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Все про:обыск (1214) Россия (72117) США (13330) дипломаты (224)

 В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски

рф торгпредство

В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель посольства России Николай Лахонин, при обысках присутствуют дипломаты. "После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру", - сказал он.

В самом торгпредстве заявили, что считают обыски рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник Путина: "США совершили рейдерский захват собственности российской дипломатической миссии"

"Мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", - сказал торговый представитель России в США Александр Стадник.

Он отметил, что американцы перестали считать здание торгпредстава дипломатическим объектом, обладающим иммунитетом. Стадник также сообщил, что из дипмиссии вывезли все вещи, необходимые для ее функционирования.

Также читайте: МИД РФ: "Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско"

Напоминаем, ранее Госдепартамент США потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России.
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дожили... ракоцапов обыскивают амеры... цапы - вы все еще считаете себя вяликими??
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///еребцов‏ @igorzhe

Сотрудники консульства в Сан-Франциско сожгли компромат на себя и сдались в плен..
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давай русня в зад на росиюжку. Нехрен вам с проклятой Америке делать.
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Агась, нє то шо в Криму, де все було виключно по закону.
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вони вже все попалили)))
знайдуть тільки бояру)) - стратегічний запас!
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- Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
- Пусть сильнее грянет буря!..
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А что по этому поводу думает новый полюс мира? В какое анальное отверствие в этот момент они засунули своё мнение?
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кацапы на форумах америку в ядерный пепел превратили, матюкают путина, за то, что слабак. зовут сталина )
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вот это троллинг...Лаврушка этого не перенесёт
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Ну не знаю... Несёт-не несёт, но молчит же пока исчё?
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В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски - Цензор.НЕТ 178
водка и мельдоний‏ @treugolny_hui
Сейчас начнется нытье про международное право. Да, то самое право, на которое РФ срала всегда, а последние 4 года особенно.
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кацапы заговорили о не законном рейдерстве ,при этом забыли Крым и Донбасс.
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Гостей не ждали, но ноту протеста против гостей еще вчера отправили. Логика по-рассейски...
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В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски - Цензор.НЕТ 9547 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latinianoЧитатьЕщеа теперь представьте, какой дым будет стоять над Москвой, когда путинская братва будет готовиться к капитуляции перед цивилизацией... ii
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Амеры не воюя с росией гнобят кацапов у себя на територии по полной. Петя же вместо того что смешать с гавном кацапов в Украине, гоняеться за "Главным врагом" - за Саакашвили
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Классно цапов нахлобучячили,со знанием дела!Американцам респект-так козломордых давно не опускали.
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Толи ещё будет... Пиздюлины не за горизонтом.. И никого не чешет что Вы -"сотрудники"... Сотрудничайте через пиздюлину.
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то что допустили сотрудников ничего не значит, америкосы изымут всё что пощетают нужным... им гебнявый не указ....
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Кацапье решило повякать что-то относительно международного права?
Пасти закройте!
Да, и это - только начало. С кацапстаном начинают, наконец, общаться на единственном языке, который он понимает, и указывать ему на место, которого он заслуживает - под шконкой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
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