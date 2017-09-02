 ГМС отпустила брата Саакашвили, - депутат Деревянко. ВИДЕО

Брата Михеила Саакашвили Давида, информация о задержании которого появилась в субботу, 2 сентября, отпустили. Об этом заявил нардеп Юрий Деревянко. Как передает Цензор.НЕТ , соответствующее видео опубликовано в Фейсбук.
По словам Деревянко, Давид Саакашвили уже на свободе. Ему хотели вручить протокол об админправонарушении в связи с нарушением режима пребывания в стране.
"Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении, штраф и документ о том, что он должен покинуть территорию страны", - заявил нардеп.
Как ранее сообщалось, в МВД заявили, что не задерживали Давида Саакашвили и доставили его в органы Государственной миграционной службы.
Напомним, ранее экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что правоохранителями был задержан брат Михеила Саакашвили, сейчас его готовят к депортации.
Позже эту информацию подтвердил и сам Михеил Саакашвили. Он отметил, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении. Саакашвили уверяет, что его брат юрист и имел вид на жительство в Украине. "Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", - предположил он.
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За повідомленням севастопольських сайтів проходить операція «Утилізація»
31 августа в Севастополе состоялась церемония прощания с двумя офицерами спецназа ФСБ. Александр Байбутлов и Денис Ракицкий погибли в ходе контртеррористической операции в Дагестане 28 августа.
Александр Байбутлов и Денис Ракицкий родились в 1977 году в Севастополе. Оба окончили Севастопольский военно-морской институт минобороны Украины. Вскоре после окончания вуза оба поступили на службу в Центр спецопераций «А» Службы безопасности Украины в Севастополе. В 2014 году приняли присягу на верность РФ. Неоднократно участвовали в сложных операциях на Северном Кавказе. Были отмечены наградами за мужество.
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порошенко і аваков злякалися гніву спільноти.
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Кива.
"Вчера котов душили-душили, душили-душили ..."
Шариков.
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