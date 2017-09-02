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Все про:взрывчатка (749) Луганщина (4154) Нацполиция (8565)

 Двое гражданских подорвались на взрывных устройствах в районе Станицы Луганской

мины

Вблизи Станицы Луганской два человека подорвались на взрывных устройствах, находясь в лесополосе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской райгосадминистрации, жительница Станицы Луганской пострадала вследствие подрыва на неустановленном устройстве во время сбора дров.

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"1 сентября, примерно в 17:00, гражданка Д., 1963 года рождения, жительница пгт Станица Луганская, находясь в лесополосе на окраине пгт Станица Луганская, во время сбора дров, в результате взрыва неустановленного устройства на растяжке, получила телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Женщина была госпитализирована в районную больницу. В настоящее время жизни гражданки ничего не угрожает.

Кроме того, отдел коммуникации полиции Луганской области сообщает, что в лесополосе, вблизи улицы Жукова в Станице Луганской, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

54-летний местный житель был госпитализирован с минно-взрывными травмами нижних конечностей и предплечья.

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Двое гражданских подорвались на взрывных устройствах в районе Станицы Луганской 01
Двое гражданских подорвались на взрывных устройствах в районе Станицы Луганской 02
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Кацапия обеспечила любителей педофила подрывами на многие годы вперёд.
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є!!! Не знаю як ми їх подім будемо ділити на своїх і чужих... А може і не треба....
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сюжет обещает быть интересным.Концовку предугадать трудно...
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Прокатится в лифте с ветерком? Или шмель укусит?
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Эдик сейчас, как только его выведут из "болезненного" состояния, выступит с информацией о том, что уходил, спасая свою драгоценную "жизню", от "правосеков" "из "Азова", которые хотели принести его в жертву в очередной "день Перуна",перед началом наступления... А тут, как назло, на дороге "ихтамнет" попался... Басурин, учитывая, что так долго убеждал всех по телевизору, что "ихтамнетов" действительно "там нет", воспринял того за бестелесное существо и не стал совершать манёвр объезда препятствия. Препятствие оказалось вполне телесным, да ещё и живым... до наезда...
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Подлые шахтеры и трахтористы наделали с угля мин и в лесу понаставляли!
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...во время сбора дров, в результате взрыва неустановленного устройства на растяжке, получила телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей...
Як тільки брудна рука рашки до чогось торкнеться, так навіть збір дров стає ризикованою дією.
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Зрадникам України присвячується.
За повідомленням севастопольських сайтів на острові проходить операція «Утилізація»
31 августа в Севастополе состоялась церемония прощания с двумя офицерами спецназа ФСБ. Александр Байбутлов и Денис Ракицкий погибли в ходе контртеррористической операции в Дагестане 28 августа.
Александр Байбутлов и Денис Ракицкий родились в 1977 году в Севастополе. Оба окончили Севастопольский военно-морской институт минобороны Украины. Вскоре после окончания вуза оба поступили на службу в Центр спецопераций «А» Службы безопасности Украины в Севастополе. В 2014 году приняли присягу на верность РФ. Неоднократно участвовали в сложных операциях на Северном Кавказе. Были отмечены наградами за мужество.
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не ходите дети в лугандон гулять
там живут гориллы, злые крокодилы
русский мира там строит
из отстоя рать
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Ау! Спецы! Глобус Украины купите....
Станица Луганская - это не Луганск и не лнр. Станица - это Украина.

Ну а ватников хватает и в Луганске и в Киеве и в Чернигове...
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