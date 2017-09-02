 Офис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другие вещи, предназначенные для выборной кампании партии в городе Назарово. Человеческих жертв нет", - сказано в сообщении пресс-службы партии.
Отмечается, что штаб располагался в отдельном одноэтажном здании.
"Преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Охранник находился в отдельно стоящей сторожке, дверь которой заблокировали. По его словам, нападающие кричали "Передайте привет "Единой России"!", - сообщили в партии.
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Чёт, не любят в Красноярске путинскую "росию")))
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За путина я поднимаю тост!
за бога тупорылой ваты
за сирию и крымский мост
за жирные блины с лопаты.
За то, что поднялись с колен
за жизнь, что превратилась в тлен
за "мир", что ценят раболепы
за веру и иные скрепы..
За всё я поднимаю тост
за экономики фиктивный рост
за над cтраной висящий рок
и за х*йла четвертый срок.
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Наша Канада @NashaCanada 3 ч.3 часа назад
Горячая новость! Все сотрудники российского консульства в Сан-Франциско обратились за предоставлением им статуса беженца и убежища в США.
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Где-то я уже про это читал...
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Ранее сообщалось, что американские спецслужбы планируют провести обыск в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско.
В Госдуме заявили, что решение властей США об обыске в генконсульстве показывает их непрофессионализм.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа добавил, что «такие действия характеризуют времена холодной войны».
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Москву сжег генерал-губернатор (если я правильно назвал титул) Ростопчин.
Сам Ростопчин был из старого, знатного ТАТАРСКОГО рода...
КстатЕ, он вскоре, опасаясь преследований за поджог Мацквы, слинял сначала в Вену, в Австрию, а через четыре года ... пам-пара-бам, куда бы вы думали ?..
Правильно - В ПАРИЖ !!!
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будет слово на одном из ближневосточных языков, понятном для путина, сечина, ротенбергов, и остальных.
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Бугага! Предупреждали ж дебилов, не бейте сваи в тектонически неспокойное болото Но у русни свой путь!
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Это и есть прогресс и эволюция.
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01.09.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
«Петр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза - и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.
Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк «Абрамс» с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на «Яндекс.Кошелек» и показать дорогу на Москву.
А все потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.
С Днем знаний вас!»
Вот вы мне все говорите, что я вру, передергиваю и все свои сарказмы из пальца высасываю. Ан нет!
Аж целое федеральное агентство РИА «Новости» с бюджетом, большим, чем у Буркина-Фасо, поздравляет нас с днем знаний.
Не, ну правда. Огромная геббельсовская милионотонная махина, ворочающаяся на Зубовском бульваре, пожирающая невероятные миллионы денег, занимающая здание в целый квартал, исторгая клубы пара и кашляя типографской краской, занимается тем, что пишет вот такую х**ню с потрясающим названием «боевой фельетон» про какого-то там Бабченко. Ну и Порошенко с НАТО - куда ж без них. И карикатуры рисует такие же убогие, как и текст.
О боги, боги...
Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно: вы и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.
Таки с Днем знаний, да.
Аркадий Бабченко.
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Мелочь, а приятно.
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