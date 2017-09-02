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 Политика Украины
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 Средства на создание Мемориала украинских героев должны быть предусмотрены в бюджете на 2018 год, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству ускорить работу по созданию Мемориала украинских героев для увековечиванию памяти украинских воинов, отдавших жизнь за Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я думаю, что нам нужно активизировать нашу работу по чествованию и увековечению памяти украинских воинов, ускорив создание Мемориала украинских героев. Я обратился к правительству, чтобы в бюджете 2018 было предусмотрено необходимое финансирование для начала работ", - отметил глава государства во время встречи с Героями Украины и предстоятелями церквей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Памятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины, открыли в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Президент также выразил уверенность, что и вне бюджета украинцы поддержат создание этого Мемориала.

"Мы должны продолжить работу для того, чтобы найти каждого, кто достоин быть награжденным", - подчеркнул Президент и обратил внимание начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко на важность поощрения и признания заслуг всех украинских воинов - героев.

Смотрите: Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать. ФОТОрепортаж


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народ платит из своих налогов, поросенко пиарится..
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Негодяй и подонок он,вор и лжец,кррупционер и подлец ! ЭТО ФАКТ !!!
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Взаімно , Брате ! Але нас не дуже рада бачити соєва братва.Он скрижать зубами , аж через монітор чутно.
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та й штирь на них. на манєже всьо тєже.... сам Брате знаїш їх
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на крысме сегодня :
1. Руководитель Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин 30 августа 2017 года был вынужден срочно выехать на материковую Украину из-за угроз в его адрес. Кроме того, "пограничники"-оккупанты во время досмотра украли у крымчанина все деньги http://crimeahrg.org/ukrainskiy-aktivist-leonid-kuzmin-iz-za-ugroz-pokinul-kryim/ (скрины с угрозами).
2. Вчера на митинг против отжатия земли и домов вышло около 30 севастопольских ватников. Организатор стояния на коленях Ленур Усманов обещал 1500 человек. На митинге ватники попросили путина отправить в отставку всё "руководство" города и "судей", а также лишить Чалого звания "народный мэр"))) Всё прошло достаточно скучно со старыми плакатами. Вату дубинками решили не разгонять в День знаний, чтоб не привлекать к этому мероприятию лишнее внимание https://ru.krymr.com/a/news/28711496.html (фоторепортаж и видео).
3. Позже стало известно, что на Усманова оккупанты составили протокол, т.к. митинг не был разрешён. Среди митингующих присутствовал еврей с надписью на футболке "Концлагерь Севастополь". Вместо тысячи слов https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr_2017/zemlya_usmanov_nahimova_miting/ (фоторепортаж). И послушайте речь Усманова, в которой подонок скулил, что его любимые оккупанты устроили жителям Севастополя невыносимую жизнь, и взывал к международному праву. Кроме того, упырь попросил путина разрешить проводить референдумы по различным вопросам, а также заявил, что жители Севастополя воспринимают новый Генплан как "ПЛАН ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ по узурпации и ущемлению прав севастопольцев" https://www.youtube.com/watch?v=41Zi2HdcF-o (видео).
4. Предатель Ленур Усманов, получивший медальку "за возвращение Крыма" продолжает радоваться гавани: "Мне не нравится то, что происходит в нашем городе-герое Севастополе. Мне вообще вся эта куета не нравится, что закрутилась. Но какой в жопу патриотизм, если у тебя забирают землю и дом? На чём тогда должен держаться патриотизм? Получается, сгоняют тебя с твоей земли - тебя выгоняют и из родины? И куда идти таким людям?". Ах ты ж тварь руснявая!!! А ты знаешь, сколько уже людей покинули свои дома или лишились их после российского вторжения в Украину, которому ты способствовал!? https://twitter.com/KrimRt/status/903646871272529920 (скрины полностью).
5. Обворованные гаванью до шнурков жители Гурзуфа начинают рассуждать разумно: "Пусть многих УТЕШАЕТ тот факт, что документы, выданные в Крыму после 2014 года, не признают ни в Украине, ни в Европейском суде. По международному праву, документы образца времён Украины - единственные, имеющие юридическую силу", "Да, короче, мы - второй Донбасс" https://twitter.com/KrimRt/status/903994894938726400 (скрин).
6. Ялтинский ватник написал, чтоб россия "пропала пропадом", раз теперь за всё нужно бороться. Им ведь обещали манну небесную https://twitter.com/KrimRt/status/903633208218193920 (скрин).
7. Ватница из Москвы пожаловалась, что "из-за ситуации с Крымом" россия оказалась в заднице. На что ватница из Крыма намекнула москвичке, что россия жила в заднице и до Крыма. В общем, мило побеседовали https://twitter.com/KrimRt/status/903893071380799488 (скрин).
8. Жизнь севастопольской ваты в трёх сообщениях: "Раньше в выходные мы всегда ходили гулять по городу. Уже год как не ходим. Стало противно", "Землевладельцы Севастополя пожаловались на Овсянникова New York Times. Американец сообщил им, что за происходящим в Севастополе сейчас следят все", "путин не следит" https://twitter.com/Kosstik8/status/903879552648269824 (скрин).
9. Оккупанты сообщили, что за 7 месяцев текущего года на 12-18% сократилось число крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы всех видов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжаем деградировать https://ru.krymr.com/a/news/28709859.html
10. Крымнашист Александр Горный написал, что украинцы должны молиться на то, чтоб Керченский мост простоял 250 лет. Та как, если с мостом возникнут проблемы, россии придётся проложить сухопутный коридор через материковую Украину, уничтожая города и мирных жителей. А потом эта конченная тварь будет про "гражданскую войну" писать https://twitter.com/Kosstik8/status/903899065682972672 (скрин).
11. Ватники продолжают приходить в ужас от оккупационной медицины: "Что происходит с нашей медициной!!!! Дочь просидела четыре часа около 120-го кабинета 1-ой горбольницы, чтобы снять швы. Врачи просто её игнорировали. Якобы нужно было идти по месту жительства, хотя сами сказали прийти к ним!!! Просто ужас!!!". Есть два ответа от врачей: "Такими темпами скоро вообще все врачи разбегутся, потому как в таких скотских условиях никто не хочет работать! А брызжущие слюной в наших врачей, вероятно, будут этому очень рады, а мы, в свою очередь, будем рады оставить их для естественного отбора!", "Вы получили ту медицину, которую заслуживаете, и можете дальше продолжать в том же духе, и скоро будете вовсе лечиться у целителей, вставляя в свои жопы огурцы с грядки" https://twitter.com/KrimRt/status/903941568779956224 (скрин).
12. Вчера был в школе. Там поднимали флаг оккупанта, но не подняли до конца - он застрял. Висел, как при трауре - приспущенный. И гимн тихо-тихо играл.
13. В одной из школ Алушты оккупанты сделали из детей укокошенных плясунов. Посмотрите, насколько чуждо смотрится это в Крыму https://twitter.com/KrimRt/status/903939772988760064 (фото).
14. Детям в школе дали задание выучить гимн оккупанта, т.к. никто не пел его на линейке. Ребёнок смеётся - в 2011 году та же училка задавала учить гимн Украины. Тем временем на линейках в россии дети читали стихи Следкому: "Тайны я держать умею. Никому я ни гу-гу. Но по службе, если надо, я и МАМУ ПРИВЛЕКУ" https://censor.net.ua/video_news/453770/no_po_slujbe_esli_nado_ya_i_mamu_privleku_na_lineyike_peterburgskoyi_akademii_deti_prochitali_stihi (видео).
15. Гастролирующая секта НОД из Магадана добралась до Ялты. Прославляли путина и требовали проведение референдума "по отмене внешнего управления россией" https://twitter.com/KrimRt/status/903946725559238659 (фото).
16. Предвыборный билборд с рожей путина с текстом "Вышли на фарватер" издалека читается как "Вшивый фюрер", что соответствует действительности https://twitter.com/fuckysebastopol/status/891567360557142016 (фото).
17. Через полтора месяца моего отсутствия Севастополь встретил разграбленной заправкой Shell. А вы говорите, что "ничего не меняется".
18. 29 августа неизвестным человеком подана петиция на сайте Президента Украины с предложением прорыть канал, который отделил бы Крым от материковой Украины. Петицию может подавать ЛЮБОЙ человек на ЛЮБЫЕ темы и для её рассмотрения Президентом необходим сбор 25000 подписей. Данная петиция набрала аж 85 подписей и никто не обращал на неё внимание. НО!!! Оккупанты и коллаборанты уже третий день мусолят эту тему, угрожая Украине международной изоляцией и просчитывая, насколько серьёзны намерения Украины сделать Крым островом. Предатель Заур Смирнов назвал петицию НЕИЗВЕСТНОГО "враждебной инициативой, исходящей от Украины в отношении соседних государств". То есть, если завтра больной на голову человек создаст петицию с требованием нанести удар по Москве, то россия с такой же лёгкостью скажет, что это "инициатива Украины". Просто чтоб вы понимали, насколько больна россия и какие методы использует, ведя войны против других государств https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903923858150969345 (скрин).
P.S. Предатели снова порадовали нас своими откровениями. Усманов первым, спотыкаясь, бежал на оккупендум и помогал захватывать Крым. А теперь рассказывает, что планы оккупантов на Севастополь - это фашизм. И футболка с надписью "Концлагерь Севастополь" среди митингующих тоже не вызвала осуждения. А вот эти призывы предателей к ЕСПЧ и международному праву меня просто выбивают из колеи. Ведь так радостно плясали на Нахимова перед оккупантами, прогибались и вылизывали сапоги ихтамнетов, растаптывая международное право, лишая нас Родины. А теперь, спустя почти четыре года, оказалось, что их жопы в тепле были именно в Украине. А сейчас… Нет, не в холоде, а на раскалённой сковородке. Потому и бесятся, и кусают себе локти, и жалуются американским журналистам. Жалко только, что не успеет Украина осудить Усманова, т.к. россия его просто кончит. Запомните Усманова таким - мерзким, подлым, алчным лицемером, т.к. другим он никогда и не был.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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завжди чекаю новин від вас. добре що викладаєте.дякую.
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700млн "выделил",а на мемориал зажал? Это "минус" у перемоге.
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Забагато піару від Петра.. Відчуваю його нещирість.. В річницю Іловайська мовчав і втік з Києва..
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Леонид Днепр - вот здесь он искренний....

Порошенко смеётся с лампадкой в руках на митинге в память о «небесной сотне»


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да они все подонки там радуются. и агент кгб ту154ск
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И марЫночка порошенчиха ехидненько лыбу тянет
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Что ты Леонид такой скромный? Говори жестче! Нещиристь, очень мягко сказано.
Говори просто и доходчиво ,ВИН БРЕШЕ!
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Триста тридцать! Каждому!
Средства на создание Мемориала украинских героев должны быть предусмотрены в бюджете на 2018 год, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2253

Будочнику. Продавцу труселей. Югику
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после перемоги гавнокомандующего здесь будет сплошная синагога...
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Шоколадный , а хто будет отвечать , если ватники в очередной раз осквернят памятное строение ? Шоколадный , назови фамилию , хто будет нести ответственность
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Пам'ять це добре,але при відсутності коштів краще подбати про безпеку тих,хто на фронті,аби живих серед героїв було більше.
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Встречный вопрос.- Для чего он это обещал. Не будучи не президентом и вообще никем. На щедрого он не похож из опыта.
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Зато Омельченко вовремя вклинился. Но, увы, не отломилось... или таки да?
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У партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявляють про затримання прес-секретаря політичної сили Мар'яни Поштар.
Як повідомляє прес-служба партії, її затримали біля кордону з Польщею.
«Кілька хвилин тому прес-секретарку Р уху затримали біля кордону з Польщею за те, що вона сфотографувала живий кордон з прикордонників, який нагнали для того, щоб вони не пустили у країну Михайла Саакашвілі», - йдеться в повідомленні.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Сьогодні, 2 вересня, вранці Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook про затримання свого брата. Як зазначив Радіо Свобода речник МВС Артем Шевченко, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідка на проживання анульована ще в березні цього року у зв'язку з отриманням інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування цього іноземного громадянина.
Згодом депутат Сергій Лещенко, який приїхав до Печерського відділу ДМС, де, як повідомлялось, утримували Давида Саакашвілі, заявив, що брата колишнього голови Одеської ОДА відпустили з приміщення Державної міграційної служби.
За словами адвоката Давида Саакашвілі, документальних підтверджень анулювання посвідки на проживання йому не надали.
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Може сначала нада победить кацапов, а потом уже всё остальное?
Все эти игрища на костях - для очередного мухлежа и распила бюджетных денег, которых катастрофически не хватает живым.
Хай из своих закромов шоколадный построит мемориал или памятник, а мы ему скажем за это спасибо.
Погибших надо чтить - однозначно. Но после победы и нормализации жизни ещё живых.
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Твоя логика - нормального человека. Тебе не понять. Олигархи - это больные. Их усыпить проще,чем вылечить.
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Олигархи, но не миллиардеры...
М.б. хватит тут Панаму-Колумбию строить?
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ДУМАЮ НА В ОСТАННЮ (ЯКЩО НЕ В ПЕРШУ) ЧЕРГУ ПОТРІБНО ПЕРЕМОТИ БАРИГУ...
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Россиянам и не снилось: видео с Порошенко в супермаркете вызвало ажиотаж в сети

Президент Украины Петр Порошенко лично пошел за покупками в один из супермаркетов на Киевщине, что вызвало ажиотаж в сети.
Соответствующее видео с главой государства в Facebook опубликовал блогер Мирослав Олешко.
"Просто президент Украины. Зашедший в супермаркет. Сфотографировался со своими гражданами и уехал по работе. Дети рядом проезжают на велосипеде. Страна меняется", - пишет он.https://www.obozrevatel.com/society/rossiyanam-i-ne-snilos-video-s-poroshenko-v-supermarkete-vyizvalo-azhiotazh-v-seti.htm
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то уже на втором сроке, нельзя так сразу все козыри на стол
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полетит в небеса или погрузится в глубины ?
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По 2-му винницкому маршруту, что ли?
Не, это скорее уже Гройсман, который старший.
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Он и говно жрать на камеру будет. Сгущаются тучи на Барыгой, вот он и пытается пиарится. То в самолете покатается. То в супермаркет сходит. Интересно было на это посмотреть со стороны. Сколько там охраны ? Человек 50 не меньше.
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Можно узнать - а что президент делал в супермаркете? И где вместо обычных проклятий и оскорблений вы увидели ажиотаж в сети?
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У него зарплата не ух. 25000 грн. - это что, деньги? Даже "бляху" не купишь.
М.б. колбасу какую-то по акции покупал.
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ликвидировать липовые ветеранские организации , только адресная помощь - вот и есть уже средства
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Обійдемося без порад Бариг, котрі разом з Ху*лом вбивали хлопців в Іловайському "зеленому коридорі"
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Ничего вам не напоминает? Уже говорят о покушении на пороха, теперь мемориал....
Один в один Ющенко, с диоксином и голодомором.
Позорище! 😈
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а можно этому диоксин я сам предложу?
для надежности...
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Ющенко и Порох, безумовно мерзенні типи. Але ти, кацап, не торкайся своїми грязними руками Голодомору. Твої предки добре доклались у нас, убиваши голдом 4 млн українців....
Паскуда ти.....
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А Кучма - теж мерзенний? А Литвин, котрий міг би стати його наступником, і якого так технічно кацапи обнулили "касетним скандалом" і внаслідок поставили єнакієвського дуболома?
Ох не так воно все просто. Але віра в колективний розум все ж залишається.
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...безумовно мерзенні типи...

наши сукины сыны ?
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Ленторезчик блин! Пока мемориал построят он уже на даче Ворошилова по Мааасквой жить будет.
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Я лично восстановлю стадион Динамо!

Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки!
Меня этот брехун, уже бесит. Давайте выбирать на Цензоре нового Президента!
У меня вариантов нет, поэтому предлагайте.
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Рано ещё думать о мемориалах, когда враг на нашей земле. Пиар чистой воды.
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В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСредства на создание Мемориала украинских героев должны быть предусмотрены в бюджете на 2018 год, - Порошенко
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