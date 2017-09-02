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 Политика Украины
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 Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о передаче оружия "титушкам", - Горбатюк

горбатюк

Соломенский районный суд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в уголовном производстве о незаконной передаче оружия "титушкам" для расстрела участников акции протеста на Майдане Незалежности в феврале 2014 года.

Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодняшний день пример, опять же, не успеха, а того, как у нас рассматриваются производства. Я хотел бы отметить, это - эпизод выдачи "титушкам" более 400 автоматов, 90 тысяч патронов в ночь на 20 февраля, вероятно, с намерением их применения. Полтора года обвинительный акт находился на рассмотрении в суде. За это время, полтора года, только проходили подготовительные заседания, за это время суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых "титушек", и за полтора года пришел к заключению и вернул обвинительный акт прокурору", - заявил Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил пребывание в СИЗО "титушкам", стрелявшим по участникам Евромайдана. ФОТО

В то же время, по его убеждению, оснований для возврата обвинительного акта не было. Также Горбатюк уточнил, что это дело передавали из одного суда в другой. "Сначала было в Святошинском, затем было в Соломенском, и именно оттуда был возвращен обвинительный акт", - сказал Горбатюк.

"Причина, опять же, в том, что в подозрении указываются не только данные о подозреваемых... А отмечается, что это действия не просто по их желанию, а это действия с ведома руководства МВД и руководства страны, то есть, по материалам следствия такие данные установлены. И судья просто формально говорит: нет, раз мы судим вот этих, значит, о других, об организаторах, вы не должны вспоминать", - добавил Горбатюк.

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По его убеждению, такое утверждение суда является нонсенсом, так как "подозреваемый должен знать, что мы ему инкриминируем, то есть чьи приказы он выполнял".

Напоминаем, в незаконной выдаче оружия "титушкам" во время Революции достоинства обвиняют трех бывших сотрудников милиции Виталия Степанчука, Романа Калетина, Романа Дихтяря, а также на то время гражданское лицо - Ростислава Заворотного. Заворотного подозревают в незаконном получении 408 автоматов Калашникова и 90 тыс. патронов.

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Контрреволюция в действии. Одного рыга прогнали, на его место посадили другого рыга.
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Порошенко,когда будут поменяны судьи и прекратится бесчинство коррупционных судов с времен Януковича? И когда будет нормально расследован массовый расстрел людей на Майдане и посажены все виновные? Более 3 лет для этого недостаточно? Почему блокируется это расследование то прокуратурой ,то судьями? Нет политической воли?
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когда мы этим тварям кишки будем выпускать
они уже от своей безнаказанности афуели !!!
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Сирия. игил сегодня еще отправило на тот свет 7 русских дебилов

@worldonalert #Hama: #ISIS has killed 7 #Russia|n soldiers in Eastern #Hama today and released 2 photos so far.


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Чтоб эти кацапы все повыздыхали,сатанячий ущербный народ.Где Кацапстан,а где Сирия. Что они там забыли,животные?
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ІДІЛ вбив кацапів? От вона яка, г-р-а-ж-д-а-н-с-к-а-я в-о-й-на...
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зато у них борьба с саакашвили..принципиальная..
кива орет..что он наведет порядок в стране..
как же уже надоели провластные воры..идиоты и лицемеры..
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Кива орет,потому что психопат и нормально говорить не может.
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систему можно сломать,если тварей перевешать...
иначе никак...
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Титушки это разновидность исполнителей, причем государственных служб, если не наказаны виновники, значит исполнителей будут вытаскивать от ответственности , иначе те заговорят, и убить их нельзя - слишком много этих садистов было нанято властью для издевательств над своим народом.
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В Украине набирает обороты контрреволюция - The Economist
https://goo.gl/pw6Ee1
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Это позиция Европейского суда. Как с таким маразмом правда работать, ЕСПЧ не разъяснил.
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много каким сволочам разные сволочи оружие раздают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о передаче оружия "титушкам", - Горбатюк
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