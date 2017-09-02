 "Рух новых сил" заявил о задержании своего пресс-секретаря у границы с Польшей, в Госпогранслужбе факт задержания отрицают

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько минут назад пресс- секретаря Руха задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", - говорилось в сообщении на странице РНС в Фейсбук. Позднее появилась информация, что Поштар освободили.
По информации журналиста Сергея Гришина, который находился рядом с Поштар, задержание пресс-секретаря РНС длилось 10 минут.
"К Марьяне подошли, сказали, что без разрешения нельзя снимать на границе и ее задерживают. Она показала разрешение. Дождались 10 минут старшего смены и разошлись", - написал Гришин.
В Государственной пограничной службе заявили, что Поштар не задерживали, а только разъяснили порядок съемок в приграничном районе.
"Никто никого не задерживал. Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестное лицо, которое несанкционированно проводило фото и видео съемку позиций на границе. Гражданке, а ею оказалась Марьяна Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы", - сообщил на своей странице в Фейсбук спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
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Зараз на кордоні проводять командно-штабні навчання і подібні посилення позицій відбуваються і на інших ділянках.Зрозуміло? Навчання там розпочалися, командно-штабні. До 10 вересня, напевно, вчитися будуть.
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І не мусять щось переносити через якогось, неспроможного дати собі раду, "діяча".
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18 квітня 2014 міністерство оборони США виділило 3 млн доларів на надання «невійськової допомоги» прикордонній службі України (поставки включають обмундирування, намети, електрогенератори[11], інженерне обладнання, засоби зв'язку). Надалі, обсяг допомоги міністерства оборони США прикордонній службі України був збільшений до 7 млн доларів . До 9 вересня 2014 США виділили на надання допомоги українській прикордонній службі 26 млн доларів (15 млн від міністерства оборони США та 11 млн від державного департаменту США)
6 серпня 2014 Канада оголосила про намір відправити Україна літак з вантажем військового майна , 8 серпня 2014 на Україну вилетів військово-транспортний літак C-130J з 32 тоннами військової допомоги загальною вартістю 5 млн. канадських доларів (шоломи, бронежилети, захисні окуляри, медичні аптечки, намети і спальні мішки). 15 серпня 2014 на Україну вилетів третій літак CC-177 з вантажем військового майна, після чого поставки були припинені.
8 жовтня 2014 уряд США передав ДПСУ партію технічної допомоги загальною вартістю 3 млн. Доларів США (45 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, серед якої вантажні автомобілі, тягачі, паливозаправники, мікроавтобуси, крани, екскаватори та трактори, а також пневмокаркасні модулі, дизельні генератори і предмети спорядження - біноклі, переносні тепловізори та спальні мішки).
16 грудня 2014 державний департамент США виділив фінансування на придбання для прикордонної служби України однією бронемашини ББМ «Козак» (яка була передана ДПСУ 19 січня 2015).
20 грудня 2014 США передали прикордонній службі 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.
1 квітня 2015 США передали прикордонній службі 17 броньованих позашляховиків «Ford Ranger».
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В Украине набирает обороты контрреволюция - The Economist
https://goo.gl/pw6Ee1
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2. "атакувати рідних - підло" ... вау. А порушувати закони рідним того, хто верещить про чесність-принциповість-непродажність і позиціонує себе щирим українцем і тим, хто єдиний готовий вести Україну до світлого майбутнього (у якому дотримуються законів) - не підло ?
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Позбавили Артеменка, але він від Лєжика.
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А на мої слова аргументів нема, крім примітиву про цукерки-шоколадки ?
Я й не сподівалася. Не переймайтеся.
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Это бы пошло ему в +
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Пресс-секретарь "Рух новых сил" имела на это разрешение (если я правильно поняла из сообщения) она предъявила это разрешение и после 10 минутного выяснения обстоятельств её отпустили.........
Вывод: это совсем не задержание, а выяснение обстоятельств, т.е. не(!) инцидент
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