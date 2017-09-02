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 Реализация Минских соглашений позволит вернуться к нормальному диалогу с Россией, - Меркель

меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает важным поддержание контактов с Россией ради обеспечения общей безопасности, однако условием возвращения к нормальному диалогу называет выполнение Минских договоренностей.

Об этом она заявила в своем субботнем видеоподкасте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения европейской политики безопасности и обороны мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов с Россией. Это включает в себя, однако, также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда у нас наступит момент для того, чтобы вновь вести более активные и интенсивные переговоры", - подчеркнула Меркель.

Она повторила озвученный не единожды тезис о том, что сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией.

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По словам Меркель, она всегда ратовала за то, чтобы "несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и нерушимостью территориальной целостности", не отказываться от диалога с Россией, в частности, между НАТО и РФ, придерживаться основополагающего акта о сотрудничестве между ними.

Канцлер считает важным соблюдать все договоры о разоружении, которые были заключены, особенно между Соединенными Штатами Америки и Россией.

Также в своем подкасте Меркель заявила, что не считает необходимым для Германии ядерное вооружение.

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"Германия обязалась, в числе прочего, ни при каких условиях не использовать ядерное оружие", - напомнила она. Правительство ФРГ, по словам его главы, стремится к миру без ядерного оружия. В вопросе разоружения, считает она, северокорейский кризис должен заставить всех активизировать этот процесс, в котором НАТО должно выступать единым фронтом, но одну из решающих ролей играет опять же Россия.
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Великий вождь -фюрер все народов лапотной педерации паРаши матёрый фашист )(уйло - путлин потребовал от нашего шоколадного барона особого бандитского статуса Донбасса и чтобы в нём под прикрытием фашистской своры кремлёвских - оккупантов и из матёрых про-российских бандитов -сепаратистов, и кровавых недобитых коммуняк- террористов заделать местные бандитские: власть, милицию, прокуратуру, суды.. чтобы спокойно и безнаказанно можно было грабить и убивать украинских граждан. Красота: бандитская власть безбожно ворует, бандиты менты -не ловят, бандитская -прокуратура не предъявляет и не возбуждает а бандитские -суды те не судят, чем не рай для прокацапских матёрых бандитов террористов - сепаратистов. Но самое главное чтобы народ Украины всё это ужасное пророссийское бандитское кодло кровавых сепаратистов, боевиков террористов, недобитых коммуно -фашистов, фашистов )(уйла, всякой пророссийской уголовной падали бесплатно и исправно кормили их от пуза, ведь негоже им убивать и грабить на пустой желудок. Вот так за украинский народ согласно отдельным пунктам минского договора хотят изменить под себя и написать новую Конституцию Украины по требованию фюрера фашиста путлина и его ужасного кодла казламордых кацапов - фашистов из лапотной фашистской педерации -паРаши.
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Минский договорняк ни петя, ни вова не собираются выполнять
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На кого эти слова рассчитаны? Неужели еще есть люди, которые верят, что Минские договорняки когда-нибудь выполнятся?
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Смотрел кино "День сурка" - это фильм о Меркель. Шрёдер отдыхает. Он один не много пользы принесёт для РФ, чем эта пионервожатая - она упорото Германию, да и весь Европейский Союз во вчерашний день тащит.
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и что конкретно предлагает фрау Меркель для выполнения Минских соглашений ?
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"Кац предлагает сдацца"
Сдаваться, (поступаться своими интересами и суверенитетом) есссно, должна Украина.
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Фрау нагадує, що згідно з Мінськом Дебальцево належить Україні.
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Меркель всё колотится за немецкие корпорации,связанные с российским бизнесом и поэтому несущие некоторые убытки от санкций?...У УКраины какой может быть "нормальный диалог"с Россией,оккупировавшей Крфм,часть Донбасса и убившей десять тысяч граждан Украины,а миллион сделавшей беженцами?..Это что,с точкм зрения Меркель нормально?Если даже Россия и перестанет открывать огонь по позициям ВСУ и даже влвлечётся в диалог о "блатном статусе Донбасса" и амнистии боевиков?
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Ага, гарно співає... А чи не забула вона заяв РФ про превентивне застосування ЯЗ?
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Немцы хотят тихо подгребать прибыли, америкосы мало наживаются в России и больше хотят прихлопнуть русскую военную силу чисто из принципа, а немцы ее не так боятся, они не хотят в интересах США опять стать фронтовым государством, им втихую хочется некоторого противовеса америкосам. Касательно "принципов", то они сами знают, как разломали Сербию, так что по сути де факто легко отдадут России Крым, если та позволит внутри себя немцам наживаться. Ближе к выборам 2018 немцы и Пу согласованно прижмут Пороха, чтоб тот признал ЛДНР равными партнерами, поскольку бандитизм укр. и дон. властей приблизительно одинаков.
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американці на жаль теж не хочуть прихлопнути кацапів - вони хочуть отримати контрольованого сторожа ресурсів Сибіру та Далекого Сходу (від китайців).
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она сама ржот от своих слов .
старая кляча.
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а вернете 11 тысяч жизней украинцев, отнятых пидоРашкой?....
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Анжела, а кто будет реализовывать? Кто, Пуйло и Лавров конь в пальто?
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за три года ни один пункт не реализован, значит что? Значит ваше дерьмо, навязанное нам, не работает. Но нет, носиться со ступой мы не бросим...
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які нах мінські угоди. вивід русні з донбасу і криму. а путіна -за грати.
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Так що історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий Патріот України гетьман Іван Мазепа.Так ось цей злочинний законопроект особливого окупованого донбасу створений під окуповану бандитську резервацію, і він формує особливий порядок формування місцевої бандитської влади колабораціоністів. А якщо цей троянський законопроект восени в З РАДI приймуть,тодi ця злочинна норма стане частиною Конституції. I для того щоб в майбутньому її скасувати, тодi знову доведеться міняти Конституцію, і як то спробувати знайти 300 голосів нар-депутатів. Тобто, для окупованих кривавими бандитами - сепаратистами земель відбувається констітуціоналізаціі особливих прав. І є ще один дуже жахливий момент: в Мінських угодах є пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів бандитів,терористiв яких оберуть на окупованих територіях, не можуть бути припинені достроково, і крапка. І якщо цей антиконституційний закон приймуть, то наш ... резидент не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками i запеклими бандитами - сепаратистами землі ». І це призведе до нового ще більш кривавого АТО, вже по всiй Українi. Що то наш президент став останнім часом своєї такої роду діяльністю нагадувати .... резидента кацапскоі Піндоссіі -Новороссіі ..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???
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Увы, ВВП Украины - это всего лишь 37 часов работы Германии.
Вот и весь наш ВВП.
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отакі справи малята, любі хлопчики й дівчата...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРеализация Минских соглашений позволит вернуться к нормальному диалогу с Россией, - Меркель
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