб ты все завалил ... шо поедете в казлостан играть на ЧМ .... Фу, бля... длобо#б!
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Интересно, а шо судьи курили перед игрой? Эту бригаду надо ставить на все игры - весело смотреть - а шо, когда то и нашим должно везьти. Цыган застрелится.
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Причем бригада очень крутая. Борбалан один из топовых судей.
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У Андрюхи после корлевской и того эпического фэйла, есть шанс отбелиться перед многими Украинцами.
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Харьков молодцы - и Гимн пели, и Слава Украине кричали, и про Ху..ла не забыли!
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Никакой хэнэрэ не будет. Местные еще мастурбируют на "вяликую рашку" но с потенцией уже никак.
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два гола -хорошо, но остальное тоже ложить надо!! за игру спасибо!
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второй конечно сомнительный - там был выход за линию мяча. да и не назначенным пенальти обменялись к концу. но в целом мне игра понравилась
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Надеюсь по жеребьёвке сборная сыграет в Саранске - столице Мордовии. Это было бы эпично.
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Надіюсь, у кацапів Чемпіонат заберуть. Баклани, які в Пітері стадіон склювали продовжать роботу.
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США сношают рассею...
Дипломаты просят политубежище...
Сваи опускаются...
Офис ЕР спалили нафуй...
Финны помогли нашим - 1:0 у Исландии...
Украина - Турция 2:0

Суббота УДАЛАСЬ!!!!
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Докину еще новость, что ИГИЛ завалило сегодня 7 русских вояк в Сирии
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Замечательно во втором тайме прозвучала песня "путин х®йло" на весь стадион "металлист") и вообще сегодня фантастическая поддержка сборной Украины была болельщиками в Харькове.
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параллельно читал цапов - болели за турков как (говорят) и их комментаторы.... ну понятно. "братушки" и вера одна с турками
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Давно не получал такого удовольствия от игры сборной !!!!!!!!! СПАСИБО МУЖИКИ !!!
СЕГОДНЯ БЫЛО ГЛАВНОЕ ИГРА В ФУТБОЛ !!!!!!!!!!! А НЕ БОРЬБА ОГОНЬ В ЛАЗАХ И Т.Д ….
p/s шахта срочно верните Матвиенко парень то огонь !!!!!
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Все-таки повтор для арбитра не такая уж и плохая идея. Сегодня ошибки сыграли в нашу сторону, но вполне могло быть и наоборот. Представляю, как у нас бы бомбило, если бы такие мячи засчитали бы в наши ворота. Тем не менее, счет по игре. Турки откровенно смотрелись слабее. Всех с победой!
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А всё почему - Луческу был без шапки! Вот и не складывалась игра у турков.
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ёперный стыд, в Мариуполь страшно ехать, а в козломордию с припрыжкой и с "санкциями" в придачу.
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https://pbs.twimg.com/media/DIvXU4aXYAAqZyi.jpg

Россияне в шоке: 40 тысяч болельщиков из Харькова держат украинские флаги на игре Украина - Турция, - кадры 2 сентября 2017, 22:33
Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции - Цензор.НЕТ 367
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У девушки, которая в начале матча выбежала топлес,на груди было написано-Erdogan killer.Девушка была чернокожей(имхо)
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"Правильной дорогой идёте товарищи!" (С)
Так тримати!!! Молодці!!!
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Тепер в середу "шахтьори" мають помститись за "Рейкявік"
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Просимо допомоги в пошуках - репост Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции - Цензор.НЕТ 7123 📢Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции - Цензор.НЕТ 2795У Києві відвідувач приніс у кафе Pizza Veterano прапор і витер об нього ногиУ київському кафе Pizza Veterano один із відвідувачів витирав ноги об український прапор, який сам і приніс. Власники закладу просять…VSHOKE.COM.UA
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Вітаю збірну ! Трохи побоювалася за результат перед матчем.

В трансляції через інтернет можна твіти писати з тегом #головнакоманда, їх виводять на екран. Класна виходить перекличка: наші з усіх кінців світу пишуть-дивляться-вболівають.
Мої твіти теж були.

Так тримати, хлопці !
Ярмоленко старався, Коноплянка радував, всі - молодці.

Хорвати виграють (?!) і обійдуть нас, будемо другими.
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Наступна гра проти Ісландії вирішить чи зможе збірна зарезервувати друге місце. Якщо виграємо, зможемо боротись з Хорватами за перше. Вірю що це можливо!!!
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На жаль ААААА... Беру себе до рук Гаммм... Гаммм... Гамммм... ДО РУК Гаммм... ДО РУК ГАМММ...
Додивлюсь Хижняка ЧМ-2017 Final (75kg) 🇺🇦 Александр Хижняк (Украина) - Абильхан Аманкул (Казахстан) KHYZHNIAK vs

Подивлюсь у запису, - ( фанат збірної України ) Щоб ти провалився на місці Громадянин
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Наши пацаны конечно молодцы!
Особенно мне понравился контроль мяча и осмысленные атаки(и это плюс в копилочку Шеве)
Ну и конечно судья был - окуительный! .
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Шевченко после игры: (коротко)
Завтра тренировка...
Эйфорию уберу...
На матч с Исландией знаю, что делать...

Похвала тренеру сборной!
А про эйфорию он вообще шикарно сформулировал...
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В Туреччині трансляція по тв була як годиться- повний- повнісінький харківський стадіон синьо-жовтий, хутін- пуйло ( на повну) без купюр та і взагалі непогано показали з усіма моментами ( окремий респект за крупні плани!)
Вітаю нашу збірну з перемогою, турки грали здебільшого невпевнено, на мій, не вельми грамотний, погляд. Але мабуть за рахунок індивідуальної майстерності.
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Испанские диспетчеры . Ну да ладно. Игра забывается, счёт остаётся.
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Вiшаваннi зь Беларусi ! Пасля ганьбы (просера) нашых у ВГЛ (Вялікае Герцагства Люксембург) 1: 0, не блытаць з ВКЛ, застаецца толькі зайздросціць Вам белай зайздрасцю. Віншую з перамогай! :Отбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции - Цензор.НЕТ 8970
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Голы конечно очень спорные мягко говоря, но в целом пресинг хороший был, защита турков курила в сторонке
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Цензор.НЕТНовостиСпортОтбор на ЧМ-2018: Сборная Украины обыгрывает в Харькове сборную Турции
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