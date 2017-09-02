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 Политика Украины
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 В этом году Россия около 120 раз поднимала истребители вблизи оккупированного Крыма

истребитель

Российские истребители Су-30СМ 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа в этом году около 120 раз сопровождали полеты разведывательной авиации вблизи аннексированного Крыма и у южных границ России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего армией генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

"Со времени вхождения Крыма в состав России в 2014 году ежедневно в воздушном пространстве вблизи наших южных рубежей мы заблаговременно обнаруживаем и жестко контролируем всех непрошеных гостей подобного рода. За восемь месяцев этого года истребители Су-30СМ армии порядка 120 раз поднимались в воздух и сопровождали их разведывательные полеты вдоль нашей государственной границы", - отметил Севостьянов.

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Севостьянов сообщил о двух случаях в мае, когда российские истребители Су-30СМ поднимались в воздух вблизи аннексированного Крыма: для перехвата американского самолета P-8 Poseidon патрульной авиации ВМС США и разведчика-беспилотника RQ-4 Global Hawk.

Командование НАТО ранее заявляло о резком увеличении активности российских ВВС в нейтральных зонах, особенно после аннексии Крыма Россией.
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Что они там разведывают ? Ищут отдыхающих ?
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Так завжди. Як тільки рашка пролетить на авіаносієм США так і курс впаде, як тільки наблизиться до американських безпілотників чи розвідників, так чорний дим над російським консульством підниметься і всі скрепи поїдуть до азіопи.
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Люфтваффе також колись захищало небо "сакральних" Судет , як складової частини "тисячолітнього третього рейху"..І де тепер люфтваффе? І де тепер Судети з судетськими німцями? І де тепер "тисячолітній" рейх?
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Ну пуЩай палят керосин, его у них много, только на пользу всем.
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- В этом году около 120 раз поднимались российские истребители вблизи оккупированного Крыма.
- Это фигня. Вот, помнится, Турция один раз опустила российский бомбардировщик. Вот то был номер!
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Російською мовою тобі ще й не такого розкажуть . Мова гарна, але брехливих ЗМІ дуже багато.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году Россия около 120 раз поднимала истребители вблизи оккупированного Крыма
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