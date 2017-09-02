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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:День независимости (774) НАТО (5711) парад (468) сотрудничество (639)

 Коммуникация, кибербезопасность и медицинская реабилитация, - в НАТО рассказали о наиболее успешных аспектах сотрудничества с Украиной

маронкова

Участие в параде в День независимости стран Альянса и других партнеров - это хороший символический пример тесного взаимодействия НАТО с Украиной.

Об этом в интервью DW сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Киеве Барбора Маронкова, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы много помогаем Украине в модернизации ее Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, работаем над достижением совместимости", - сказала она. - "Стоит взглянуть на весь пакет реформ, которые осуществила Украина. Любой эксперт согласится, что темп реформ был беспрецедентным. НАТО сконцентрировалась на вопросах безопасности, помогала в модернизации и стандартизации. Это и логистика, командные структуры, обучение."

По ее словам в Альянсе признают, что такие реформы трудно проводить и в нормальных условиях, не говоря уже о такой стране, как Украина, в которой агрессивный сосед, часть территории которой нелегально аннексирована, на востоке страны - сепаратисты, ведется "гибридная война", кибератаки.

Несмотря на все это на определенных направлениях удалось достичь существенных успехов.

"Один из таких аспектов - это улучшение структуры командования и коммуникации. Успешным можно назвать сотрудничество в области кибербезопасности. Мы также запустили несколько масштабных проектов по медицинской реабилитации и сейчас работаем с нашими украинскими коллегами над психологической реабилитацией, это большая тема", - рассказала Маронкова.

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А тем временем
испанский болельщик-бандеровец вышиб с трасса велогонки «Вуэльта Испании» велогонщика из рацеи. Хунта совсем распоясалась :D :
Российского велогонщика выбросили в яму
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Правильно сделал, наркоманам тут не место
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Тема майже без коментів. Я навіть знаю чому.
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слушай а чего будет 10 сентября? а то я в командировке был и немного выпал из тренда новостей. апокалипсис?
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Ну і яка у нього буде легетимність після цього? А ніякої. Саакашвілі проект Банкової, щоб відвести увагу українців від реальної небезпеки Порошенка - Юлі.
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Ну а ким може бути Міхо у владі? Ні президентом, ні прем'єром, ні міністром, ні навіть нардепом. Ну прийде він, ну збере людей на Майдані, і що далі?
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Лідер у президентських рейтингах. Реальний президент на дострокових цієї осені. Чи вас Порошенко влаштовує?
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можно дату досрочных выборов президента - ато я что-то пропустил...
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Скоріше він і сам не хоче в Україну. Він закликав зібратись на Майдані мільон у його підтримку, а прийшло 200чел. Навіщо йому така ганьба? Краще він буде карбонарієм у вигнанні вічно, щоб забрати всю увагу на себе, обнадіяти порожніми сподіваннями
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Кива на границе прямо на переходе будет расстреливать Николозовича, а так же всех встречающих.
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P-8 Poseidon ВМС США снова присматривает за Черным морем

Сегодня над Черным морем выполнял свою миссию патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который вылетел на задание с авиабазы Сигонелла, что на Сицилии.
Напомню, что «Посейдон» предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. И в этом ему помогает возможность быть укомплектованным вооружением массой до 9 тонн, с размещением на 5 внутренних и 6 внешних подвесках ракет типа AGM-84 Гарпун, торпед Mark 54, а так же мин и авиабомб.
Но в миссию «Посейдона» входит вовсе не уничтожение подводных лодок условного (а может и не совсем условного) противника, а разведка. И тут ему помогает полный фарш от поисковых радиолокаторов Raytheon APY-10 и SIGINT модулей, до электронного комплекса AN / ALQ-240.
Примечательно и то, что наличием самолётов разведчиков США разных типов в данном регионе уже никого и не удивишь. Что? Снова летит P-8 Poseidon? Тоже мне невидаль! И это говорит о многом...
Коммуникация, кибербезопасность и медицинская реабилитация, - в НАТО рассказали о наиболее успешных аспектах сотрудничества с Украиной - Цензор.НЕТ 7779
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Чим можна ще допомогти тим, хто не відповідає на обстріли?
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Этого крайне недостаточно. Для мирного времени - вполне нормальная повестка дня, для
"типа военного" - мизер, не достойный обсуждения.
Где налаживания взаимодействия систем ПВО Украина И НАТО ? Где штабные игры, под полным контролем АМЕРИКАНСКИХ генералов, в ходе которых победители получат карьерный рост и новые должности ?
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Тебе нужно обратиться в отдел "военные секреты для гражданского населения" по Воздухофлотскому проспекту 6.
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Полторак під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас, в нас АТО". Тоді ті так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі
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Порошенко заехал в супермаркет и сфотографировался с прохожими

https://news.pn/ru/incidents/187418



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наиболее успешный аспект сотрудничества с НАТО - это перманентная обеспокоенность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоммуникация, кибербезопасность и медицинская реабилитация, - в НАТО рассказали о наиболее успешных аспектах сотрудничества с Украиной
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