 Реализация Минских соглашений позволит вернуться к нормальному диалогу с Россией, - Меркель

Об этом она заявила в своем субботнем видеоподкасте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С точки зрения европейской политики безопасности и обороны мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов с Россией. Это включает в себя, однако, также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда у нас наступит момент для того, чтобы вновь вести более активные и интенсивные переговоры", - подчеркнула Меркель.
Она повторила озвученный не единожды тезис о том, что сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией.
По словам Меркель, она всегда ратовала за то, чтобы "несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и нерушимостью территориальной целостности", не отказываться от диалога с Россией, в частности, между НАТО и РФ, придерживаться основополагающего акта о сотрудничестве между ними.
Канцлер считает важным соблюдать все договоры о разоружении, которые были заключены, особенно между Соединенными Штатами Америки и Россией.
Также в своем подкасте Меркель заявила, что не считает необходимым для Германии ядерное вооружение.
"Германия обязалась, в числе прочего, ни при каких условиях не использовать ядерное оружие", - напомнила она. Правительство ФРГ, по словам его главы, стремится к миру без ядерного оружия. В вопросе разоружения, считает она, северокорейский кризис должен заставить всех активизировать этот процесс, в котором НАТО должно выступать единым фронтом, но одну из решающих ролей играет опять же Россия.
2696 134
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"Это попытка создать видимость мыслительного процесса", - постпред РФ в ООН о миротворческой миссии на Донбассе(84)
Хуг о "школьном перемирии" на Донбассе: Эта пауза свидетельствует, что стороны могут прекратить насилие, когда они этого хотят(59)
За минувшие сутки террористы 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО, - штаб(7)
"Оставьте это ненужное и грязное дело", - освобожденный судом от ответственности террорист из Славянска обратился к "ополченцам ДНР". ВИДЕО(41)
"Точечное" негодование Германии(0)
Ситуация на Донбассе - это тикающая бомба замедленного действия, - председатель ОБСЕ Курц(34)
Интерес критиков "плана Маршалла" в том, чтобы помешать более масштабной поддержке Украины в противостоянии с РФ, - Парубий(93)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сдаваться, (поступаться своими интересами и суверенитетом) есссно, должна Украина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
старая кляча.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???
Ответить
Ответить
Вот и весь наш ВВП.
Ответить
Ответить
Ответить