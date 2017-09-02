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 Политика Украины
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Все про:гражданство (678) депортация (258) Саакашвили (1925) Госмиграция (134)

 Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле 2017 года, - Госмиграция

госмиграция

В Государственной миграционной службе Украины заявляют, что законные основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле 2017 года и он обязан покинуть территорию страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госмиграции в Фейсбук.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моего брата Давида задержали в Киеве и увезли на белом Chevrolet Aveo, - Саакашвили. ФОТО

2 сентября нарушитель был обнаружен работниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении. В соответствии с законом и принятым решением, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае он по решению суда может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности", - говорится в сообщении.

Также читайте: ГМС отпустила брата Саакашвили, - депутат Деревянко. ВИДЕО

В Госмиграции отметили, что только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.

Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михеила Саакашвили и его готовят к депортации.

Позже эту информацию подтвердил и сам Михеил Саакашвили. Он отметил, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении.

Также читайте: Брат Саакашвили должен покинуть Украину из-за того, что его разрешение на проживание было аннулировано, - МВД
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Интересно,это они всех иностранцев так шуруют или только тех,кто критикует власть?
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Я спросил у ясеня
... Ясень не ответил мне...
Я спросил у тополя
...Тополь забросал меня осеннею листвой ...
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Полномочия центральной изберательной комиссии закончены более двух лет тому назад,а она и дальше "работает" и её члены получают зарплату и не маленькую.
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Хм. А депортувати центральну виборчу комісію - це ідея...
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Кацапи ведуть проти нас з вами війну. Частина "наших" прямо чи непрямо підігрує окупантам.

А ви маєте щось проти молдаван і євреїв.

Це як мафія хуйла узурпувала владу на расії, зомбує русню і відправляє її здихати на війни.
А русня ненавидить піндосів і українців.

Хмммм..
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на раисю я срать хотел. на фОшЫзд Галичанский тоже.
так как насчет молдавского жида в Украине ?
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Перестаньте. Ваша недуга - це ще не привід срати на незнайомих людей.
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повторюсь:
обосрать хедранта, равно как и порохоботню - это обязанность, а не право !
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Осмелюсь и я сказать Но они же и пользу приносят Он Грося--трусельной сподобился цельную баржу с арбузами херсонскими притаранить в Киев Чем спас лохов от безарбузья И ето толькол начало Грят поклялся своим обрезаным кеолнцом Что ежели лохи не взбунтукются ТО он на следующий год Две баржи припрет
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Арбузы?это вскипела кровь в жилах,нахлынуло базарное прошлое и не более.
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Та я тоже подумывал Что маланца ностальгия по базарным зиферам одолела Решил и на арбузах какую курочку поиметь Какакя никакая добавка к подачкам Петручио и Ахметки А бабло оно и в Тель-Авиве бабло Даже если туда придется добиратся через Липецк
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Хмммм..то получается что грузины не кому недовподобы.ни евреям ни молодованам.
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воще каламбур получился,хуйло всех запутал своими агентами.
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Основания для пребывания на Украине ее врагов,в лице нынешней антинародной клики,закончилось тоже!Поверьте, и навсегда.
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Пусть всех вьетнамцев депортируют и китайцев в Харькове их уже 200 тысяч. Свои районы уже есть, школы, куда украинцев не пускают.
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Ок. В апреле основание для пребывания закончилось. Сейчас какой месяц? Проснулись в нужное время?
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Крім того, що через 4 місяці вдруге попередили Давида про немржливість перебування в Україні, є суттєві зауваження?
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Кроме нарушений миграционной службой закона, ее бездействия и безнаказанности никаких.
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Тоже промелькнула подобная мысль.......🙂
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Да, "оперативно" сработали. Где апрель, а где сентябрь. ?????
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А чего же не кинулись депортировать в мае, июне, июле, августе. Все это выходки преза, стыдоба.
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РОЗДУПЛИЛИСЬ.......дупліться і надалі. а його вже не віддамо !!!!!


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Ох, Петро!
Не там ты копаешь! Ты лучше попугая Саакашвили лови, а не брата. Попугай походу агент Кремля! Всё время орет: "Петька - дурррак!
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Что означает основание "приехал просто к другу". Или "посмотреть музей в Киеве" - это является основанием для приезда и нахождения на территории Украины 90 дней ? Любому кому не запрещено за какие-либо действия.
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:D

Дмитро Корчинський
1 год ·

Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле 2017 года, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 6787 На підтримку Михайла Саакашвілі нині з'їв хачапурі по аджарські, а на підтримку його брата - сациві.
Бачите, спрацювало! Коли ми вдаємося до реальних дій, влада відступає.
А ви вбачаєте свою місію лише в тому, щоб саакоботствувати в інтернеті? Ризикнить нарешті життям, сходіть до грузинського ресторану!
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який-не-який, але в батальйоні "Свята Марія" відвоював.
А ви, шановні, у якому добробаті служити зволили?
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Точно-точно!!!
У кой-кого последовательность месяцев года как-то странно выглядит...
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капец, так заказ исполняют добросовестно, а как Донбасс с Крымом вернуть так некому, всем Михо только мешает, а захарченко с плотницким партнеры... ппц!
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Мне вот интересно... Ладно, когда люди там за Михеила Саакашвили тянут мазу - видят в нём то президента Украины, то главу наибольшей фракции в ВР- я ещё понять могу. Но вот при чём тут его брат?

Или это уже такая традиция? У одной сестра недоколыханая везде своё жало сунет - "я сестра Нади". Тут брат. Дедушек-бабушек не будет хоть?
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мені просто деякі дєятєлі приводили в примір сталіна.адже він також Грузин як і Саакашвілі. ну я вам шоковата також привів приклад ГРУЗИНОБАНДЕРІВЦЯ !!!!!!
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Тоді мене цікавить, чому Саакашвіллі в 2012 році односторонньо відмінив візовий режим Грузії з РФ? Це його принципова позиція в боротьбі з рашизмом чи був під кайфом?
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Лично мне Давид ничего не сделал. Чего шумят по его поводу?
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Российские диверсанты на День Независимости с гранатами в Мариинском парке не вызывают столько внимания у власти, как гражданство Саакашвили и его родных!
Вот где угроза воровской власти, оказывается!
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Пэдро,проверь свои загранпаспорта.Вдруг какие-то уже просрочены.
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Основания для пребывания Петра на должности, закончились наверное месяцев через пять, после назначения, но вас же это не волнует?
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барыжное попадалово. сАбаков мочит кучерявого не по-детски
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Чем плох Давид? Живёт в Украине и не мешает.
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кому не мешает, а кому, с правдой братика, как кость поперек горла...
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Если начинать месть родственникам, то такой политик ничего не стоит.
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А вот тут, Вы дружище, ой как не правы. Стоит, очень дорого стоит, для нашего бюджета и народа...
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толік- ківу не збираються клонувати щоб твої потреби задовольнити.
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во, во. Поднять по тревоги все эти информационные войска, и бросить в атаку. Пускай "мышками" сепаров душат, а клавами, добивают...
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и за невыполнение минска сразу расстреливать, а за ответный огонь на кол сажать.
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Не будут в ближайшее время освобождать Донецк и Луганск. Причина этому очень много, а интерес пропал.
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когда ссыкотно и хороший бизнес на этом, откуда интерес?
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Столько кацапни левой живёт в Украине и нелегально и полулегально еще и гадят в сетях на Украину,нет прицепились курвы ко всем Саакашвили .Барыга сука пингвин шоколадный...
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А как на счёт основания пребывания этой власти?
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Тепарь думаю начнут высылать падлы грузинских бойцов атошников из добробатов..Сучья власть..
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Дежавю! Шустер-2..... Позорище! Гнусность шыкаладная. Самое поганое, что страна превратилась в вотчину Рошен, а мы молчим и жрем это. Доживём, что переплюнем роисян-будем бояться пикнуть...
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...и как просто сформуллировали: 2-го обнаружили. Ага!
Обнаружили! 2-го сентября!!! С апреля месяца!!!
А 10-е сентября, тут точно ни при чем???
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Жаль не могу выложить фото. Вчера возле мечети на Олеговской было столпотворение... советую этим дармоедам съездить и там проверить наличие нелегалов... домайданились, своими руками открыли дорогу шыкаладным мародерам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОснования для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле 2017 года, - Госмиграция
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