 Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле 2017 года, - Госмиграция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госмиграции в Фейсбук "Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства.2 сентября нарушитель был обнаружен работниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении. В соответствии с законом и принятым решением, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае он по решению суда может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности", - говорится в сообщении.В Госмиграции отметили, что только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.

Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михеила Саакашвили и его готовят к депортации.

Позже эту информацию подтвердил и сам Михеил Саакашвили. Он отметил, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении.