 Россия передала ноту протеста из-за планируемого "нелегитимного" осмотра торгпредства в Вашингтоне

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Второго сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Э. Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое отныне нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом ", - говорится в сообщении МИД РФ.
В МИД РФ заявили, что "будут рассматривать планируемый нелегитимный осмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу сломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокаций с помощью подброшенных компрометирующих предметов".
В четверг, 31 августа, было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
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фотофакт передачи ноты протеста
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Кацапы в Мааскве нашли бы запросто и без нот.
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"Северный поток 2 - ПНХ!"
В Дании подготовили законопроект против «Северного потока - 2»
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Так на обшивке последних трех вагонов теперь написано: "Смерть России!", "Навеки отдельно!", "Смерть оккупантам!", "Украина победит!" и "В бой".
Фотографиями разрисованного поезда поделился координатор "Черного комитета" Богдан Тицький на своей странице в Facebook.
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http://gordonua.com/news/worldnews/amerikanskiy-yurist-soobshchil-chto-neskolko-rabotnikov-konsulstva-rf-v-san-francisko-hotyat-poluchit-politubezhishche-v-ssha-205435.html
Американский юрист сообщил, что несколько работников консульства РФ в Сан-Франциско хотят получить политубежище в США
Президент американской юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон сообщил, что его фирма начала работать с несколькими работниками российского консульства.
Сегодня 17.21
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Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"! (C)
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Ну типа как в покинутой ворами воровской малине или наркопритоне.
ПС
Ну тоесть парочка ФБРовцев там тоже наверняка будет. Но, вряд ли американцы рассчитывают найти что-то интересное после того, как русня третий день заметает следы. Да так, что над консульством второй день стоит черный дым от того, что там сжигают.
Обыски имеют только одну цель - покрепче наподдать под зад напоследок.
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У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
А. Барто 1957г.
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А то они всё озабоченные были издалека 😝
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