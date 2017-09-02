 Порошенко подписал Закон "Об амнистии" для участников АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Наши герои - военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжких преступлений, чтобы государство пошло на встречу.
Я благодарю за это предложение, за ответственное, государственное отношение к этому и подписываю Закон Украины "Об амнистии", который позволяет воинам - участникам АТО осужденным за нетяжелые преступления выйти на свободу", - сказал Порошенко, подписывая документ.
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в принципе Вы все правильно написали........
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Кстати родственники участников АТО и сами участники так же могут судиться с Порошенком уже сегодня, по той же самой статье, а уж родственникам погибших сам Бог велел.
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Шоколад! Офшори! Свободу Саакашвілі!
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а мог ведь и бритвой по горлу полоснуть...
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А то все сразу такие стиписнительные
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А вот откуда гранаты/автоматы/пистолеты берутся...
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2. Там нужно не менее десятка патронов
3. ИМХО, за сотню патронов без оружия максимум условно
4. В Житомире "крокодил" хранил в гараже РПГ+трава+по мелочи - вроде не сидит и не сидел
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1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Зачем врете народу?
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Но так, как нашей страной неофициально воюющей России с Украиной (АТО БЛЯ), то на данный момент рулят олигархи и их друзья - чиновники люби друзи, у которых 70% бизнеса завязано на кацапов, то й ми маємо те, що маємо в виде чиновников от олигархов их сынов, сватов, кумов, братов, соседей по лесничной клетке из 9-ти этажки в 70-х, друганов в перемежку с внуками и внучими друзяками на "Майбахах"
Мыадинарот с кацапами и все. Пистес.
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