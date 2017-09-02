Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Визит итальянского корабля проходит в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии (г.Ливорно).
Программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение "Луиджи Дуранд де ла Пенне" личным составом Института ВМС НУ ОМА и военно-морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.
В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.
Подобные визиты в порт Одессы итальянских кораблей становятся традиционными. В прошлом году город посетило учебное судно "Полинуро" с курсантами на борту.
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https://www.youtube.com/watch?v=0U9XCWbowbs
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Так боролись с НАТО, что до войны ближайшая база была в тыще км, а теперь - в сотне будет!
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Якого ви бля... БІСА плюндруєте назву Міста Одеса таким чином Заголовок ВАШ ! " Эсминец ВМС Италии посетит, Одессу - Минобороны " Та перекручуєте на свій власний розсуд назву Міста Одеса на "Оде
сса" ???
А ось Оф.
( З 4 до 7 вересня представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України проведуть низку спільних заходів з італійськими колегами в ході візиту до порту Одеси есмінця КРЗ «Луіджі Дуранд Де Ла Пенне» ВМС Італійської Республіки. )Хоча-б Гугл.. відкрили б ?!
Ви сепари, колоборанти т.п. ... ?
Одеса вам там-так "приємніше" співзвучніше З такими Імперськими назвами ЗАХОПЛЕНИХ-ЗАГАРБАНИМИ територіями як : "Білоруссія-Россія-малароссія та т.п. ..."
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