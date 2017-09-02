 "Донбасс Безопасность" несет охрану общественного порядка на территории ДК "Глядын", - в компании опровергли обвинения в рейдерстве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, "Донбасс Безопасность" как лицензионный субъект охранной деятельности имеет официальный договор на охрану общественного порядка с ДК "Глядын", который подписан зарегистрированным в государственном реестре подписантом от ДК "Глядын".
"В наряде по охране согласно приказу всегда 2 (два) охранника - не более. Охрана общественного порядка осуществляется методом нахождения на посту №1 и патрулирования улиц поселения. Автомобиль охраны не волонтерский, на белых номерах и принадлежит на правах собственности физическому лицу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в день, когда из-за отключения электроэнергии недовольные жители ДК "Глядын" и руководство кооператива собрались для обсуждения ситуации, наряд "Донбасс Безопасность" в количестве 2-х охранников выехал на место разобраться с причиной возмущения людей.
По прибытию охранники обнаружили "жильцов кооператива, представителей руководства ДК "Глядын" и группу из 15 человек, атошников, которая состояла из активистов "Карпатской Сичи", "Днепра-1" и нескольких ветеранов "Донбасса"".
В сообщении говорится, что была установлена причина возмущения жильцов - отключение квартала от электроэнергии за систематическую неуплату.
"После выяснения причин собрания и приезда полиции, наряд охраны "Донбасс Безопасности" (2 охранника) получил приказ вернуться на пост №1. Затем, оперативно-следственный наряд полиции также опросил охранников "Донбасс Безопасности" под протокол, проверил их документы, на основании которых они находятся на территории ДК "Глядын" и выполняют свои функции. После изучения ситуации следственный отдел Вышгородской полиции отказался от претензий к охранной компании "Донбасс Безопасность"", - сообщили в пресс-службе.
Ранее волонтер Мария Берлинская сообщила, что титушки в форме, представляющиеся "атошниками" - "Донбасс Безопасность" терроризируют весь дачный кооператив Глядын, возле с.Хотяновка (под Вышгородом).
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Только одно название "Даунбас безпека" на ригу тянет....
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https://ua.censor.net.ua/photo_news/452361/tse_znuschannya_nad_pamyattyu_zagyblyh_pid_gpu_vidbulasya_aktsiya_schodo_rozsliduvannya_ilovayiskoyi
и тут же последовало надуманое обвинение тех кто проводил акцию протеста в рейдерстве
- совпадение?
не думаю
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