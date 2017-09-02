EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  5338  163
Материалы по теме:
Все про:амнистия (404) ветераны (389) закон (2370) Порошенко (13691)

 Порошенко подписал Закон "Об амнистии" для участников АТО

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал закон "Об амнистии" для участников АТО, совершивших нетяжкие преступления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наши герои - военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжких преступлений, чтобы государство пошло на встречу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко выступает за создание Министерства по вопросам ветеранов

Я благодарю за это предложение, за ответственное, государственное отношение к этому и подписываю Закон Украины "Об амнистии", который позволяет воинам - участникам АТО осужденным за нетяжелые преступления выйти на свободу", - сказал Порошенко, подписывая документ.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тут некоторые граждане недоумевают "как герои АТО могут подвергаться уголовному преследованию" ? А очень просто - по Закону армия (ВСУ) НЕ ИМЕЕТ ПРАВА без введения ВП (Военного Положения) действовать силовыми методами (ЛЮБЫМИ !!!) на территории Украины, так что принимайте ваше АТО, таким, какое оно есть - менты по этому АТО действуют в пределах Закона, и поэтому с них - взятки гладки, а ВСУ - являются военными преступниками. И сделал их военными преступниками, нарушая Конституцию Украины и Закон про Оборону, государственный и военный преступник - Петро Порошенко, к нашему всеобщему несчастью занимающий пост Президента Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юра Сюзик,
в принципе Вы все правильно написали........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы не представляете себе, как мне плохо, от этого осознания собственной правоты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я про это уже говорил, сменится власть на проросийсскую, да и вообще на любую другую и против Порошенко будет возбуждено уголовное дело по не законному привлечению армии.
Кстати родственники участников АТО и сами участники так же могут судиться с Порошенком уже сегодня, по той же самой статье, а уж родственникам погибших сам Бог велел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як це? А зрада?!

Шоколад! Офшори! Свободу Саакашвілі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы даже не представляете какая это лажа. Того кто в СИЗО или на зоне, сидит по не тяжким, совершенным впервые, в Украине, вы днем с огнем не сыщете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не прошло и года))))) Ой порохоботы, ссыкун ваш през, как запахло жареным Петя всем решил задним числом понравится... Он думает что за это ему хотя бы обезболивающее вколят прежде чем шкуру сдирать!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по последним событиям, похоже в будущее Украина пойдет без шоколадного барыги. США скоро возьмет Украину на буксир, но в нем нет места ворам и барыгам из петиной мафии, вот он и старается вовсю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
однозначно, перемога.
а мог ведь и бритвой по горлу полоснуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слиш, ти поєднання двох речей, яке я ненавиджу - сепаратизм-рашизм та долбославнутість. Ну хулі ти за мною бігаєш зі своїми картиночками? Чо, всім розказати що ти сєпарок? Причепився як гівно до лаптя. Ауш звідсіля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так назови кто.
А то все сразу такие стиписнительные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привет , Ксюха .Этот крендель из твоей банды ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привет. Работы много и заботы о ближних.Это соевые тут сутками.Я часто на Нашей Теме
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что за сайт Наша Тема? Я наверно скоро отселя тоже уйду. Здесь уже ВСЕ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тема для друзей и адекватного народа.Ушлепков сразу выметают оттуда.Они на нас клацают клыками от люти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преступление патрон в кармане и сидят же... .А нельзя штаф 100 гривен та ты шо?!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не садят, за патрон даже не судят.
А вот откуда гранаты/автоматы/пистолеты берутся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишение свободы на срок от двух до пяти лет. И таких осуденных очень много...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. Я себе не вёз и другим не советовал.
2. Там нужно не менее десятка патронов
3. ИМХО, за сотню патронов без оружия максимум условно
4. В Житомире "крокодил" хранил в гараже РПГ+трава+по мелочи - вроде не сидит и не сидел
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кроме того, многих патриотов, хлопают на торговле еще во время службы, а там вообще спец.статья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
бред сивой кобылы, это тяжкое преступление!
Зачем врете народу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если война, значит никаких преступлений быть не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
обписять портрет хедранта - это тяжкое или как ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это вообще не преступление. ты купил- ты нассал)) твоя собственность- твое право
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Расскажи это пареньку Юрию Хорту, разорвавшему портрет Шокохряка, и получившему пять лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так оштрафовали бы его, и отпустили. Но это - не про мстительного и мелочного свина ПеПо, о нет. Он только коллаборантов по программе ФСБУ "тебя ждут дома" отмазывать от уголовной ответственности сподобился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
обоссать портрет хедранта - это обязанность, а не право !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я вот подумала, а есть такие что будут жить с мужчиной если он патриот, ну реально патриот, до мозга костей, от души, т.е. любит прежде всего Родину а потом всё остальное? я не могу, не, ну как так, мне такое чо-то не нравится, не знаю чего, но тут надо что-то одно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, это в плане Минских договорняков давно планировалося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда из городов и шанхаев даунбасии повыбили кацапо-фашистов и местных колорадов-предателей Родины, то прокацапской нечисти в этих городах оставалось немерено. Еще вчера они "вышивали" в камуфляже на сепарских блокпостах, а сегодня, когда запахло жаренным, сбросили камуфляж и стали - "мирные люди". Вчера они убивали людей только за то, что те - украинцы. Эта прокацапская шваль останавливала колоны наших войск, полупьяное бабье, бросало под колеса машин своих выб...ятков, разоружало нацгвардейцев, а из-за ихних спин, этих растерявшихся пацанов расстреливали сепары. Вот такую шваль и задерживали, и шмонали их норы - добровольцы. Также шугали мусоров, которые, как ни в чем не бывало, продолжали служить кацапам, захватившим их города, короче предавших Украину. Когда в прокацапской нечисти прошел первый страх, они побежали в "СНОВА УКРАИНСКУЮ" прокуратуру с жалобами, что мол их, "мирных жителей" якобы не за что, щемили добровольцы. И пошли аресты. Нет, не предателей-сепаратюг, а Патриотов, которые, когда и сбу и мусора поразбегались, а многие переметнулись к колорадам, освобождали от предателей города Донбасса. Как могли. И вот сейчас они в тюрьме, включая и "Торнадо". "Гаранту" почти год понадобился, чтобы подписать закон об амнистии. ГОД!!! Хлопцы не на Канарах сидят, а по тюрьмам! И что, барыжные сраколизы, аплодировать циничному барыге за это? Скажу одно, от сумы и от тюрьмы - не зарекайся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поддерживаю в каждом слове... знакомы с такими скотами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня на эту хорошую новость - почему-то одни маты на нашего презика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не позволит ли этот закон амнистировать "участников АТО" и с другой стороны,согласно "смнскому сговорняку"?.. Почему нет текста этого хакона?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет не позволит. Потому что он только по не тяжким. Более того, он не выпустит с тюрьмы, ни одного патриота. Это очередная фикция, как и иные телодвижения Петра, лапша для лохов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
С кацапами еще в феврале 2014 года нужно было визовый режим ввести.
Но так, как нашей страной неофициально воюющей России с Украиной (АТО БЛЯ), то на данный момент рулят олигархи и их друзья - чиновники люби друзи, у которых 70% бизнеса завязано на кацапов, то й ми маємо те, що маємо в виде чиновников от олигархов их сынов, сватов, кумов, братов, соседей по лесничной клетке из 9-ти этажки в 70-х, друганов в перемежку с внуками и внучими друзяками на "Майбахах"
Мыадинарот с кацапами и все. Пистес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему никто не пишет о Филарете, которьій инициировал подписание закона об амнистии? И отметить, что не московский сатанинский пархат, а украинская церковь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ура! Перремога зрады!!! Гидрант дал всем по шоколадке!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Закон "Об амнистии" для участников АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти