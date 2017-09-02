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 Политика Украины
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Все про:депутат (3018) Деревянко (25) Саакашвили (1924) Госмиграция (133)

 ГМС отпустила брата Саакашвили, - депутат Деревянко. ВИДЕО

саакашвили давид

Он не подписал никаких документов, покидая здание Госмиграции.

Брата Михеила Саакашвили Давида, информация о задержании которого появилась в субботу, 2 сентября, отпустили. Об этом заявил нардеп Юрий Деревянко. Как передает Цензор.НЕТ , соответствующее видео опубликовано в Фейсбук.

По словам Деревянко, Давид Саакашвили уже на свободе. Ему хотели вручить протокол об админправонарушении в связи с нарушением режима пребывания в стране.

"Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении, штраф и документ о том, что он должен покинуть территорию страны", - заявил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брат Саакашвили должен покинуть Украину из-за того, что его разрешение на проживание было аннулировано, - МВД

Как ранее сообщалось, в МВД заявили, что не задерживали Давида Саакашвили и доставили его в органы Государственной миграционной службы.

Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михеила Саакашвили, сейчас его готовят к депортации.

Позже эту информацию подтвердил и сам Михеил Саакашвили. Он отметил, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении. Саакашвили уверяет, что его брат юрист и имел вид на жительство в Украине. "Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", - предположил он.

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Зрадникам України присвячується.
За повідомленням севастопольських сайтів проходить операція «Утилізація»
31 августа в Севастополе состоялась церемония прощания с двумя офицерами спецназа ФСБ. Александр Байбутлов и Денис Ракицкий погибли в ходе контртеррористической операции в Дагестане 28 августа.
Александр Байбутлов и Денис Ракицкий родились в 1977 году в Севастополе. Оба окончили Севастопольский военно-морской институт минобороны Украины. Вскоре после окончания вуза оба поступили на службу в Центр спецопераций «А» Службы безопасности Украины в Севастополе. В 2014 году приняли присягу на верность РФ. Неоднократно участвовали в сложных операциях на Северном Кавказе. Были отмечены наградами за мужество.
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все добре. його відпустили.він і надалі буде жити і працювати в Україні.
порошенко і аваков злякалися гніву спільноти.
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Сумніваюсь... Ці засранці уже нічого не бояться... Хіба що один-одного...
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Може це був шантаж,щоб Міхеіл не повертався в Україну.
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У Порошенко агония? Или он от природы такой? То как он ведет себя, все эти победобесия на парадах. Как гонит всякий бред! Он уже по тупости Яныка переплюнул. Печальное , убогое, трусливое, мстительное существо, увы...
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по абсурдности обещаний переплюнул. А тупость ему пока не грозит. В подлости и мелочности только с ющенко может потягаться
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Порошенко идет по дорожке Путина. Окружает себя лизоблюдами и тупицами с преданными глазами. Для него это хорошо, для Украины очень плохо и опасно.
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А до этого кто были, инопланетяне? Только план Маршала с внешним правлением до полного искоренения коррупции. Так было после войны в Японии, Корее, Германии под руководством США, так будет и в Украине. Есть чему поучиться. Саакашвили идеальный вариант президента. С офшорными уродами нужно кончать.
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хочеш піонера-пукінця з укр призвіщем Ковальчук? тобі його зроблять, йовпак тупий
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К стенке барыш,как в Румынии,самый лучший метод борьбы с ворами
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Ну, теперь ждем, что ГМС задержит кота Саакашвили. А потом - аквариумных рыбок.
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Резонанс был, испугались,может кто с европейского дома позвонил петрухе, пальчиком пожурили они и сдулись, но методы давления будут усовершенствоваться, сталину легко было, приехали ночью вывезли в воронке и в расход, путину тоже легко, он же царь, а тут сложнее, приходится изголятся играть в демократию прислушиваться к общественному мнению и что совсем возмутительно как для микроузурпаторов, к закону...
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казакли ж - його змусили , трухлявенький як i тигибкий
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так чего хотели? зачем целых 8 (!!!) ментов послали за этим особо опасным преступником?
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та это мелочи ваще-то. за Корбаном в свое время тучу альфовцев на кунуарах послали с Киева в Днепр и целый квартал в городе оцепили.
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а когда переключаешь на английскую версию там совсем другие темы ачево так?
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А какое право имела это гребанная гмс его задерживать? Все сука по звонкам совок вонючий.Живите по закону и тогда не надо будет задерживать и извинятся а может и отвечать по строже за неправомерные действия но не при этой власти.
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Петр Алексеевич умен и хитер. Он прекрасно знает, что "слона нужно есть по кусочку". Вот так тихо и по кусочку он со своими друзьями доедает то большое и светлое, что мы назвали когда-то "Революцией Достоинства." Грустно.
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какое там достоенство, когда одни молча сосут лединец, а другие восхваляют шоколад
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Если уже позориться - так до конца ! Боже мой ! Неужели у людей , которые правят нашей страной нет элементарных понятий ни о порядочности , ни о чести , ни о совести ! Им никогда не бывает стыдно !
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"Буду расстреливать на месте всех этих бл…дей"

Кива.

"Вчера котов душили-душили, душили-душили ..."

Шариков.
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Барыги с бебебе уже блевотину вызывают. Им законы не писаны. Закон один - не мешайте коррупции обдирать страну.
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Не прихильник Міхо, але здається мені, що Петро своїми недолугими діями навколо нього повторює дії Горбачова навколо Єльцина в 1990-1991 роках..
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Скоріше за все Міхо проект Петра для того щоб забрати голоси у Юлі ригів та націоналістів. А так як рейтинг у Міхо низький то цим шумом він йому його і піднімає.
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Добре, хоч в Петра рейтинг довіри народу як до нього, так і до його реформ високий.. Це тільки і втішає..
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вот уже и на новости о разбившемся в Мацквабате АН-2 коментарии закрыты
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Петя вместо того чтобы реально бороться с коррупцией и развивать экономику страны, борется с неугодными власти. Тошнит уже от него.
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Який вiн до бiса политик?!Случайный человек с бульдозера.Хотя не,не случайный,а поставленный в Австрии,мудрыми руководителями
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У Авакяна,вже крышу рве от влади.Пора ему в Италию,лозу подвязывать
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На сходняке грузинских воров украины порешали отпустить брата
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГМС отпустила брата Саакашвили, - депутат Деревянко. ВИДЕО
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