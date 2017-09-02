 Двое гражданских подорвались на взрывных устройствах в районе Станицы Луганской

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской райгосадминистрации, жительница Станицы Луганской пострадала вследствие подрыва на неустановленном устройстве во время сбора дров.
"1 сентября, примерно в 17:00, гражданка Д., 1963 года рождения, жительница пгт Станица Луганская, находясь в лесополосе на окраине пгт Станица Луганская, во время сбора дров, в результате взрыва неустановленного устройства на растяжке, получила телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей", - говорится в сообщении.
Женщина была госпитализирована в районную больницу. В настоящее время жизни гражданки ничего не угрожает.
Кроме того, отдел коммуникации полиции Луганской области сообщает, что в лесополосе, вблизи улицы Жукова в Станице Луганской, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
54-летний местный житель был госпитализирован с минно-взрывными травмами нижних конечностей и предплечья.
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Як тільки брудна рука рашки до чогось торкнеться, так навіть збір дров стає ризикованою дією.
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За повідомленням севастопольських сайтів на острові проходить операція «Утилізація»
31 августа в Севастополе состоялась церемония прощания с двумя офицерами спецназа ФСБ. Александр Байбутлов и Денис Ракицкий погибли в ходе контртеррористической операции в Дагестане 28 августа.
Александр Байбутлов и Денис Ракицкий родились в 1977 году в Севастополе. Оба окончили Севастопольский военно-морской институт минобороны Украины. Вскоре после окончания вуза оба поступили на службу в Центр спецопераций «А» Службы безопасности Украины в Севастополе. В 2014 году приняли присягу на верность РФ. Неоднократно участвовали в сложных операциях на Северном Кавказе. Были отмечены наградами за мужество.
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там живут гориллы, злые крокодилы
русский мира там строит
из отстоя рать
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Станица Луганская - это не Луганск и не лнр. Станица - это Украина.
Ну а ватников хватает и в Луганске и в Киеве и в Чернигове...
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