 Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о передаче оружия "титушкам", - Горбатюк

Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На сегодняшний день пример, опять же, не успеха, а того, как у нас рассматриваются производства. Я хотел бы отметить, это - эпизод выдачи "титушкам" более 400 автоматов, 90 тысяч патронов в ночь на 20 февраля, вероятно, с намерением их применения. Полтора года обвинительный акт находился на рассмотрении в суде. За это время, полтора года, только проходили подготовительные заседания, за это время суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых "титушек", и за полтора года пришел к заключению и вернул обвинительный акт прокурору", - заявил Горбатюк.
В то же время, по его убеждению, оснований для возврата обвинительного акта не было. Также Горбатюк уточнил, что это дело передавали из одного суда в другой. "Сначала было в Святошинском, затем было в Соломенском, и именно оттуда был возвращен обвинительный акт", - сказал Горбатюк.
"Причина, опять же, в том, что в подозрении указываются не только данные о подозреваемых... А отмечается, что это действия не просто по их желанию, а это действия с ведома руководства МВД и руководства страны, то есть, по материалам следствия такие данные установлены. И судья просто формально говорит: нет, раз мы судим вот этих, значит, о других, об организаторах, вы не должны вспоминать", - добавил Горбатюк.
По его убеждению, такое утверждение суда является нонсенсом, так как "подозреваемый должен знать, что мы ему инкриминируем, то есть чьи приказы он выполнял".
Напоминаем, в незаконной выдаче оружия "титушкам" во время Революции достоинства обвиняют трех бывших сотрудников милиции Виталия Степанчука, Романа Калетина, Романа Дихтяря, а также на то время гражданское лицо - Ростислава Заворотного. Заворотного подозревают в незаконном получении 408 автоматов Калашникова и 90 тыс. патронов.
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они уже от своей безнаказанности афуели !!!
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@worldonalert
#Hama: #ISIS has killed 7 #Russia|n soldiers in Eastern #Hama today and released 2 photos so far.
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кива орет..что он наведет порядок в стране..
как же уже надоели провластные воры..идиоты и лицемеры..
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иначе никак...
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https://goo.gl/pw6Ee1
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