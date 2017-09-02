 Средства на создание Мемориала украинских героев должны быть предусмотрены в бюджете на 2018 год, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Я думаю, что нам нужно активизировать нашу работу по чествованию и увековечению памяти украинских воинов, ускорив создание Мемориала украинских героев. Я обратился к правительству, чтобы в бюджете 2018 было предусмотрено необходимое финансирование для начала работ", - отметил глава государства во время встречи с Героями Украины и предстоятелями церквей.
Президент также выразил уверенность, что и вне бюджета украинцы поддержат создание этого Мемориала.
"Мы должны продолжить работу для того, чтобы найти каждого, кто достоин быть награжденным", - подчеркнул Президент и обратил внимание начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко на важность поощрения и признания заслуг всех украинских воинов - героев.
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1. Руководитель Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин 30 августа 2017 года был вынужден срочно выехать на материковую Украину из-за угроз в его адрес. Кроме того, "пограничники"-оккупанты во время досмотра украли у крымчанина все деньги http://crimeahrg.org/ukrainskiy-aktivist-leonid-kuzmin-iz-za-ugroz-pokinul-kryim/ (скрины с угрозами).
2. Вчера на митинг против отжатия земли и домов вышло около 30 севастопольских ватников. Организатор стояния на коленях Ленур Усманов обещал 1500 человек. На митинге ватники попросили путина отправить в отставку всё "руководство" города и "судей", а также лишить Чалого звания "народный мэр"))) Всё прошло достаточно скучно со старыми плакатами. Вату дубинками решили не разгонять в День знаний, чтоб не привлекать к этому мероприятию лишнее внимание https://ru.krymr.com/a/news/28711496.html (фоторепортаж и видео).
3. Позже стало известно, что на Усманова оккупанты составили протокол, т.к. митинг не был разрешён. Среди митингующих присутствовал еврей с надписью на футболке "Концлагерь Севастополь". Вместо тысячи слов https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr_2017/zemlya_usmanov_nahimova_miting/ (фоторепортаж). И послушайте речь Усманова, в которой подонок скулил, что его любимые оккупанты устроили жителям Севастополя невыносимую жизнь, и взывал к международному праву. Кроме того, упырь попросил путина разрешить проводить референдумы по различным вопросам, а также заявил, что жители Севастополя воспринимают новый Генплан как "ПЛАН ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ по узурпации и ущемлению прав севастопольцев" https://www.youtube.com/watch?v=41Zi2HdcF-o (видео).
4. Предатель Ленур Усманов, получивший медальку "за возвращение Крыма" продолжает радоваться гавани: "Мне не нравится то, что происходит в нашем городе-герое Севастополе. Мне вообще вся эта куета не нравится, что закрутилась. Но какой в жопу патриотизм, если у тебя забирают землю и дом? На чём тогда должен держаться патриотизм? Получается, сгоняют тебя с твоей земли - тебя выгоняют и из родины? И куда идти таким людям?". Ах ты ж тварь руснявая!!! А ты знаешь, сколько уже людей покинули свои дома или лишились их после российского вторжения в Украину, которому ты способствовал!? https://twitter.com/KrimRt/status/903646871272529920 (скрины полностью).
5. Обворованные гаванью до шнурков жители Гурзуфа начинают рассуждать разумно: "Пусть многих УТЕШАЕТ тот факт, что документы, выданные в Крыму после 2014 года, не признают ни в Украине, ни в Европейском суде. По международному праву, документы образца времён Украины - единственные, имеющие юридическую силу", "Да, короче, мы - второй Донбасс" https://twitter.com/KrimRt/status/903994894938726400 (скрин).
6. Ялтинский ватник написал, чтоб россия "пропала пропадом", раз теперь за всё нужно бороться. Им ведь обещали манну небесную https://twitter.com/KrimRt/status/903633208218193920 (скрин).
7. Ватница из Москвы пожаловалась, что "из-за ситуации с Крымом" россия оказалась в заднице. На что ватница из Крыма намекнула москвичке, что россия жила в заднице и до Крыма. В общем, мило побеседовали https://twitter.com/KrimRt/status/903893071380799488 (скрин).
8. Жизнь севастопольской ваты в трёх сообщениях: "Раньше в выходные мы всегда ходили гулять по городу. Уже год как не ходим. Стало противно", "Землевладельцы Севастополя пожаловались на Овсянникова New York Times. Американец сообщил им, что за происходящим в Севастополе сейчас следят все", "путин не следит" https://twitter.com/Kosstik8/status/903879552648269824 (скрин).
9. Оккупанты сообщили, что за 7 месяцев текущего года на 12-18% сократилось число крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы всех видов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжаем деградировать https://ru.krymr.com/a/news/28709859.html
10. Крымнашист Александр Горный написал, что украинцы должны молиться на то, чтоб Керченский мост простоял 250 лет. Та как, если с мостом возникнут проблемы, россии придётся проложить сухопутный коридор через материковую Украину, уничтожая города и мирных жителей. А потом эта конченная тварь будет про "гражданскую войну" писать https://twitter.com/Kosstik8/status/903899065682972672 (скрин).
11. Ватники продолжают приходить в ужас от оккупационной медицины: "Что происходит с нашей медициной!!!! Дочь просидела четыре часа около 120-го кабинета 1-ой горбольницы, чтобы снять швы. Врачи просто её игнорировали. Якобы нужно было идти по месту жительства, хотя сами сказали прийти к ним!!! Просто ужас!!!". Есть два ответа от врачей: "Такими темпами скоро вообще все врачи разбегутся, потому как в таких скотских условиях никто не хочет работать! А брызжущие слюной в наших врачей, вероятно, будут этому очень рады, а мы, в свою очередь, будем рады оставить их для естественного отбора!", "Вы получили ту медицину, которую заслуживаете, и можете дальше продолжать в том же духе, и скоро будете вовсе лечиться у целителей, вставляя в свои жопы огурцы с грядки" https://twitter.com/KrimRt/status/903941568779956224 (скрин).
12. Вчера был в школе. Там поднимали флаг оккупанта, но не подняли до конца - он застрял. Висел, как при трауре - приспущенный. И гимн тихо-тихо играл.
13. В одной из школ Алушты оккупанты сделали из детей укокошенных плясунов. Посмотрите, насколько чуждо смотрится это в Крыму https://twitter.com/KrimRt/status/903939772988760064 (фото).
14. Детям в школе дали задание выучить гимн оккупанта, т.к. никто не пел его на линейке. Ребёнок смеётся - в 2011 году та же училка задавала учить гимн Украины. Тем временем на линейках в россии дети читали стихи Следкому: "Тайны я держать умею. Никому я ни гу-гу. Но по службе, если надо, я и МАМУ ПРИВЛЕКУ" https://censor.net.ua/video_news/453770/no_po_slujbe_esli_nado_ya_i_mamu_privleku_na_lineyike_peterburgskoyi_akademii_deti_prochitali_stihi (видео).
15. Гастролирующая секта НОД из Магадана добралась до Ялты. Прославляли путина и требовали проведение референдума "по отмене внешнего управления россией" https://twitter.com/KrimRt/status/903946725559238659 (фото).
16. Предвыборный билборд с рожей путина с текстом "Вышли на фарватер" издалека читается как "Вшивый фюрер", что соответствует действительности https://twitter.com/fuckysebastopol/status/891567360557142016 (фото).
17. Через полтора месяца моего отсутствия Севастополь встретил разграбленной заправкой Shell. А вы говорите, что "ничего не меняется".
18. 29 августа неизвестным человеком подана петиция на сайте Президента Украины с предложением прорыть канал, который отделил бы Крым от материковой Украины. Петицию может подавать ЛЮБОЙ человек на ЛЮБЫЕ темы и для её рассмотрения Президентом необходим сбор 25000 подписей. Данная петиция набрала аж 85 подписей и никто не обращал на неё внимание. НО!!! Оккупанты и коллаборанты уже третий день мусолят эту тему, угрожая Украине международной изоляцией и просчитывая, насколько серьёзны намерения Украины сделать Крым островом. Предатель Заур Смирнов назвал петицию НЕИЗВЕСТНОГО "враждебной инициативой, исходящей от Украины в отношении соседних государств". То есть, если завтра больной на голову человек создаст петицию с требованием нанести удар по Москве, то россия с такой же лёгкостью скажет, что это "инициатива Украины". Просто чтоб вы понимали, насколько больна россия и какие методы использует, ведя войны против других государств https://twitter.com/CrimeaUA1/status/903923858150969345 (скрин).
P.S. Предатели снова порадовали нас своими откровениями. Усманов первым, спотыкаясь, бежал на оккупендум и помогал захватывать Крым. А теперь рассказывает, что планы оккупантов на Севастополь - это фашизм. И футболка с надписью "Концлагерь Севастополь" среди митингующих тоже не вызвала осуждения. А вот эти призывы предателей к ЕСПЧ и международному праву меня просто выбивают из колеи. Ведь так радостно плясали на Нахимова перед оккупантами, прогибались и вылизывали сапоги ихтамнетов, растаптывая международное право, лишая нас Родины. А теперь, спустя почти четыре года, оказалось, что их жопы в тепле были именно в Украине. А сейчас… Нет, не в холоде, а на раскалённой сковородке. Потому и бесятся, и кусают себе локти, и жалуются американским журналистам. Жалко только, что не успеет Украина осудить Усманова, т.к. россия его просто кончит. Запомните Усманова таким - мерзким, подлым, алчным лицемером, т.к. другим он никогда и не был.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Порошенко смеётся с лампадкой в руках на митинге в память о «небесной сотне»
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Говори просто и доходчиво ,ВИН БРЕШЕ!
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Будочнику. Продавцу труселей. Югику
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Як повідомляє прес-служба партії, її затримали біля кордону з Польщею.
«Кілька хвилин тому прес-секретарку Р уху затримали біля кордону з Польщею за те, що вона сфотографувала живий кордон з прикордонників, який нагнали для того, щоб вони не пустили у країну Михайла Саакашвілі», - йдеться в повідомленні.
Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Сьогодні, 2 вересня, вранці Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook про затримання свого брата. Як зазначив Радіо Свобода речник МВС Артем Шевченко, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідка на проживання анульована ще в березні цього року у зв'язку з отриманням інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування цього іноземного громадянина.
Згодом депутат Сергій Лещенко, який приїхав до Печерського відділу ДМС, де, як повідомлялось, утримували Давида Саакашвілі, заявив, що брата колишнього голови Одеської ОДА відпустили з приміщення Державної міграційної служби.
За словами адвоката Давида Саакашвілі, документальних підтверджень анулювання посвідки на проживання йому не надали.
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Все эти игрища на костях - для очередного мухлежа и распила бюджетных денег, которых катастрофически не хватает живым.
Хай из своих закромов шоколадный построит мемориал или памятник, а мы ему скажем за это спасибо.
Погибших надо чтить - однозначно. Но после победы и нормализации жизни ещё живых.
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М.б. хватит тут Панаму-Колумбию строить?
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Президент Украины Петр Порошенко лично пошел за покупками в один из супермаркетов на Киевщине, что вызвало ажиотаж в сети.
Соответствующее видео с главой государства в Facebook опубликовал блогер Мирослав Олешко.
"Просто президент Украины. Зашедший в супермаркет. Сфотографировался со своими гражданами и уехал по работе. Дети рядом проезжают на велосипеде. Страна меняется", - пишет он.https://www.obozrevatel.com/society/rossiyanam-i-ne-snilos-video-s-poroshenko-v-supermarkete-vyizvalo-azhiotazh-v-seti.htm
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Не, это скорее уже Гройсман, который старший.
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М.б. колбасу какую-то по акции покупал.
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Один в один Ющенко, с диоксином и голодомором.
Позорище! 😈
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для надежности...
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Паскуда ти.....
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Ох не так воно все просто. Але віра в колективний розум все ж залишається.
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наши сукины сыны ?
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Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки!
Меня этот брехун, уже бесит. Давайте выбирать на Цензоре нового Президента!
У меня вариантов нет, поэтому предлагайте.
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Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
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