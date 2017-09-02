Ахметов занял 439 место в рейтинге миллиардеров от Bloomberg :

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index состояние Ахметова с января 2017 года сократилось на 45,8 миллионов долларов и составляют 4,38 миллиарда долларов. Ахметов занимает в рейтинге 439-е место.
Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 миллиарда долларов.
Лидирующую позицию в рейтинге сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долларов.
Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние оцениваются в 18,4 млрд долларов. Он занимает 49-е место в рейтинге.
Индекс Bloomberg рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетности компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
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гуляйте Васи... придурки. у вас все активы коорпаративные арестованы... идиоты
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54 мин ·
Українська правда
Магическая сила "Роттердама"!
Мы вывели нашего парня в чемпионы!)
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причастным к разжиганию войны между россией и Украиной
и арестом всех его активов.
У партии Михо появятся свободные деньги.
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где батька Махно, вот какие жирные паны теперь водятся на территории гуляй -поля
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СПАСИБО ШЕВЧЕНКО!!! И ДАЛЬШЕ ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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Ну, если кидалово, рэкет, убийства, воровство считать бизнесом, то да, настоящий бизнесмен.
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Ринат реально "похудел" и капитально.
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В рейтингах журнала «Корреспондент» «Топ-50 самых богатых украинцев» Ринат Ахметов регулярно занимает первое место:2006 г. - 11,8 млрд. $[102]2007 г. - 15,6 млрд. $[103]2008 г. - 31,1 млрд. $[104]2009 г. - 9,6 млрд. $[105]2010 г. - 17,8 млрд. $[106]2011 г. - 25,6 млрд. $[107]2012 г. - 17,8 млрд. $[108]2013 г. - 18,3 млрд. $[109]2014 г. - 10,1 млрд. $[110]
Согласно ежегодному рейтингу журнала «Forbes» его состояние составляло:в 2006 г. - 1,7 млрд. $ (№ 451 в мировом списке миллиардеров)[111];в 2007 г. - 4 млрд. $ (№ 217)[112];в 2008 г. - 7,3 млрд. $ (№ 127)[113];в 2009 г. - 1,8 млрд. $ (№ 397)[114];в 2010 г. - 5,2 млрд. $ (№ 148)[115];в 2011 г. - 16 млрд. $ (№ 39)[116].в марте 2012 г. - 16 млрд. $ (№ 39)[117]в марте 2013 г. - 15,4 млрд. $[118]в 2014 г. - 11,2 млрд. $[118]в 2015 г. - 6,7 млрд. $ (- 5,8 млрд $; № 201)[119].
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Барыга рулит!
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А то что осталось опять за год удвоилось. Даже при "злочинной владе" у него такого подъема не было.
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cfdfc89a7947e03f6bb180
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