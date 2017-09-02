 Мать пленного российского наемника Агеева жалуется на бездействие консулов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По информации российской "Новой газеты", 31 августа Светлана Агеева обратилась с письмом к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Мать пленного ефрейтора сообщает, что спустя два месяца после задержания Агеев не получает ни полноценной адвокатской, ни консульской поддержки.
Агеева просит Москалькову "посодействовать в получении информации о сыне" через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в СИЗО в г. Старобельск Луганской области.
Помимо этого, Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины.
"До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы (России). Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в г. Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката", - написала Агеева.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Кацапі реально неадекватні та хворі на голову!!!
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что нормальной работы не было, не понимаю
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Горіть у пеклі, москалі та їх "мамаші"!
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Их там нет....
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Это ж надо настолько народу выродится чтобы после просмотра телика с разных концов Расеи ехали в Украину убивать фашистов. Генофонд потерян навсегда.
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Ватница из Москвы пожаловалась, что "из-за ситуации с Крымом" россия оказалась в заднице. На что ватница из Крыма намекнула москвичке, что россия жила в заднице и до Крыма. В общем, мило побеседовали
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Ей что не могут объяснить, что сына у нее и не было никогда, ИХТАМНЕТ.
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Включай =ящик= і слухай, що тобі звідти кажуть і вір далі, що =вастамнєт=.
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