 Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле 2017 года, - Госмиграция

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства.
2 сентября нарушитель был обнаружен работниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении. В соответствии с законом и принятым решением, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае он по решению суда может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности", - говорится в сообщении.
В Госмиграции отметили, что только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.
Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михеила Саакашвили и его готовят к депортации.Позже эту информацию подтвердил и сам Михеил Саакашвили. Он отметил, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении.
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... Ясень не ответил мне...
Я спросил у тополя
...Тополь забросал меня осеннею листвой ...
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А ви маєте щось проти молдаван і євреїв.
Це як мафія хуйла узурпувала владу на расії, зомбує русню і відправляє її здихати на війни.
А русня ненавидить піндосів і українців.
Хмммм..
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так как насчет молдавского жида в Украине ?
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обосрать хедранта, равно как и порохоботню - это обязанность, а не право !
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Ізраїль і Молдова, астанавітєсь!
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Не там ты копаешь! Ты лучше попугая Саакашвили лови, а не брата. Попугай походу агент Кремля! Всё время орет: "Петька - дурррак!
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Дмитро Корчинський
1 год ·
На підтримку Михайла Саакашвілі нині з'їв хачапурі по аджарські, а на підтримку його брата - сациві.
Бачите, спрацювало! Коли ми вдаємося до реальних дій, влада відступає.
А ви вбачаєте свою місію лише в тому, щоб саакоботствувати в інтернеті? Ризикнить нарешті життям, сходіть до грузинського ресторану!
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А ви, шановні, у якому добробаті служити зволили?
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У кой-кого последовательность месяцев года как-то странно выглядит...
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Или это уже такая традиция? У одной сестра недоколыханая везде своё жало сунет - "я сестра Нади". Тут брат. Дедушек-бабушек не будет хоть?
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Вот где угроза воровской власти, оказывается!
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Обнаружили! 2-го сентября!!! С апреля месяца!!!
А 10-е сентября, тут точно ни при чем???
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