 ГМС отпустила брата Саакашвили, - депутат Деревянко. ВИДЕО

Брата Михеила Саакашвили Давида, информация о задержании которого появилась в субботу, 2 сентября, отпустили. Об этом заявил нардеп Юрий Деревянко. Как передает Цензор.НЕТ , соответствующее видео опубликовано в Фейсбук.

По словам Деревянко, Давид Саакашвили уже на свободе. Ему хотели вручить протокол об админправонарушении в связи с нарушением режима пребывания в стране.

"Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении, штраф и документ о том, что он должен покинуть территорию страны", - заявил нардеп.

Как ранее сообщалось, в МВД заявили, что не задерживали Давида Саакашвили и доставили его в органы Государственной миграционной службы.

Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михеила Саакашвили, сейчас его готовят к депортации.

Позже эту информацию подтвердил и сам Михеил Саакашвили. Он отметил, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении. Саакашвили уверяет, что его брат юрист и имел вид на жительство в Украине. "Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", - предположил он.