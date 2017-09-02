 Украинец Александр Хижняк завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В финале Хижняк победил Абильхана Аманкула из Казахстана.
Украинец имел заметное преимущество, а в концовке второго раунда соперника от нокдауна спас лишь гонг на перерыв.
Мнение рефери было единогласным - 5:0 в пользу украинца. Арбитры из Южной Кореи, Ирландии и Канады зафиксировали счет 30:27, судья из Турции - 30:26, арбитр из Филиппин - 29:28.
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Чоловіки мають вміти битися- аби доводити, що вони чоловіки, які можуть постояти за свою честь.
А от про підняття штанги- десь згоден.
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Не моє.
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Респект !
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Один раз спробуйте- просто порада.
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Вітаємо українця.
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