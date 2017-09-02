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 Политика Украины
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Все про:граница (3163) Нацполиция (8565) Саакашвили (1924) штраф (1)

 Брат Саакашвили должен покинуть Украину из-за того, что его разрешение на проживание было аннулировано, - МВД

саакашвили давид

В ведомстве отметили, что местонахождение Давида Саакашвили известно - правоохранители доставили его в миграционную службу Украины.

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве доставили брата экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил " Интерфакс-Украина " директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - отметил он.

По словам Шевченко, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано в марте текущего года на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

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"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - пояснил он.

Шевченко добавил, что сейчас принимается решение о возвращении Давида Саакашвили "в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

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У шоколадной шоблы нет никаких шансов на выборах ...
Если это будут в какой-то степенью "выборы" ...

У соевой банды сейчас положение с рейтингами, с социальным напряжением в обществе ... у шоколадной шоблы положение на порядок хуже , чем у банды енакиевского птерадактеля в 2013 !
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ему не нужно шансов, это не надёжно, ему достаточно Охендовского или Пидрахуя
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Порошенко, показал себя еще тогда,когда не был президентом.На передаче Шустера,сказал--"Я жизнь отдам за свободу слова".Ну вот сами себя спросите --А может человек так легко,бросаться самым дорогим ,что у него есть --Жизнью??? --Нет. И передача сплыла в без весть, и жизнь понятное дело, никто не отдал.Да она и за 3 коп.никому не нужна. Захлебывающийся от крика,не больше ,Саакашвили, тоже не панацея и не имеет будущего. Но, если Порошенко для меня был безразличен,то сейчас заслуживает презрения, как трус,боящийся потерять власть, которая для него уже стала превыше всего--совести,чести, достоинства,и наконец быть настоящим мужчиной. Хотя последнее(быть мужчиной) им самим ассоциируется скорее всего, только с тем,чтобы надевать брюки. Арестовать брата Михо,--это уже верх трусости и цинизма.
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грузинский торчок только заголовки новостей читает.Брат Саакашвили должен покинуть Украину из-за того, что его разрешение на проживание было аннулировано, - МВД - Цензор.НЕТ 6303 а то бы знал,то что пп подписал вступает в силу с 1 января 18-го года

Брат Саакашвили должен покинуть Украину из-за того, что его разрешение на проживание было аннулировано, - МВД - Цензор.НЕТ 7788
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Этому олуху Артему Шевченко, видать, тексты пишут Допа с Гепой. Все, что он озвучивает в эфир, выглядит немного по-дебильному.
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Все грузины - агенты кремля! Всех депортировать! Вперед в светлое шоколадное будущее!!!!
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Низзя! Климпуш-Цинцадзе подстилка Пэтина! Лучшую подстилку Пэтя не найдет!!!
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так Пєця ж у нас самий чесний, послідовний і незаангажований.
Як всіх - то всіх. без винятків.
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а, пока светлое будущее лишь у путинского холуя с его кондитерскими фабриками, что процветают в том, задрыпанном российском липецке
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в маааскве сейчас есть сразу три владимира: один - лежит (в мавзолее), второй - сидит (хуйло в кремле), третий - стоит (памятник нашему князю)...а ты владимир 2 просто мелкий подхуйловник
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не нужно мелкого, когда выбрали на свою голову одного жирного путинского холуя с его панамскими офшорами
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По рідному Києву пройтися неможливо, безліч чорних та смаглявих, які торгують якоюсь хернею на кожному перехресті, на кожному клаптику вільної землі. Я так розумію, що для влади торгівці шаурмою мають більшу цінність, ніж брати Саакашвілі... Хоча, це ж й так зрозуміло, усі ці торговці дратують лише нас, українців, а владі на них похер, бо від них немає загрози для влади. Ця влада найбільш антиукраїнська за усі роки новітньої історії України.
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Опять этот Шевченко у.бок,с крысиной харей
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это тебе не какое-то там бе бе бе, по аваковски...
- Ну-ка, топай отсюда, Миша. Как у вас там говорят, топай до хазы!
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самое интересное, что о достижениях Саакашвили пишут и кремлевские, и местные гниды, но только не грузины, они его реформаторству дали оценку на выборах! грузия в паре часов лету; совместите приятное с полезным: покупаетесь в море, и с народом пообщаетесь, и все узнаете: как к нему относятся, почему такие результаты на парламентских выборах и высосаны ли там из пальца дела на него((((...правительство мечтает о вступлении в НАТО, стоит в очереди в ЕС, а саакашвили называет его промосковским!!!!!, но зато почему-то?)))) в него горячо влюбились все именно!!!! москальские тролли... и местные тоже ...хотя, по-большому счету, это однашайка-лейка...
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Порохобот, дуже невдала спроба, давай ще.
Достатньо подивитися на цифру зростання ВВП Грузії під час правління Саакашвілі та порівняти її з цифрою падіння ВВП України під час президенства вашого бариги, щоб стало зрозуміло, хто більш ефективно керував країною.
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А этот тоже что ли чудо-реформатор? Почему ему места в Грузии не нашлось или в какой то другой стране, кроме Украины?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБрат Саакашвили должен покинуть Украину из-за того, что его разрешение на проживание было аннулировано, - МВД
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