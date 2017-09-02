EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Общество
  1921  15
Все про:охрана (642) рейдерство (835) Донбасс (15937) военнослужащие (3947) добровольцы (618)

 "Донбасс Безопасность" несет охрану общественного порядка на территории ДК "Глядын", - в компании опровергли обвинения в рейдерстве

безопасность донбасс

В охранной фирме "Донбасс Безопасность" опровергли информацию волонтера Марии Берлинской о давлении в отношении жителей дачного кооператива "Глядын".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, "Донбасс Безопасность" как лицензионный субъект охранной деятельности имеет официальный договор на охрану общественного порядка с ДК "Глядын", который подписан зарегистрированным в государственном реестре подписантом от ДК "Глядын".

Смотрите также: "Нам платят и нам землю обещали - на остальное нам наплевать": титушки угрожают мирным жителям, - волонтер (обновлено). ФОТОрепортаж

"В наряде по охране согласно приказу всегда 2 (два) охранника - не более. Охрана общественного порядка осуществляется методом нахождения на посту №1 и патрулирования улиц поселения. Автомобиль охраны не волонтерский, на белых номерах и принадлежит на правах собственности физическому лицу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в день, когда из-за отключения электроэнергии недовольные жители ДК "Глядын" и руководство кооператива собрались для обсуждения ситуации, наряд "Донбасс Безопасность" в количестве 2-х охранников выехал на место разобраться с причиной возмущения людей.

По прибытию охранники обнаружили "жильцов кооператива, представителей руководства ДК "Глядын" и группу из 15 человек, атошников, которая состояла из активистов "Карпатской Сичи", "Днепра-1" и нескольких ветеранов "Донбасса"".

В сообщении говорится, что была установлена причина возмущения жильцов - отключение квартала от электроэнергии за систематическую неуплату.

"После выяснения причин собрания и приезда полиции, наряд охраны "Донбасс Безопасности" (2 охранника) получил приказ вернуться на пост №1. Затем, оперативно-следственный наряд полиции также опросил охранников "Донбасс Безопасности" под протокол, проверил их документы, на основании которых они находятся на территории ДК "Глядын" и выполняют свои функции. После изучения ситуации следственный отдел Вышгородской полиции отказался от претензий к охранной компании "Донбасс Безопасность"", - сообщили в пресс-службе.

Смотрите также: Бригада Нацгвардии вернулась с первой ротации на передовую. ВИДЕО

Ранее волонтер Мария Берлинская сообщила, что титушки в форме, представляющиеся "атошниками" - "Донбасс Безопасность" терроризируют весь дачный кооператив Глядын, возле с.Хотяновка (под Вышгородом).

Донбасс Безопасность несет охрану общественного порядка на территории ДК Глядын, - в компании опровергли обвинения в рейдерстве 01Донбасс Безопасность несет охрану общественного порядка на территории ДК Глядын, - в компании опровергли обвинения в рейдерстве 02
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай візьмуть собі іншу символіку,бо це бридко виглядає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даунбас безпека, кто-то куда-то лезет, что-то не влазит. Мура какая-то!
Только одно название "Даунбас безпека" на ригу тянет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Патриотам можно. Подумаешь рейдерство это ведь не Петя с его оффшорами. Ето свои. Им можно. Ну и что что этот торгаш помогал батальйону Донбасс. Нужно его потрясти. На борьбу с кровавым Петеним режимом деньги нужны. А кто не согласен тот порохобот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Охранники компании ветеранов АТО "Донбасс Безопасность" обнаружили группу из 15 ветеранов АТО, которая состояла из активистов "Карпатской Сичи", "Днепра-1" и нескольких ветеранов "Донбасса"".Источник: https://censor.net.ua/n453816
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Офіційно охороняє проти волі мешканців? Що за маячня? Я так розумію, що значна частина мешканців не хоче, щоб їх "охороняла" цю структура.
 показать весь комментарий
Ответить
 
неделю назад бывшие бойци "Донбаса" провели акцию протеста под ГПУ по результатам расследований событий 2014 г. в Иловайске
https://ua.censor.net.ua/photo_news/452361/tse_znuschannya_nad_pamyattyu_zagyblyh_pid_gpu_vidbulasya_aktsiya_schodo_rozsliduvannya_ilovayiskoyi

и тут же последовало надуманое обвинение тех кто проводил акцию протеста в рейдерстве

- совпадение?
не думаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Те самый. Это компания этого кобмата Насиння(Семенченко)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як не називайтесь - а все оно це Семенові рейдери. Або закон -або бандитизм під патріотичними гаслами.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Донбасс Безопасность" несет охрану общественного порядка на территории ДК "Глядын", - в компании опровергли обвинения в рейдерстве
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти