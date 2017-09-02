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 Литва обеспокоена нарушениями прав человека в Крыму, – посол Януконис

россия виза

Литовский дипломат выразил обеспокоенность нарушениями прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, сообщает "Укринформ".

"Это первый такой визит на уровне спикера нашего Сейма и других депутатов. И это свидетельствует о нашей солидарности, нашей поддержке Украине, а также Херсонской области, которая находится на границе с оккупированным Крымом. Часть этого визита будет посвящена вопросам Крыма, прав человека, защите прав человека всех народов, проживающих в Крыму, в том числе крымских татар. В этом году мы отмечаем шестьсот двадцатую годовщину с тех пор, как крымские татары поселились на территории Великого княжества Литовского, у нас очень тесные исторические связи. И мы очень обеспокоены теми нарушениям прав человека, которые там происходят", - сказал Януконис.

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По его словам Крым для крымских татар - это единственная родина, и сейчас российские власти в Крыму заставляет их покидать полуостров.

"В истории уже были случаи, когда крымскотатарский народ депортировали. Мы не считаем, что это должно повториться", - сказал посол.

Януконис также обратил внимание на то, что в аннексированном Крыму исчезают люди, их находят мертвыми, несогласных преследуют, случаются обыски и аресты.

"Мы видим, что эти дела, которые ведутся против активистов, политические", - отметил он.
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Польша может потребовать репараций от россии по итогам «Рижского мира»
Об этом заявили сразу несколько польских политиков из правящей партии страны.
Рижский мирный договор, которым завершилась в 1921 году советско-польская война, обязывал возвратить Польше все научные и культурные ценности, вывезенные с ее территории начиная с 18 века. Помимо этого Советская сторона должна была выплатить 30 миллионов золотых рублей за вклад, который Польша внесла за время нахождения в составе Российской империи. Однако это так и не было сделано. россии, как законному наследнику СССР, следует обратить на это внимание - считает депутат от правящей партии «Право и справедливость» Ян Мосиньский. Ему вторит и замминистра юстиции Патрик Який. Россияне должны понести ответственность за то, что они сделали в Польше - заявил политик.
В стране также продолжается дискуссия о получении репараций от Германии за Вторую мировую войну. Несмотря на то, что Варшава отказалась от выплат еще в 1953 году, некоторые польские политики считают, что тогда это было сделано под давлением коммунистической власти, и соответственно - нелегитимно.
Все соглашения с Польшей, в том числе и Рижский договор советское правительство аннулировало в 1939 году
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Мечты сбываются



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А можно фотку Янукониса предоставить? на всякий случай.....
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пора подумать о союзе,типа Речи Посполитой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛитва обеспокоена нарушениями прав человека в Крыму, – посол Януконис
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