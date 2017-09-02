 Требуем прекратить нападения на украинскую церковь в оккупированном Крыму, - Порошенко

Об этом глава государства заявил во время встречи с предстоятелеми церкви и Героями Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", - подчеркнул Порошенко.
2155 161
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Литва обеспокоена исчезновениями и убийствами людей в оккупированном Крыму, - посол Януконис(10)
Москва обеспокоена украинско-хорватскими контактами по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий", - МИД РФ(107)
Террористка Боня о ситуации в банде "Сомали": Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет. АУДИО(57)
Террористы "ДНР" готовятся к возможному введению на Донбасс миротворцев под эгидой ООН или ОБСЕ, - ИС(38)
Указ про в’їзд в Україну росіян за біометричними паспортами набув чинності(0)
ООН отправила на оккупированную территорию Луганщины более 41 тонны гуманитарной помощи, - Госпогранслужба(29)
Россия отложила на год ввод в эксплуатацию двух строящихся ТЭС в оккупированном Крыму(114)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Работникам велено соблюдать молчание.
Что скажете? Клевая же новость. Особенно если эта чушка совсем завалится.(с)
Написал в комментариях топового поста один известный всем блогер. Так я впервые увидел своими глазами, что есть люди, которые "не верят в мост".
Я по-наивности считал, что шутки про мост, которого не будет, и про украинцев, которые до сих пор ждут, когда сооружение завалится, это обычный юмор. То есть, когда-то один горький лук брякнул, потом другие подхватили, потом быстренько все поняли, и проблемы нет.
Однако!
Я вижу живого свидетеля мостового крушения, однако.
Ответить
Ответить
Ответить
"Только не в Россию!" Работники консульства РФ в Сан-Франциско запросили политубежище
=======
- Да я вас измочалю, сотру в порошок, поджарю на медленном огне… Впрочем, я придумаю для вас кое-что похуже. Я вышвырну вас, и вам снова придётся стать честными людьми.
- Только не это… Только не это, только не это, Шеф! Куэтро боли амали маре, сантименто! Пер фортуне, бине тонке мини
- Только не это! Только не это!! Только не это, Шеф!!! Ва-бене…
- Тогда помните: для вас законы не писаны. Действуйте только по моим инструкциям. Идите
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?С чего начинается гадина?
С креста перед входом в МИФИ,
С гламурной накрашенной курицы,
Которой политика - фи.А может, она начинается
С завистливой злобы раба,
С мечты, чтоб соседу свободному
Скорей наступила труба?С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших блядях.А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…
Ответить
Ответить
Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал:
Исх 21, 24 Втор 19, 21 Мф 5, 38
20 перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать.
А просто,гнать московских сектантов из Украины нахрен
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gvrLrHZY6NA
https://www.youtube.com/watch?v=x6BKBK19RIA
Слет "Мотополярник-2016", Ямбург (Ямал).
Расстояние Москва-Ямбург в один конец 4100-4300 км (есть северный, есть южный маршрут).
Не торопясь, любуясь красотами, ведя он-лайн трансляции, отбиваясь от лосей, медведей и волков ( в заМКАДье - смайлик) - 7 дней туда и 9 дней обратно. Обратно долльше - собирая друзей по пути, шашлыки-машлыки...
1000 км на мотике в один конец и слабо?
Хиляк...)))
Пы.Сы.: австрийский КТМ
Ответить
Ответить
А так добирались "россыпью", кто как. И из Германии, и из Англии, и из Эстонии, и из Казахстана.
Еще раз - я говорю про свою сознательно-ОДИНОЧНУЮ поездку от Балашихи до Ямбурга и обратно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Крымский мост: чушка завалится
Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор.
Работникам велено соблюдать молчание.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить