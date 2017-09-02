 Фриз: До введения визового режима въезд россиян в Украину без биометрического паспорта должен быть запрещен

Так считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"До введения визового режима с РФ для граждан этой страны должен действовать принцип: нет биометрического паспорта - въезд в Украину невозможен. Надеюсь, что через несколько месяцев мы уже протестируем эту систему. Все дальнейшие решения относительно пропускного режима на границе, в частности с РФ, будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью и дальнейшей политики Кремля", - сказала она в комментарии агентству в субботу.
Фриз напомнила, что указ президента предусматривает введение режима предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину.
"Это позволит анализировать данные о лицах, которые пытаются пересечь границу Украины, заблаговременно и запрещать въезд некоторым из них по соображениям безопасности", - подчеркнула она.
Политик пояснила, что иностранец будет предупреждать о намерении и цели въезда в Украину, а государственные органы обрабатывать информацию и принимать решение о том, давать ли разрешение на пересечение границы.
Вместе с тем она напомнила, что иностранцы, в том числе граждане Российской Федерации, будут пересекать украинскую границу исключительно по загранпаспортам с бесконтактным электронным носителем, таким образом, предоставляя госорганам Украины свои биометрические данные.
"Это важно с точки зрения безопасности, обмена информации с правоохранительными органами ЕС, предупреждения и расследования преступлений", - подытожила Фриз.
Как сообщалось ранее, указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, был опубликован 2 сентября в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Согласно документу, правительству поручено в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации
Кабмину также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.
В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч. граждан РФ, а также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.
Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.
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ВВОДИТЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ИЛИ НАРОД САМ ВВЕДЁТ,КАК С БЛОКАДОЮ ОРДЛО
ВЛАСТЬ БОЛТАЛА,А ЛЮДИ СДЕЛАЛИ
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И поспорить с ним не было никакой возможности - за его плечами маячило ещё две бритоголовые скандинавские физиономии. То ли шведы, то ли датчане - но выглядели они совершенно непроходимо, а стиль изложения мыслей намекал на непримиримые противоречия между нашими культурами. Быдло, в общем.Штурмовать мы пытались дискотеку Doors, что находится на главной дискотечной улице турецкой Аланьи (заглавное фото взято из интернета). О том, что в этот клуб не пускают русских, но охотно приветствуют наших братьев украинцев, я наслышан был уже давно, но хотелось ощутить на своей коже всю мощь скандинавского шовинизма.
На самом деле это весьма удивительно - весь мир особо не отличает русских от украинцев, а вот нетолерантные шведо-датчане вдруг научились. Но факт остаётся фактом - нас благополучно послали за угол, где русским беспрепятственно разрешено тратить нажитое в условиях крайнего севера бабло.
Вообще, к русским в Турции отношение более чем ровное. Понятное дело, в туристических местах это вынужденная мера - всё-таки мы их кормильцы. Поэтому, гуляя по бульвару Ататюрка можно легко встретить объявления на русском языке.
Но вернёмся к шовинизму. Столкнулись мы с ним за все 10 дней всего дважды. Первый - как я уже рассказал, в скандинавском ночном клубе. А вот второй раз всё было ещё интереснее. Гуляем мы по Анталии и чёрт нас дёрнул свернуть с проложенных туристических троп вглубь района Калеичи. Он хоть и считается вотчиной туристов, но живут там себе вполне себе обычные турки, которые по вечерам привыкли к своему собственному досугу и развлечениям.
И вот, идём мы, по блогерскому обыкновению фоткаем всё вокруг, как услышали такой родной стук доминошных косточек. Ну и точно! Сидят себе за столами старички-лесовички, покуривают кальян, да и стучат по столу доминошками. Разве что «РЫБА!» никто не кричит. (Позже выяснилось, что эта игра носит название «Окей» и является по сути смесью домино и карточного Бриджа)
Ну, мы не смогли мимо пройти, сами понимаете. Подходим, вежливо просим разрешения сфотографировать это такое родное сердцу мероприятие. Они вроде и не против, но спрашивают, откуда мы. Честно (и немного с гордостью, всё-таки она НАША) говорим - Russia! Ну и началось тут. Выслушали мы и про Путина, и про туристов, и про свиней. Оххх. В общем, огребли за всех «Тагилов», что успели побывать в солнечной Турции за 25 лет.
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https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/803304803182557/
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"Порошенко наш гельтман"
На параде у чувака, поднявшего такой плакат его отобрали и порвали.
В общем-то правильно сделали. Начнем с того, что рекламировать политика на военном параде, пусть и главнокомандующего - нельзя. Потому что нельзя смешивать разные вещи.
Воюет, по итогу, всегда народ и так можно и до сталинизма докатиться.
И вообще, ходить с плакатами партий или политиков во вне выборное время на идолопоклонничество тянет. Равно как и считать, что вот он, некто, придет к власти - так и зажируем.
Имел ли право такое сделать журналист? Нет, не имел. Журналист воюет не руками или оружием, его Град - это аудитория и накрывать он может не хуже. Может ли журналист сказать - не могу больше снимать, схватить автомат и стрелять? Может - только он больше с этого момента не является журналистом, а только комбатантом. И обратно пути нет - а не то в тыл начнут заходить хорошо подготовленные группы журналистов. И тогда начнут стрелять во всех журналистов и со всех сторон. Не готов - не лезь, не простая это профессия.
Далее. Порошенко на гетьмана никак не тянет, да и никто не тянет.
Потому что нет фигуры, которая может объединить украинское общество. Как нет горячей холодной сухой и мокрой воды.
Ну хотя бы потому, что мы хотим, чтобы всех взяточников развешать на столбах, но не любимую добрую крестную, которая работает в ЖЭКе и ездит на Лексусе. Не на Бентли же она ездит, а вы ее зарплату видели, как прожить? А вот чиновникам минюста заплатили миллионы - вот их и вешайте. И мажора, что ребенка сбил. А меня не вешайте, у меня старые жигули без бамперов, техосмотра, подголовников и ремней безопасности, а то что я пьяным иногда езжу - то брехня - при моем весе пять рюмок это не доза - я же вон никого не сбил. И вообще, всех, кто в салоне покупает машины надо повесить - откуда у них такие деньги? Программисты? Так это вообще бездельники, сидят и днями по клавишам бьют, а им деньги платит, которые мне могли бы платить. А я не работаю, нет - какой смысл? Ну то есть работаю, но неофициально. А что, еще налоги платить? Которые они разворуют? Хе*а им. Да и платят сущие копейки. На другую работу - не, не планировал, тут компания такая нас подобралась - пестня. Да и что я умею? Ничему же не научили, сволочи! А как я пойду учиться, мне уже скоро сорок. Дети вон пусть в школе учатся. А мне государство должно. Я на него всю жизнь прогорбатился. Не, чиновником не был, ха. Был бы я чиновником, я бы тоже на Лексусе ездил. Но я бы брал немного, чтобы не поймали, а то вон, дураки крадут всё взяточники, су*и, их и ловят, дебилов.
Какой тут гетьман, прости господи?
Тут волшебник нужен - в голубом вертолете. И бесплатно кино. И мы еще посмотрим, чтобы кино нам понравилось.
А наши предки - они да, они выбирали Гетьмана - ненадолго, на время похода. Но они были людьми военными, суровыми и знали на собственной шкуре - этот сладко поёт, но возвращается почему-то без половины воинов - а этот последний пот выгонит, но все домой вернутся, и с добычей. И когда на кону твоя жизнь, то выбирать ты учишься быстро, потому что если выбрал неудачно, то работают уже не выборы, а отбор. Естественный. А сейчас чо, пошел на выборы, проголосовал за сказочников, их не выбрали - всё, работать не надо, жалуемся на жисть. Выбрали, получилась херня - тут же все забыли, кто за кого голосовал - всё одно жалуемся на жисть. В обоих случаях, что приятно - делать ничего не надо, виноват всегда кто-то, а ты сидишь посреди страны, обиженный, весь в соплях и своём праве.
Красота же!
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Но так, как нашей страной Украиной на данный момент рулят олигархи и их люби друзи, у которых 70% бизнеса завязано на кацапов, то й ми маємо те, що маємо в виде чиновников от олигархов их сынов, сватов, кумов, братов, соседей по лесничной клетке из 9-ти этажки в 70-х, друганов в перемежку с внуками и внучими друзяками.
Мыадинарот с кацапами и все.
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