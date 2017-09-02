 Коммуникация, кибербезопасность и медицинская реабилитация, - в НАТО рассказали о наиболее успешных аспектах сотрудничества с Украиной

Об этом в интервью DW сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Киеве Барбора Маронкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы много помогаем Украине в модернизации ее Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, работаем над достижением совместимости", - сказала она. - "Стоит взглянуть на весь пакет реформ, которые осуществила Украина. Любой эксперт согласится, что темп реформ был беспрецедентным. НАТО сконцентрировалась на вопросах безопасности, помогала в модернизации и стандартизации. Это и логистика, командные структуры, обучение."
По ее словам в Альянсе признают, что такие реформы трудно проводить и в нормальных условиях, не говоря уже о такой стране, как Украина, в которой агрессивный сосед, часть территории которой нелегально аннексирована, на востоке страны - сепаратисты, ведется "гибридная война", кибератаки.
Несмотря на все это на определенных направлениях удалось достичь существенных успехов.
"Один из таких аспектов - это улучшение структуры командования и коммуникации. Успешным можно назвать сотрудничество в области кибербезопасности. Мы также запустили несколько масштабных проектов по медицинской реабилитации и сейчас работаем с нашими украинскими коллегами над психологической реабилитацией, это большая тема", - рассказала Маронкова.
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Сегодня над Черным морем выполнял свою миссию патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который вылетел на задание с авиабазы Сигонелла, что на Сицилии.
Напомню, что «Посейдон» предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. И в этом ему помогает возможность быть укомплектованным вооружением массой до 9 тонн, с размещением на 5 внутренних и 6 внешних подвесках ракет типа AGM-84 Гарпун, торпед Mark 54, а так же мин и авиабомб.
Но в миссию «Посейдона» входит вовсе не уничтожение подводных лодок условного (а может и не совсем условного) противника, а разведка. И тут ему помогает полный фарш от поисковых радиолокаторов Raytheon APY-10 и SIGINT модулей, до электронного комплекса AN / ALQ-240.
Примечательно и то, что наличием самолётов разведчиков США разных типов в данном регионе уже никого и не удивишь. Что? Снова летит P-8 Poseidon? Тоже мне невидаль! И это говорит о многом...
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"типа военного" - мизер, не достойный обсуждения.
Где налаживания взаимодействия систем ПВО Украина И НАТО ? Где штабные игры, под полным контролем АМЕРИКАНСКИХ генералов, в ходе которых победители получат карьерный рост и новые должности ?
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https://news.pn/ru/incidents/187418
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