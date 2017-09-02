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 Политика Украины
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Все про:омбудсмен (299) консул (43) Агеев (39) наемники РФ (101)

 Мать пленного российского наемника Агеева жалуется на бездействие консулов

россия донбасс армия_рф агеев

Мать взятого в плен на Донбассе российского наемника Виктора Агеева пожаловалась российскому омбудсмену на бездействие консулов и адвоката.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По информации российской "Новой газеты", 31 августа Светлана Агеева обратилась с письмом к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Мать пленного ефрейтора сообщает, что спустя два месяца после задержания Агеев не получает ни полноценной адвокатской, ни консульской поддержки.

Агеева просит Москалькову "посодействовать в получении информации о сыне" через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в СИЗО в г. Старобельск Луганской области.

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Помимо этого, Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины.

"До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы (России). Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в г. Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката", - написала Агеева.

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Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Не было у тебя никакого Ваньки, бэндэровка. Слушай Киселева!
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Не жаль. Гори, вата, ярким огнём, чтобы на родине остальной вате видно было.
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Видимо 3 ляма не заплатили, вот и возмущается.
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Мати вбивці...Породила виродка...ще й має наглість сюди приїжджати???

Кацапі реально неадекватні та хворі на голову!!!
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Предатель Родины
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Ватоголовое чучело, завязывай потреблять те те вещества, что тебе подгоняет пЭдик басурин со своих запасов.
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глупая баба. рецепт прост. берешь монтажную пену и на КПП. там в курсе что делать... эпилептикам - скидка
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Цьоця, там в расейке сейчас не до твоего ихтамнета. Оне шпионские докУменты эвакуируют. Ты ж вроде по аглицки ботаешь. Так прямо так Трампу и напиши, что москалькова каких-то теток из Ирака возит туда-сюда, а ссынулю твого безвиновного совсем забыла. Он уж точно проникнется.
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Он террорист,а террорист должен сидеть в тюрьме,плохо ты его мамка научила-что в чужой огород лезть не надо тат стреляют или берут в плен
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печальная история. что тут скажешь. этот мир злой. не добрый
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надо было мальчика в трусиках сожрать как биндэровцы делают.
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Сука. Знала где Ее сын и что он делает, а теперь она жалуется? Пусть пожалуется в Спортлото, гадина
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Не переживайте мамаша! Отсидит свою пятнашку и вернется домой!
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Путину бы еще написала... А хотя, он ведь царь-батюшка хороший, это бояре плохие)
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о, ещё одного "ваньку" в плен поймали дома не сиделось, или послали, он же контрактник, куда надо туда и пошлют, а контрактник может отказаться от "командировки" и разорвать контракт, он же не призывник по имее не может быть здезертиром, это работа, захотел поехал в "горячую точку" нет, или передумал или заболел разорвал контракт
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зато очень очень быстро.. по идее* дезертиром*
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Обычный наёмник? Это тот, кого даже по законам россосийской федерации посадить должны?
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Изверги в СБУ! Так "пытали" бедненького ОБЫЧНОГО НАЁМНИКА из свинособакии, что на нём даже завалящего синячка не видно.

Мать пленного российского наемника Агеева жалуется на бездействие консулов - Цензор.НЕТ 3492
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на вид вроде не тепил, чтобы так явно было заметно, но разве ж не тепил, факт,
что нормальной работы не было, не понимаю
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В каком плену? В плен попадают военнослужащи. А подобный кацапский биомусор просто арестован, как преступник.
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То есть, любой украинец может поехать например в Дагестан добровольцем и убивать там русских ?
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"обычный доброволец"? Он дом кому-то строить сюда приехал? Или овец пасти? Он приехал УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ ЗА ДЕНЬГИ - ты это осознаёшь?
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Передайте ей его ногу. Одна нога здесь другаяя там. Пускай радуется.
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Лет через 20 встречай у границы... желательно в марлевой повязке и с носилками.
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Странно... Скажи ж, ватосамка? Оказывается твой использованный гондон-сынулька никуя никому не интересен на россосии, окромя тебя.
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Мамаша ихттамнетуникуя,плакат тебе в клешни - борись с пуйлом , ёптта!:
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Смотрю, зашло!, та же мамка ихтамнета ,только на работе с клиентами :
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Говорите в агрессии россии виноват только хуйло? Посмотрите, что пишут обычные россияне о Украинцах Вот как они нас "любят"
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі та їх "мамаші"!
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/"До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы (России)/"

Их там нет....
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Тем более, что её сынулька, то милиционер из лынырэ, дынырэ или новомалоотбросии. При чём тут россосийский консул?
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Для расеи её сынулька - предатель, который должен был подорваться гранатой и не сдаваться. А сдался - исчезни..
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А хай кацапы выпустят тет - на- тет или объменют этого кацапского убийцу Агеева на Сенцова или на еще сотни наших украинских хлопцев арестованых российским гестапо.
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Дура, пусть радуется, что сын жив вообще. Потом обменяют.

Это ж надо настолько народу выродится чтобы после просмотра телика с разных концов Расеи ехали в Украину убивать фашистов. Генофонд потерян навсегда.
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Кацапским консулам насрать на того Агеева. Более того, они были бы рады, если бы тому Агееву бошку отрезали на камеру, как чеченцы в свое время делали - отличное видео для кацапской пропаганды получилось бы.
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"Скажи еще спасибо, что живой". / В. Высоцкий/. До этой идиотки Агеевой никак не дойдет,- что путлеру глубоко насрать на его тупых рабов - баранов и на ее ублюдка. Ему и на раху насрать. Раха это не Израиль, который за своего солдата Гилада отдал арабне 1027 палестинских террористов.
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Крымский бандеровец жжет:
Ватница из Москвы пожаловалась, что "из-за ситуации с Крымом" россия оказалась в заднице. На что ватница из Крыма намекнула москвичке, что россия жила в заднице и до Крыма. В общем, мило побеседовали
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Мать конечно жалко, как любую мать.... Но на что она надеялась, посылая сына убивать?
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Эту мордорскую не жалко. Наглая, циничная, хитрая и вся "скрепная" кацапура.
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Кажи дякую, падла ватна, що його живим взяли! Може років через 20 його побачиш!
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Суд и домой по обмену. Савченко пример. А больше и примеров нет.
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Вот ведь неугомонная, все со своим сынком сцарю Всея Раисии мозг выносит.
Ей что не могут объяснить, что сына у нее и не было никогда, ИХТАМНЕТ.
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Я чет не пойму: это русофобия или вставание с колен?
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Вот проклятая хунта. Барыга ответит за свои деяния.
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Рашен мамашен, нашим зекам потрібні "петухи". Твого сина тепер звуть "манька".
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))) Он сейчас мордочку наедает, и бородку отращивает, телевизор зырит, на двух матрасах лежит. Он ценный фрукт, третий пленный военный, хотя не врублюсь нафига ВКС в Донбассе.
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Якщо ти ще повякаєш, дурепа кисельовозомбована, то замовкнеш назавжди. І дурачка свого більше не побачиш. Ваші служби вже постараються. Геть пікнути не встигнеш.
Включай =ящик= і слухай, що тобі звідти кажуть і вір далі, що =вастамнєт=.
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Ей надо пожаловаться на Пороха,и на цэнзоре , пизданула бы типа : чеколад,шоколад,липэцьк,охфшор,и разную поебень,то нашла бы подтержку!И лохи жопу рвали бы,так..
.
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А кому она жаловалась что убийцу воспитала?
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Каждый раз думаю при упоминании об этих агеевых, а сколько крови на руках этого "ихтамнета"? Оно же успело повоевать несколько месяцев, это чмо кировское, зарплату исправно получало... Это теперь оно такое кроткое в бело-пушистой шкурке, а мамаша - так та вообще обнаглела: что-то там про консулов и адвокатов вякает... А смолы тебе горячей...
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типо все теперь должны вокруг ее сыночка прыгать!
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Былобы идеально для путина, шоб этот ихтамнет Агеев ихтамсдох.
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хай удивит нас эта ватная самка...мотузок новою поштою вышлэмо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМать пленного российского наемника Агеева жалуется на бездействие консулов
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