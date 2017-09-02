 В Одессе заявили о минировании аэропорта - полиция проверяет информацию

Полиция проверяет информацию о минировании Международного аэропорта "Одесса", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции в Одесской области.
Сообщается, что неизвестный сообщил о заложенной бомбе на территории аэропорта днем в субботу, 2 сентября.
Правоохранители начали эвакуацию пассажиров и работников аэропорта.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта", - говорится в сообщении.
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Польша может потребовать репараций от россии по итогам «Рижского мира»
Об этом заявили сразу несколько польских политиков из правящей партии страны.
Рижский мирный договор, которым завершилась в 1921 году советско-польская война, обязывал возвратить Польше все научные и культурные ценности, вывезенные с ее территории начиная с 18 века. Помимо этого Советская сторона должна была выплатить 30 миллионов золотых рублей за вклад, который Польша внесла за время нахождения в составе Российской империи. Однако это так и не было сделано. России, как законному наследнику СССР, следует обратить на это внимание - считает депутат от правящей партии «Право и справедливость» Ян Мосиньский. Ему вторит и замминистра юстиции Патрик Який. Россияне должны понести ответственность за то, что они сделали в Польше - заявил политик.
В стране также продолжается дискуссия о получении репараций от Германии за Вторую мировую войну. Несмотря на то, что Варшава отказалась от выплат еще в 1953 году, некоторые польские политики считают, что тогда это было сделано под давлением коммунистической власти, и соответственно - нелегитимно.
Все соглашения с Польшей, в том числе и Рижский договор советское правительство аннулировало в 1939 году
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