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Все про:МИД РФ (1054) США (13329) нота протеста (84)

 Россия передала ноту протеста из-за планируемого "нелегитимного" осмотра торгпредства в Вашингтоне

мид россии

МИД РФ вручило ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве в связи с "планами правительства США провести обыск в Торговом представительстве РФ в Вашингтоне".

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Второго сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Э. Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое отныне нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом ", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что "будут рассматривать планируемый нелегитимный осмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу сломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокаций с помощью подброшенных компрометирующих предметов".

Читайте также: Российские дипломаты начали покидать генконсульство в Сан-Франциско

В четверг, 31 августа, было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
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В жопу эту ноту себе засуньте, а лучше сразу скрипичный ключь.
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От що значить високе мистецтво та музика.. А я б контрабасний ключ всунув , якби такий був..
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При "лєгітімность" українці вже чули.. Нехай і Трамп послухає..
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Нет, это ответ амеров, что они с нотой сделают
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Особливо розчулило про провокації спецслужб, які будуть компрометуючі матеріали підкидати!
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"Рассеяне" опасаются, что американцы увидят там снятые унитазы, выкрученные лампочки и выключатели с розетками, и умрут от хохота...
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Почему вторжение кремлёвских опричников в Украину, захват здания ВС Крыма и правительства Крыма - это хорошо и правильно, а заранее объявленный обыск в здании кремлевских опричников - это " беспрецедентная, агрессивная акция".
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Засрашка злится. Ее уже едва ли не сапогом пинают.
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В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатии на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
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Уничтожать животных физически. Иных вариантов - реальных, я имею в виду - нет.
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Надо прверить 100% . Наверно козломордые там наркоту прячут и взрывчатку!
Кацапы в Мааскве нашли бы запросто и без нот.
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Америка в лице Трампа не столь церемониальна как при Обаме.
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Пидорашка поставила себя вне закона, нарушив ковенции и соглашения. Так что...
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Так американцы ничего и не нарушают. Хоть здания бывших консульств и в собственности Рашки, но так как консульства закрыты, то и помещения потеряли дипломатический иммунитет. Дипломатическая деятельность в них не осуществляется. И американцы отлично знают, что обысками они ничего не нарушат, а только лишний раз мокнут русню мордой говно.
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"Накуй! Накуй!" - кричали тверезі ковбої п'яному Ванюшці..
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Это в какие же времена в дурдоме ноты появились и они их начали передавать.
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Какая нота? Сосать молча!, - ответил Госдеп.
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Нужно в знак протеста уже начать давить бульдозером айфоны и демонстративно жечь доллары.
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а чего они так ссут? ну подумаешь - обыск в бывшем здании фирмы. Или "есть чо"?
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Активисты радикальной организации "Черный комитет" разрисовали пассажирский поезд Киев-Москва различными антироссийскими лозунгами.
Так на обшивке последних трех вагонов теперь написано: "Смерть России!", "Навеки отдельно!", "Смерть оккупантам!", "Украина победит!" и "В бой".
Фотографиями разрисованного поезда поделился координатор "Черного комитета" Богдан Тицький на своей странице в Facebook.
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Началось - крысы побежали!!! :D

http://gordonua.com/news/worldnews/amerikanskiy-yurist-soobshchil-chto-neskolko-rabotnikov-konsulstva-rf-v-san-francisko-hotyat-poluchit-politubezhishche-v-ssha-205435.html

Американский юрист сообщил, что несколько работников консульства РФ в Сан-Франциско хотят получить политубежище в США
Президент американской юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон сообщил, что его фирма начала работать с несколькими работниками российского консульства.
Сегодня 17.21
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Украине такая дикость, обыскивать посольства и торгпредства страны-оккупанта, и в голову не прийдет. Этак еще и потребуют Климкину отдать российский паспорт.
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С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"! (C)
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Стали известны причины появления дыма над российским консульством в Сан-Франциско - это догорают последние надежды на то, что Трамп НАШ , а не чмо
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Между прочим, русню отдельно бесит то маленькое обстоятельство, что официально обыски в помещениях консульств и в квартирах, где проживали кацапские дипломаты, будет производить не ФБР, а местная полиция.
Ну типа как в покинутой ворами воровской малине или наркопритоне.

ПС
Ну тоесть парочка ФБРовцев там тоже наверняка будет. Но, вряд ли американцы рассчитывают найти что-то интересное после того, как русня третий день заметает следы. Да так, что над консульством второй день стоит черный дым от того, что там сжигают.
Обыски имеют только одну цель - покрепче наподдать под зад напоследок.
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рф как собаченка ,тявкала на льва ,пока не разозлила. Идиоты.
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Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!

А. Барто 1957г.
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Вот пусть теперь американцы прочувствуют на себе , какие гавнистые рузкие.
А то они всё озабоченные были издалека 😝
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Це все задумала хитра прибиральниця. Один анонімний дзвінок - вуаля! - в приміщеннях консульства ідеальна чистота.
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протестуй не протестуй, все равно получишь ...шайбу
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следующая нота будет на тему что пояса шахидов, которые там надут, им типа подкинули
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия передала ноту протеста из-за планируемого "нелегитимного" осмотра торгпредства в Вашингтоне
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