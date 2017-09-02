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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госпогранслужба (3016) Саакашвили (1926) пресс-секретарь (51) Слободян (240)

 "Рух новых сил" заявил о задержании своего пресс-секретаря у границы с Польшей, в Госпогранслужбе факт задержания отрицают

граница контроль

Партия "Рух новых сил" заявила о задержании своего пресс-секретаря Марьяны Поштар возле границы с Польшей. В Госпогранслужбе заявляют, что задержания не было.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад пресс- секретаря Руха задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", - говорилось в сообщении на странице РНС в Фейсбук. Позднее появилась информация, что Поштар освободили.

По информации журналиста Сергея Гришина, который находился рядом с Поштар, задержание пресс-секретаря РНС длилось 10 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть готовит три сценария на день моего возвращения, - Саакашвили

"К Марьяне подошли, сказали, что без разрешения нельзя снимать на границе и ее задерживают. Она показала разрешение. Дождались 10 минут старшего смены и разошлись", - написал Гришин.

Рух новых сил заявил о задержании своего пресс-секретаря у границы с Польшей, в Госпогранслужбе факт задержания отрицают 01

В Государственной пограничной службе заявили, что Поштар не задерживали, а только разъяснили порядок съемок в приграничном районе.

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"Никто никого не задерживал. Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестное лицо, которое несанкционированно проводило фото и видео съемку позиций на границе. Гражданке, а ею оказалась Марьяна Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы", - сообщил на своей странице в Фейсбук спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Читайте: Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян





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та тварь воно Шанавний. просто посіпака хуйла.
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Доречі- чудовий артист та дуже порядна людина. Почитай про нього- порівняння з ним тільки плюс Порошенку.
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Хочете сказати, що вже до 10 числа виставили кордон із живих прикордонників?)))) Поздоровляю. Ви виграли приз. Який здогадайтесь. А хто виграв зараз в коментах побачите.
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Так, вони в то свято вірять, що хлопці вже вишикувані і так стоятимуть непорушно до 10-го.
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Та не вірять- просто сказано горлати-, то і горлають. Робота така...
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"Громадянці, а нею виявилася Мар'яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби", - пояснив Слободян.
Зараз на кордоні проводять командно-штабні навчання і подібні посилення позицій відбуваються і на інших ділянках.Зрозуміло? Навчання там розпочалися, командно-штабні. До 10 вересня, напевно, вчитися будуть.
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Навчань наші Збройні Сили проводять багато. Різних родів військ + долучають резервістів. Так розумію, що Ви зовсім не в курсі (чи наплювати, не стежите і т.д.)
І не мусять щось переносити через якогось, неспроможного дати собі раду, "діяча".
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Для тих, хто в "курсі". ДПСУ в структуру ЗСУ не входить. А навчання на кордоні з НАТО, в умовах, коли звідти невпинно суне різна грізна військова техніка, це справа архіважлива.

18 квітня 2014 міністерство оборони США виділило 3 млн доларів на надання «невійськової допомоги» прикордонній службі України (поставки включають обмундирування, намети, електрогенератори[11], інженерне обладнання, засоби зв'язку). Надалі, обсяг допомоги міністерства оборони США прикордонній службі України був збільшений до 7 млн доларів . До 9 вересня 2014 США виділили на надання допомоги українській прикордонній службі 26 млн доларів (15 млн від міністерства оборони США та 11 млн від державного департаменту США)
6 серпня 2014 Канада оголосила про намір відправити Україна літак з вантажем військового майна , 8 серпня 2014 на Україну вилетів військово-транспортний літак C-130J з 32 тоннами військової допомоги загальною вартістю 5 млн. канадських доларів (шоломи, бронежилети, захисні окуляри, медичні аптечки, намети і спальні мішки). 15 серпня 2014 на Україну вилетів третій літак CC-177 з вантажем військового майна, після чого поставки були припинені.
8 жовтня 2014 уряд США передав ДПСУ партію технічної допомоги загальною вартістю 3 млн. Доларів США (45 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, серед якої вантажні автомобілі, тягачі, паливозаправники, мікроавтобуси, крани, екскаватори та трактори, а також пневмокаркасні модулі, дизельні генератори і предмети спорядження - біноклі, переносні тепловізори та спальні мішки).
16 грудня 2014 державний департамент США виділив фінансування на придбання для прикордонної служби України однією бронемашини ББМ «Козак» (яка була передана ДПСУ 19 січня 2015).
20 грудня 2014 США передали прикордонній службі 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.
1 квітня 2015 США передали прикордонній службі 17 броньованих позашляховиків «Ford Ranger».
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В Украине набирает обороты контрреволюция - The Economist
https://goo.gl/pw6Ee1
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...Єгор Соболєв6 год · Атакувати рідних - це підло.Хто вишукує порушення міграційних правил родиною Саакашвілі?Посадовці, які першими топчуться по законах, починаючи від закону Про очищення влади і завершуючи законом Про запобігання корупції?!Міграційна служба, що видала паспорт громадянина України кілеру з оточення Кадирова?!Жодна із показових страт у центрі Києва ворогів путінського режиму не розкрита, включно із останенім підривом керівника спецназу Головного управління розвідки. Зате від Саакашвілі кордон на замку.Мені соромно, що ми дозволяємо цьому відбуватися в країні Революції гідності, що має бути взірцем захисту волі та громадянських свобод.10-го сам поїду зустрічати Михайла.Україна - це не лише країна підлих та крадійкуватих посадовців...
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1. про кілера писали: чиновник видав паспорт за хабар, його знайшли.
2. "атакувати рідних - підло" ... вау. А порушувати закони рідним того, хто верещить про чесність-принциповість-непродажність і позиціонує себе щирим українцем і тим, хто єдиний готовий вести Україну до світлого майбутнього (у якому дотримуються законів) - не підло ?
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з рошено-ригівської зграї немає порушників закону? хто позбавлений громадянства? хто сів?
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Коли буде новина на цю тему, тоді будемо дискутувати. Такі викрутаси: =а ти сам= відводять дискусію в сторону. Більше того, я ж ніде ніколи не сказала, що все класно, що у нас торжествує законність і т.д. В цьому Ви мене не можете звинуватити. Тому Ваше зауваження щонайменше не доречне на ці мої слова. Якщо Мішель позиціонує себе світочем, значить, має бути так, що не підкопаєшся. От і все.
Позбавили Артеменка, але він від Лєжика.
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карамельку "відробив" честно ... давай на "шекеладку" старайся
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На фіга ? Я маю вдосталь. Lindt люблю.
А на мої слова аргументів нема, крім примітиву про цукерки-шоколадки ?
Я й не сподівалася. Не переймайтеся.
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А було б непогано, якби Порошенко сам приїхав зустрічати Міхо і вручив йому оновлений паспорт. Одразу закрив би рота підгавкувачам і показав би, що вміє визнавати помилки. Як варіант?
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І порушив власноруч Закон- з якого дива це йому треба?
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То ти так і пиши , що ти написав маячню про "порушив Закон" і ніякого порушення там би і не було !
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З першого разу не доходить- то і з другого не дійде.
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Тебе спіймали на брехні ...знову ! Нічого про "порушення закону" ти написати не можеш !
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Сашидло ты совсем рехнулся Такое лепишь чсто и твои коллеги из интернатов для дэбилов не придумают Смори попадешь на дурку как твой бывший босс Стець Так ему хоть верная но костлявая супружница Яна которая палату нолсила И сотки санитарам раздавала Чтоб по мудям електрошокером не шмандячили А к тебе кто придет сотки роздавать Ведь запытают супорстаты
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Парашенка нічим не відрізняється від Луки і Хуйла. Тільки-но хтось йде проти олігархічно-барижної Системи одразу потрапляє під репресії. Типова поведінка деспота і жалюгідного боягуза
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А не здається, що після того, що відбулось в Іловайську, він звичайний шпигун?
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погранцы, смерды, должны знать всех антикоррупционеров и членов секты саакшвилли в лицо, и должны помнить что члены секты неприкасаемы
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Хочу задать вопрос с некоторых пор глубоко не уважаемому АДМИНУ,почему комменты от про украинских пользователей удаляются,а комменты противоположной стороны с одинаковыми выражениями нет?
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У Саака електорат тільки у мережі. На вулицю люди за нього не вийдуть. Але не зрозуміло, в чому його підтримувати? Міхо хоче бути президнтом на дострокових? Ну так йому ще почекати до 2026року треба, як мінімум. Зарано він почав свою президентську компанію
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"На вулицю" ніхто, до твого відома, ні за кого виходити не буде. Вже одного разу кричали: "бджоляр! бджоляр!". Хвата, нанюхалися. Вийдуть не "за", а "проти".
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Думаю, делать какие либо съемки/фото на границе - запрещено (что есть правильно).
Пресс-секретарь "Рух новых сил" имела на это разрешение (если я правильно поняла из сообщения) она предъявила это разрешение и после 10 минутного выяснения обстоятельств её отпустили.........
Вывод: это совсем не задержание, а выяснение обстоятельств, т.е. не(!) инцидент
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Последние деньки соевая бригада издевается над Украиной ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Рух новых сил" заявил о задержании своего пресс-секретаря у границы с Польшей, в Госпогранслужбе факт задержания отрицают
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