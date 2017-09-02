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 Украинец Александр Хижняк завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу

хижняк

Украинец Александр Хижняк стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 75 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В финале Хижняк победил Абильхана Аманкула из Казахстана.

Украинец имел заметное преимущество, а в концовке второго раунда соперника от нокдауна спас лишь гонг на перерыв.

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Мнение рефери было единогласным - 5:0 в пользу украинца. Арбитры из Южной Кореи, Ирландии и Канады зафиксировали счет 30:27, судья из Турции - 30:26, арбитр из Филиппин - 29:28.
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Украинец Александр Хижняк стал чемпионом мира по боксу: видео http://news.liga.net/news/sport/14813116-ukrainets_aleksandr_khizhnyak_stal_chempionom_mira_po_boksu_video.htm
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интеллектуальный вид спорта, там соревнуются уже не в ловкости, быстроте, физической развитости, а органами управления всем этим в том числе так сказать
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если как зрелище, профессиональный, там Магдалену ответила про виды спорта, то это то где красота, грациозности, синхронности, мастерства прежде, а не пыжащие поднять тяжесть зачем-то или когда бьют друг другу морду чвяк чвяк, тупо
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То ви ніколи класну трійку не проводили.
Чоловіки мають вміти битися- аби доводити, що вони чоловіки, які можуть постояти за свою честь.
А от про підняття штанги- десь згоден.
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лучше уже боевые искуства только не поединки а демонстрация, тот же боевой гопак почему не сделать национальным видом спорта на высоком уровне, это серьёзная подготовка, и достаточно красиво смотрится
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именно спорт, гробит здоровье. но точно не физкультура.
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профессиональный спорт, это да это шоу, там о здоровье речи нет, а что не физкультура то понятно что другое, -сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни
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Физкультура - хорошо, спорт - плохо, большой спорт - очень плохо.
Не моє.
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До 75 кг жизнь тоже существует.
Респект !
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мужчины друг другу м лица без причины, или по причине: на потеху публики, не бьют
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До чого тут лице? Важливо перемогти суперника у двобої- а там безліч варіантів. Можна і в серце гарно попасти- і бій скінчиться. Одразу видно, що ви не займалися єдиноборствами- це просто констатація факта, не осуд.
Один раз спробуйте- просто порада.
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Тем временем на футболе сборная Украины выигрывает уже 2 : 0 у Турции в Харькове.
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Правда, офсайд і пас з-за меж поля... ммммм... Але Ярмоленко +2.
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Ну не завжди ж нам повинні забивать з офсайду та рикошету.
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Казахстан ,Куба та США лідери в світовому любительскому боксі.
Вітаємо українця.
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