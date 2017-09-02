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Все про:аэропорт (1285) минирование (621) Одесса (5877) Нацполиция (8565)

 В Одессе заявили о минировании аэропорта - полиция проверяет информацию

полиция

В полицию поступило сообщение о заложенной бомбе.

Полиция проверяет информацию о минировании Международного аэропорта "Одесса", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что неизвестный сообщил о заложенной бомбе на территории аэропорта днем в субботу, 2 сентября.

Правоохранители начали эвакуацию пассажиров и работников аэропорта.

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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта", - говорится в сообщении.
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Порохолизы пытались взорвать то что построил Миша. Я ничего не перепутал?
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просто якийсь скот вирішив підпсувати свято, але одесити не огірком роблені, впораються, їм не вперше, з днем міста, одесити
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офф топ

Польша может потребовать репараций от россии по итогам «Рижского мира»
Об этом заявили сразу несколько польских политиков из правящей партии страны.
Рижский мирный договор, которым завершилась в 1921 году советско-польская война, обязывал возвратить Польше все научные и культурные ценности, вывезенные с ее территории начиная с 18 века. Помимо этого Советская сторона должна была выплатить 30 миллионов золотых рублей за вклад, который Польша внесла за время нахождения в составе Российской империи. Однако это так и не было сделано. России, как законному наследнику СССР, следует обратить на это внимание - считает депутат от правящей партии «Право и справедливость» Ян Мосиньский. Ему вторит и замминистра юстиции Патрик Який. Россияне должны понести ответственность за то, что они сделали в Польше - заявил политик.
В стране также продолжается дискуссия о получении репараций от Германии за Вторую мировую войну. Несмотря на то, что Варшава отказалась от выплат еще в 1953 году, некоторые польские политики считают, что тогда это было сделано под давлением коммунистической власти, и соответственно - нелегитимно.
Все соглашения с Польшей, в том числе и Рижский договор советское правительство аннулировало в 1939 году
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