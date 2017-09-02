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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Единая Россия (293) поджог (685) пожар (3515) Россия (72117)

 Офис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае

россия единая

Около 5:00 утра 2 сентября группа неизвестных людей совершила поджог помещения, арендованного партией "Единая Россия" для своего штаба в российском городе Назарово Красноярского края.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другие вещи, предназначенные для выборной кампании партии в городе Назарово. Человеческих жертв нет", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Путинберг или Путинград", - сторонники "Единой России" предлагают переименовать Барнаул. ВИДЕО

Отмечается, что штаб располагался в отдельном одноэтажном здании.

"Преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Охранник находился в отдельно стоящей сторожке, дверь которой заблокировали. По его словам, нападающие кричали "Передайте привет "Единой России"!", - сообщили в партии.

Смотрите также: Сотрудники торгпредства РФ в Вашингтоне спешно сжигали документы, - Foreing Policy. ВИДЕО
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мишка косолапый, по лесу идёт))))
Чёт, не любят в Красноярске путинскую "росию")))
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Сожгли и это хорошо. Значит в Кацапии не так всё и плохо, как весь адекватный Мир про кацапов думает.
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Andrey Vasilyev2 дня назад (изменено)

За путина я поднимаю тост!
за бога тупорылой ваты
за сирию и крымский мост
за жирные блины с лопаты.
За то, что поднялись с колен
за жизнь, что превратилась в тлен
за "мир", что ценят раболепы
за веру и иные скрепы..
За всё я поднимаю тост
за экономики фиктивный рост
за над cтраной висящий рок
и за х*йла четвертый срок.﻿
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Та самі ж єдроси й палять. Ціну собі набивають. Користуюцця Майданівським НОУ-ХАУ, падлюки!
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Это видимо Зорян со Шкиряком подсуетились.
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наша Канада и коментарии под ее постом... :D

Офис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае - Цензор.НЕТ 3897 Наша Канада‏ @NashaCanada 3 ч.3 часа назад
Горячая новость! Все сотрудники российского консульства в Сан-Франциско обратились за предоставлением им статуса беженца и убежища в США.

Офис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае - Цензор.НЕТ 9347
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были бы преступники, а так здравомыслящее население, недовольное своей жизнью в русской глубинке
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вот как поступает с гражданами фашистского государства НЕ ВОЮЮЩАЯ страна может быть уже после такого УРОКА кому-то в Киеве станет стыдно?Офис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае - Цензор.НЕТ 7233
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Все члены так называемой партии "Единая Россия", это патентованные воры и преступники! Как и ЛДПР, СР и КПРФ. Нет никаких партий в России.
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Пусть докажут на деле, что они здравомыслящее население 😁
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Ну, там не так давно и за партизанами охотилися
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Кацапы начали что то подозревать (с) Вини Пух
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"Преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли.Источник: https://censor.net.ua/n453830

Где-то я уже про это читал...
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Обыски начались в торгпредстве России в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что американские спецслужбы планируют провести обыск в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско.
В Госдуме заявили, что решение властей США об обыске в генконсульстве показывает их непрофессионализм.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа добавил, что «такие действия характеризуют времена холодной войны».

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Наблюдая, как все США помогают жертвам урагана, хочу вспомнить как вся Россия помогает жертвам пожаров. И ничего не могу вспомнить. НИЧЕГО!
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Ну чего? Там мэр Ростова разрешил им год бесплатно на общественном транспорте кататься. Чем тебе не помощь погорельцам?
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А завтрак, правда без приборов, но лопату то можно где то найти, зря вы так, не добили же .
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Я тоже передаю привет ебеной россии. Горите вы все в огне.
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Лучший поджигатель в рашке это был одноглазый маршал Кутузов, когда драпал от Наполеона сжёг мацкву до тла.) рашистам нужно учиться на своём прошлом как поджигать, как деды поджигали)
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Блиин, ну не Кутузов сжег Мацкву, народ, ну сколько можно?
Москву сжег генерал-губернатор (если я правильно назвал титул) Ростопчин.
Сам Ростопчин был из старого, знатного ТАТАРСКОГО рода...
КстатЕ, он вскоре, опасаясь преследований за поджог Мацквы, слинял сначала в Вену, в Австрию, а через четыре года ... пам-пара-бам, куда бы вы думали ?..
Правильно - В ПАРИЖ !!!
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х#йлу привіти передавати потрібно, а не обслуговуючому персоналу, вчити і вчити вату.
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Если лапы медведя на флаге "Единой россии" перевернуть вверх трмашками,
будет слово на одном из ближневосточных языков, понятном для путина, сечина, ротенбергов, и остальных.
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Офис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае - Цензор.НЕТ 4223Вiльний‏ @NoFated 36 мин.36 минут назад
Бугага! Предупреждали ж дебилов, не бейте сваи в тектонически неспокойное болото Но у русни свой путь!

Офис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае - Цензор.НЕТ 7666
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им надо срочно своего хуйла замочить,может и спасутся,но это навряд ли,я с ними иногда общаюсь на других форумах,те ещё придурки....
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они думают, что таджиками и киргизами справяться
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Сегодня мои 2 раба получат праздничных зажаренных снегирей по этому поводу!
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До сих пор топтали или палили флаги "едросов", а теперь палят офисы.
Это и есть прогресс и эволюция.
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А Путика там небыло?? Нет? Жаль... Наверно - за амфорами в это время нырял...
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Аркадий Бабченко. Таки с Днем знаний
01.09.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »

«Петр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза - и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.

Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк «Абрамс» с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на «Яндекс.Кошелек» и показать дорогу на Москву.

А все потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.

С Днем знаний вас!»

Вот вы мне все говорите, что я вру, передергиваю и все свои сарказмы из пальца высасываю. Ан нет!

Аж целое федеральное агентство РИА «Новости» с бюджетом, большим, чем у Буркина-Фасо, поздравляет нас с днем знаний.

Не, ну правда. Огромная геббельсовская милионотонная махина, ворочающаяся на Зубовском бульваре, пожирающая невероятные миллионы денег, занимающая здание в целый квартал, исторгая клубы пара и кашляя типографской краской, занимается тем, что пишет вот такую х**ню с потрясающим названием «боевой фельетон» про какого-то там Бабченко. Ну и Порошенко с НАТО - куда ж без них. И карикатуры рисует такие же убогие, как и текст.

О боги, боги...

Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно: вы и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.

Таки с Днем знаний, да.

Аркадий Бабченко.
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Могли просто бросить бутылки, но забросили и покрышки.
Мелочь, а приятно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфис партии "Единая Россия" сожгли в Красноярском крае
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