 В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщил представитель посольства России Николай Лахонин, при обысках присутствуют дипломаты. "После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру", - сказал он.
В самом торгпредстве заявили, что считают обыски рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции.
"Мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", - сказал торговый представитель России в США Александр Стадник.
Он отметил, что американцы перестали считать здание торгпредстава дипломатическим объектом, обладающим иммунитетом. Стадник также сообщил, что из дипмиссии вывезли все вещи, необходимые для ее функционирования.
Напоминаем, ранее Госдепартамент США потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России.
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Как у преступников !!!
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Сотрудники консульства в Сан-Франциско сожгли компромат на себя и сдались в плен..
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знайдуть тільки бояру)) - стратегічний запас!
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Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
- Пусть сильнее грянет буря!..
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водка и мельдоний @treugolny_hui
Сейчас начнется нытье про международное право. Да, то самое право, на которое РФ срала всегда, а последние 4 года особенно.
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Пасти закройте!
Да, и это - только начало. С кацапстаном начинают, наконец, общаться на единственном языке, который он понимает, и указывать ему на место, которого он заслуживает - под шконкой.
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