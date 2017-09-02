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 Политика Украины
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 Эсминец ВМС Италии посетит Одессу, - Минобороны

вмс италии

С 4 по 7 сентября представители Военно-Морских Сил Украины проведут ряд совместных мероприятий с итальянскими коллегами в ходе визита в порт Одессы эсминца "Луиджи Дуранд де ла Пенне" ВМС Итальянской Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Визит итальянского корабля проходит в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии (г.Ливорно).

Программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение "Луиджи Дуранд де ла Пенне" личным составом Института ВМС НУ ОМА и военно-морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж

В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.

Подобные визиты в порт Одессы итальянских кораблей становятся традиционными. В прошлом году город посетило учебное судно "Полинуро" с курсантами на борту.

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ну какие же кацапы идиоты...
Так боролись с НАТО, что до войны ближайшая база была в тыще км, а теперь - в сотне будет!
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Круто итальянцы потопили свой бывший " Юлий Цезарь",когда тот получили кацапы. Браво. Повторите на бис еще с ихним барахлом.
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Во время войны итальяшки сожрали всех лягушек в округе - рассказывала моя прабабка. Но в отличие от немцев они не так зверствовали. Вояки с них не очень.
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ЦЕНзор .......

Якого ви бля... БІСА плюндруєте назву Міста Одеса таким чином Заголовок ВАШ ! " Эсминец ВМС Италии посетит, Одессу - Минобороны " Та перекручуєте на свій власний розсуд назву Міста Одеса на "Одесса" ???

А ось Оф.
( З 4 до 7 вересня представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України проведуть низку спільних заходів з італійськими колегами в ході візиту до порту Одеси есмінця КРЗ «Луіджі Дуранд Де Ла Пенне» ВМС Італійської Республіки. )Хоча-б Гугл.. відкрили б ?!
Ви сепари, колоборанти т.п. ... ?

Одеса вам там-так "приємніше" співзвучніше З такими Імперськими назвами ЗАХОПЛЕНИХ-ЗАГАРБАНИМИ територіями як : "Білоруссія-Россія-малароссія та т.п. ..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭсминец ВМС Италии посетит Одессу, - Минобороны
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