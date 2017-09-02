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 Политика Украины
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 Требуем прекратить нападения на украинскую церковь в оккупированном Крыму, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко назвал неприемлемым нападение в оккупированном Крыму на храм Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом глава государства заявил во время встречи с предстоятелеми церкви и Героями Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины осудил блокирование оккупантами храма УПЦ КП в Симферополе

Напоминаем, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.
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Ога, увидишь их взгляд, когда тебя, они будут за ноги подвешивать
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Все эти церкви ,хоть киевского патриархата ,хоть московского штампуют рабов божьих . Только одни для русских воров алигархов, другие для украинских. И те и те социальные паразиты. .Рабами без мозгов управлять намного проще,вбивая им все шо заблагорассудится,все шо выгодно для социальных паразитов.
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Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор.
Работникам велено соблюдать молчание.

Что скажете? Клевая же новость. Особенно если эта чушка совсем завалится.(с)

Написал в комментариях топового поста один известный всем блогер. Так я впервые увидел своими глазами, что есть люди, которые "не верят в мост".

Я по-наивности считал, что шутки про мост, которого не будет, и про украинцев, которые до сих пор ждут, когда сооружение завалится, это обычный юмор. То есть, когда-то один горький лук брякнул, потом другие подхватили, потом быстренько все поняли, и проблемы нет.

Однако!
Я вижу живого свидетеля мостового крушения, однако.
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UA Ортодром
"Только не в Россию!" Работники консульства РФ в Сан-Франциско запросили политубежище
=======

- Да я вас измочалю, сотру в порошок, поджарю на медленном огне… Впрочем, я придумаю для вас кое-что похуже. Я вышвырну вас, и вам снова придётся стать честными людьми.
- Только не это… Только не это, только не это, Шеф! Куэтро боли амали маре, сантименто! Пер фортуне, бине тонке мини
- Только не это! Только не это!! Только не это, Шеф!!! Ва-бене…
- Тогда помните: для вас законы не писаны. Действуйте только по моим инструкциям. Идите
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та харе тобі тужитись козломордий ! ти ж брехун з брезунів !
Требуем прекратить нападения на украинскую церковь в оккупированном Крыму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 339
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типичная кавзкцапская семья,таких в кацапии уйма)))
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С чего начинается Гадина…С чего начинается гадина?
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?С чего начинается гадина?
С креста перед входом в МИФИ,
С гламурной накрашенной курицы,
Которой политика - фи.А может, она начинается
С завистливой злобы раба,
С мечты, чтоб соседу свободному
Скорей наступила труба?С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших блядях.А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…
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В Петербурге в годовщину окончания Второй мировой войны прошла серия одиночных пикетов. Об этом сообщает корреспондент "Граней". Активисты вышли на Невский с плакатами "02.09.1945 закончилась Вторая мировая война. "Можем повторить" или "Никогда снова"? Выбор за нами", "Гитлер, Сталин, Муссолини, Хирохито развязали II Мировую войну. Путин, Ким Чен Ын, Асад, Мадуро - III Мировую войну? Неужели допустим?", "Мы против многополярого мира с центрами силы. Мы - за мир единый и разнообразный", "На Россию не нападал никто! Наша страна ведет войны, которым нет оправдания, - в Украине, в Сирии". У многих участников в руках были украинские флаги. Это вызывало у некоторых прохожих отрицательную реакцию. "Мы не хотим, чтобы мировая война когда-либо повторилась, - говорилось в обращении организаторов акции. - Мы выходим, чтобы почтить память всех ее жертв и выразить свой протест против агрессивной внешней политики российской власти, основанной на идее имперского реваншизма, которая уже сегодня ведет наш мир прямой, но скользкой дорогой к третьей мировой войне". Прошедшие в субботу пикеты - первые в серии акций, анонсирующих Марш мира, который состоится 24 сентября. В целом полиция проведению пикетов не препятствовала. Как сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на участницу акции Наталью Вознесенскую, задержан Кирилл Каптур, который снимал пикетчицу на Малой Садовой. По словам Вознесенской, в кадр к Каптуру попал провокатор, который пожаловался на съемку полицейским, после чего оператора задержали.
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Есть ответ в Библии,что делать в таких случаях:
Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал:
Исх 21, 24 Втор 19, 21 Мф 5, 38
20 перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать.
А просто,гнать московских сектантов из Украины нахрен
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Увидел друже букова... Ну... уже хорошо. Привет, друже. Можно к тебе на мотыке приехать? Я его вчера купил... не знаю- зачем. Красивый.... А вот куда на нем двинуть- не в курсе...
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Привет, приезжай конечно, но на мотыке далековато будет с непривычки, лучше на запоре . Читал про твои невзгоды, не погорячился ?
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О... так я погорячился, с выводами... Тогда- тока на мотыке. Он- длиннее запора. Почти в полтора раза. А я- таки экстремал. .
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Ну приезжай на мотыке, я бы не рискнул, хотя проездил от Барселоны до Архангельска за рулем .
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https://www.youtube.com/watch?v=pmUSu5LFKmk
https://www.youtube.com/watch?v=gvrLrHZY6NA
https://www.youtube.com/watch?v=x6BKBK19RIA
Слет "Мотополярник-2016", Ямбург (Ямал).
Расстояние Москва-Ямбург в один конец 4100-4300 км (есть северный, есть южный маршрут).
Не торопясь, любуясь красотами, ведя он-лайн трансляции, отбиваясь от лосей, медведей и волков ( в заМКАДье - смайлик) - 7 дней туда и 9 дней обратно. Обратно долльше - собирая друзей по пути, шашлыки-машлыки...

1000 км на мотике в один конец и слабо?
Хиляк...)))

Пы.Сы.: австрийский КТМ
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Что то не вижу что они по одному ездят, и думаю им было бы слабо приехать сейчас в Черновцы, не говоря о том что Андрею под 60 и мотоцикл он только купил .
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"Бандой" = колонной, как на видео, въезжали только после сбора колонны, уже от Нового Уренгоя.

А так добирались "россыпью", кто как. И из Германии, и из Англии, и из Эстонии, и из Казахстана.

Еще раз - я говорю про свою сознательно-ОДИНОЧНУЮ поездку от Балашихи до Ямбурга и обратно.
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Значит- нельзя... Ну и правильно. Я- не в обиде. Понимаю... Шо-то у меня- с адекватностью приключилось. Или- наоборот: с неадекватностью...
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Почему нельзя, не гони, представляешь себе на мотыке под 1000 км, у меня нет такого разводного ключа, тебя разгинать потом .
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Да??? А шо там у вас??? Это же Черновицкая область. От Киева... Шо, настоко всё плохо???
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Почему от Киева ? Ну с Хмельницкого трасса не очень .От Киева наверное доедет .
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Ага! Ну и ладно... Тут ведь как: Главное- Цель. Которая сегодня- отсутствует. Но- вырисовывается.
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Барыга ты только бла-бла-бла умеешь. Мы ето знаем. Вместо того чтобы в ответ закрыть все церкви Разейско Путинского Царизма в Украине ты барыга только ноет и делает рабочий вид.
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Будешь с Медведчуком баки за сжиженый газ делить, вот и перетри за церковь, Он решит.
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щоб вигнати цих гуняєво-пуінських гб-стів з наших церков,- насамперед треба спочатку новінського з його бандою викинуть, бо він за цих фсб-ників в рясах так *опу рве, що вказує на те, що воно підіслане кремлем, ватне козломорде, але воду в Україні мутить саме на темі віри та церковного головенства ординської церкви на теренах вільної України
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А как насчет по жопе мешалкой парашной церкви ,с ее попами с Украины.
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Оккупированная территория никак не может быть внутренним делом .
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Ну как сказать, это церковь, в которой в два раза больше прихожан чем у московских попов, то есть московская церковь в два раза хуже фантазия дьякона МП Пеци, По состоянию на начало 2015 года к Украинской православной церкви Киевского патриархата относят себя 44 % украинцев, 21 % населения назвали себя верующими Украинской православной церкви (Московского патриархата),
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Пора освобождать Лавру и не только от московских упырячих попов
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Требуем прекратить нападения на украинскую церковь в оккупированном Крыму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6203
Крымский мост: чушка завалится

Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор.
Работникам велено соблюдать молчание.
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так то многоходовачка, даже если начнёт клонится и упадёт, скажут так было задумано изначально.
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Кстати, сегодня годовщина поджога Кутузовым Москвы, если что. 2 сентября 1812 года началось.
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Ничего не мешает государству передать храмы в Киевский патриахат. И доходы не будут идти в мацкву.
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Парашенка сам є прихожанином церкви окупанта- московського сатанату. Що він зробив за 3 роки для очищення від агентури кремля -московських попів, для об`єднання всіх українських церков в єдину помісну православну церкву?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем прекратить нападения на украинскую церковь в оккупированном Крыму, - Порошенко
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