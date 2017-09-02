 Брат Саакашвили должен покинуть Украину из-за того, что его разрешение на проживание было аннулировано, - МВД

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве доставили брата экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил " Интерфакс-Украина " директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - отметил он.
По словам Шевченко, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано в марте текущего года на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.
"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - пояснил он.
Шевченко добавил, что сейчас принимается решение о возвращении Давида Саакашвили "в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".
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Если это будут в какой-то степенью "выборы" ...
У соевой банды сейчас положение с рейтингами, с социальным напряжением в обществе ... у шоколадной шоблы положение на порядок хуже , чем у банды енакиевского птерадактеля в 2013 !
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Як всіх - то всіх. без винятків.
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- Ну-ка, топай отсюда, Миша. Как у вас там говорят, топай до хазы!
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Достатньо подивитися на цифру зростання ВВП Грузії під час правління Саакашвілі та порівняти її з цифрою падіння ВВП України під час президенства вашого бариги, щоб стало зрозуміло, хто більш ефективно керував країною.
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