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 С начала суток зафиксировано 4 случая провокационных обстрелов со стороны российских наемников, - штаб АТО

штаб ато

С полуночи в зоне АТО зафиксированы 4 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных группировок. Эта цифра является наименьшей за последние полтора месяца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Все сегодняшние обстрелы на Донецком направлении были только из стрелкового оружия. В частности боевики открывали не долговременный и провокационный огонь дважды недалеко от шахты Бутовка и один раз в районе Авдеевской промзоны.

На Мариупольском направлении российские наемники около 6 утра применяли гранатомет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлые сутки потерь ВСУ в зоне АТО нет, наемники совершили 20 обстрелов, - штаб

На остальных позициях вдоль линии разграничения с полуночи и до 18 часов сохранялась тишина.
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москаляндия в шоке от последних действий американцев...
паника и тихий ужас...
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Мы воевали и проливали кровь за РоСию против Украины. Теперь вы должны нам дать украинскую пенсию :D

Вся суть луГандонской ваты: - «Хохлы мы тут на доМбазе воевали и проливали кровь за РоСию против Украины. Теперь вы должны нам дать украинскую пенсию и что нибудь пожрать, а то даже вам под дверь насрать нечем». Эту психиатрическую клинику нужно видеть до конца.

http://videonews.pp.ua/video-novosti/my-voevali-i-prolivali-krov-za-rosiyu-p.html
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Німного гумору!

Чеченський хлопець побував у Москві, приїхав додому. Пахан(батько) його і пита:
- Ну як там, в місті великому?
- Якісь вони дебіли ці "русскіє".
- А чому так?
- Та відводять очі, спиною до стіни відвертаються, дехто здригається, а дехто й тікає. Причому це роблять тільки мужики, а баби всміхаються, знайомляться.
- Ну так ти ж джигіт, так має бути. Але ти ж не з автоматом там ходив, автомат вдома залишився, тоді чому вони так дивно себе поводили?
- Ну я в руці тримав пляшку шампанського, вам купив, не знаю чому вони бояться.
- Так отожбо й воно, синку.

І хулі неможливо опублікувати? Приймає анекдоти якийсь ... редиска(правда я інакше думаю)
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Российские наемники в прессе, в Минске представители ОРДЛО, а так торговые партнеры. Боже спаси эту страну от торгашей без чести\, совести и Родины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 4 случая провокационных обстрелов со стороны российских наемников, - штаб АТО
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