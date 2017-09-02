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 Экономика
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Все про:Ахметов (1995) рейтинг (1105) миллиардеры (70) Bloomberg (87)

 Ахметов занял 439 место в рейтинге миллиардеров от Bloomberg

ахметов

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вошел в ТОР-500 миллиардеров по версии Bloomberg.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index состояние Ахметова с января 2017 года сократилось на 45,8 миллионов долларов и составляют 4,38 миллиарда долларов. Ахметов занимает в рейтинге 439-е место.

Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 миллиарда долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов выпал из рейтинга 500 богатейших людей мира

Лидирующую позицию в рейтинге сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долларов.

Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние оцениваются в 18,4 млрд долларов. Он занимает 49-е место в рейтинге.

Индекс Bloomberg рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетности компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Также читайте: Украина поднялась в кредитном рейтинге Moody's и получила позитивный прогноз
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и завтра инсульт... все под Богом ходим. и нафиг тебе это?.....
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мне три моб звонит их ,просит оплатить 300 гр услуг , которые мне не были предоставлены ...
гуляйте Васи... придурки. у вас все активы коорпаративные арестованы... идиоты
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це в простого смертного інсульт..А в гудка в найкращі клініки світу двері відкриті.
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Всерівно нормально нагудів на українцях!
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А кто в курсе - Блумберг проводит рейтинг гангстеров? Какое место в этом рейтинге у "гудка"?
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А те, що мене гордість не розпирає - нормально?
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на ЮБК Ринатик звался просто "Наперсток" был знаменитым каталом кидаловым в наперстки... а насчет что татарин его тататры Татарстана России -(а он оттуда) ПРЕЗИРАЮТ а к народу крымские татары- Ахметик- как коза к слону..
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Как сообщал Корреспондент.net, в предыдущем рейтинге миллиардеров от Bloomberg Ринат Ахметов занял 483-ю строчку. Тогда его состояние оценили в $3,66 млрд.Ахметов усилил позиции в рейтинге Bloomberg
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Ну так у нас же война, как на этом не заработать. Как в известной пословице - кому война, а кому бабло на крови...
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чьо собаку,ахметова? собака то тут причем?
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Голодранец, блин. Голь перекатная.. Только страну позорит.
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скоро с шапкой по миру пойдёт с такими делами
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Да, махмету кровосисе пришлось поделиться с Пэтей. Но это только начало, за Роттердам+ придется раскошелиться намного больше. Пэтя хитро...опый знает как выдавить все и даже больше и при этом быть чистым и невинным, как роса.... вперед в светлое шоколадное будущее!!!
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Саакашвили надо добиться признания Ахметова
причастным к разжиганию войны между россией и Украиной
и арестом всех его активов.
У партии Михо появятся свободные деньги.
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Ахметов уже давно считается вором в законе. Ему запрещен вьезд в Америку, хотя у него там есть даже фабрики...
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А рейтинга 500 иуд мира нет случайно? Там бы он с хуйлом поделил первое место.
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среди богатых занимает основатель Zara, а дальше Билл, потом основатель сайта Амазон
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вертит на кую поросенко, как когда то вертел януковича.. жити по-новому..
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4,38 миллиарда долларов, вы соображаете? бедный- бедный, ага

где батька Махно, вот какие жирные паны теперь водятся на территории гуляй -поля
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жырным рыжый был при 9-ти лярдах, ещё 4 года назад. Но его сегодняшние 4 лярда ещё не предел похудения. Твой жырний рыжый ещё драпать будет на територию бурято-мордвинских республик, шоб баланду не хлебать.
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мой жырный рыжый? а чего он мой, если бы был мой то я бы не платила столько закоммунальные, извините, вы дурак?
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УКРАИНА-ТУРЦИЯ 2:0. МОЛОДЦЫ РЕБЯТА, МОЛОДЕЦ ЯРМОЛЕНКО!!!
СПАСИБО ШЕВЧЕНКО!!! И ДАЛЬШЕ ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Ахметов занял 439 место в рейтинге миллиардеров от Bloomberg - Цензор.НЕТ 9389
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Украинский бизнесмен?

Ну, если кидалово, рэкет, убийства, воровство считать бизнесом, то да, настоящий бизнесмен.
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Основатель Zara Амансио Ортега занял первую строчку рейтинга самых богатых людей мира Forbes. Его состояние оценивается в $85 млрд
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По данным рейтинга, в январе 2013 года состояние Рината Ахметова составляло почти $22,5 млрд.
Ринат реально "похудел" и капитально.
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Рейтинги[править | править вики-текст]
В рейтингах журнала «Корреспондент» «Топ-50 самых богатых украинцев» Ринат Ахметов регулярно занимает первое место:2006 г. - 11,8 млрд. $[102]2007 г. - 15,6 млрд. $[103]2008 г. - 31,1 млрд. $[104]2009 г. - 9,6 млрд. $[105]2010 г. - 17,8 млрд. $[106]2011 г. - 25,6 млрд. $[107]2012 г. - 17,8 млрд. $[108]2013 г. - 18,3 млрд. $[109]2014 г. - 10,1 млрд. $[110]
Согласно ежегодному рейтингу журнала «Forbes» его состояние составляло:в 2006 г. - 1,7 млрд. $ (№ 451 в мировом списке миллиардеров)[111];в 2007 г. - 4 млрд. $ (№ 217)[112];в 2008 г. - 7,3 млрд. $ (№ 127)[113];в 2009 г. - 1,8 млрд. $ (№ 397)[114];в 2010 г. - 5,2 млрд. $ (№ 148)[115];в 2011 г. - 16 млрд. $ (№ 39)[116].в марте 2012 г. - 16 млрд. $ (№ 39)[117]в марте 2013 г. - 15,4 млрд. $[118]в 2014 г. - 11,2 млрд. $[118]в 2015 г. - 6,7 млрд. $ (- 5,8 млрд $; № 201)[119].
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дык шахтеры взбунтовались-говорят,царь перестал быть настоящим
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Ахметов занял 439 место в рейтинге миллиардеров от Bloomberg :
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Кстати это данные марта, сейчас вылетел из ТОП-500 богатейших людей мира и занял 528-ю позицию в Bloomberg Billionaires Index.
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Я думаю в тот самый момент, когда вы опуститесь на землю и начнете воспринимать реалии, такими как они есть
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Не хило так подрос на формуле Ротердам+. В 2016 году говорили о 2,4 лярда, теперь 4,4.
Барыга рулит!
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Было да сплыло с Даунбассом, это когда они "национализировались" в дырляндии.
А то что осталось опять за год удвоилось. Даже при "злочинной владе" у него такого подъема не было.
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cfdfc89a7947e03f6bb180
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Что то ты Ахметка позоришь Украину. Ану ка Гнойсман подбавь еще налогов и повысь тарифов дл украинцев, будем Ахметку в первую сотню Форбс продвигать...
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ничего смешного .эта тварь народ грабит а вы всё хихикаете .
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нормально у меня с юмором . это у вас уже в голове всё смешалось .страна нищая , война , корупция на первом месте а вы всё юмор ищите ..
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Ок, вы правы, все именно так. Тогда скажите это ахметову, возможно он расслабится и поделится с обездоленным народом
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Так вот там и все деньги нищих украинских пенсионеров , врачей , учителей , шахтёров ...Вот гнида грабит всю жизнь и живёт себе ссука гнида паганая ..
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скоро ахметку из вышиванки и силой не вытряхнешь....
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Ахмет бедняк по сравнению с парашенко. Просто панамские активы не публичны и на них нет эмиссии акций
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Хотелось бы чтобы занял заслуженное место на шконке.
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Триллионеры Ротшильды ржут над этими рейтингами вместе с Рокфеллерами и Барухами.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАхметов занял 439 место в рейтинге миллиардеров от Bloomberg
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