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Все про:США (13328) Чалый (361) уголь (711) поставки (140)

 Чалый: Первые 62 тыс. тонн американского угля должны прибыть в Украину к середине сентября

сша чалый уголь

На прошлой неделе из порта американского города Балтимор вышло судно с 62 тыс. тонн энергетического угля, которое должно прибыть в украинский порт "Южный" к середине сентября.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, соответствующий контракт на поставку угля был заключен между американской компанией XCoal Energy and Resources и украинской государственной "Центрэнерго" 14 июля нынешнего года.

"Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. тонн антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. тонн. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. тонн, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта г. Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный", - рассказал дипломат.

По его словам, полной информацией о поставках в Украину следующих партий антрацитового угля владеет "Центрэнерго".

"То, что нам известно, - следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тыс. тонн, и должна прибыть в Украину в начале октября. Можно ожидать прибытия одного-двух судов ежемесячно", - отметил посол.

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Чалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 млн тонн).

"Важно отметить, что партнер с американской стороны, компания XСoal, - надежный производитель и опытный экспортер угля. Компания рассчитывает на продолжительные отношения с украинской стороной. Рассматривает не только торговую составляющую, но и, что важно, инвестиционную тоже. Компания заинтересована в инвестировании в сектор угольной промышленности и газодобычи в нашей стране, сотрудничает с Американской торговой палатой в Украине", - подчеркнул дипломат.

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В июле сообщалось, что украинская сторона ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией Америки - XCoal Energy and Resources. Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям.

22 августа сообщалось, что американская компания XCoal Energy and Resources отправила в Украину первую партию антрацитового угля (85 тыс. тонн) в рамках контракта с государственной компанией "Центрэнего".
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А как же Роттердам плюс?Ахметов не обиделся?
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не обидеться , ему купили , он перекупил на свои ТЭЦ, ВСЕ накрутили, барыги довольны, торговые партнеры пля....,роттердам отдыхает
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Ну и правильно. А мы им высокие технологии ...
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Только его разгружать некуда,все кацапским завалено.
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85 - 62 = 23. "немного меньшее" - на третину меньше.
Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. тонн. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. тонн
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Это- стандартный Панамакс. Следующий планируется Кэйпсайз. Это- нормально и не вызывает неприятия. По крайней мере- у меня. Который- немного в курсе дедвейта балкеров.
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Я уже месяц дома. Работал тоже на балкере - 52,5 т.т. Последний рейс США - Китай. Тоже с углем...
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это мне чем то напоминает воздушный мост,,когда возили уголь и продовольствие в Западный Берлин в 1948 году,когда ссерия блокировало поставки ))
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Главное чтобы этот уголь в последствии не оказался из ДНР -- самое главное .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЧалый: Первые 62 тыс. тонн американского угля должны прибыть в Украину к середине сентября
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