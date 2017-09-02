 В этом году Россия около 120 раз поднимала истребители вблизи оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего армией генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.
"Со времени вхождения Крыма в состав России в 2014 году ежедневно в воздушном пространстве вблизи наших южных рубежей мы заблаговременно обнаруживаем и жестко контролируем всех непрошеных гостей подобного рода. За восемь месяцев этого года истребители Су-30СМ армии порядка 120 раз поднимались в воздух и сопровождали их разведывательные полеты вдоль нашей государственной границы", - отметил Севостьянов.
Севостьянов сообщил о двух случаях в мае, когда российские истребители Су-30СМ поднимались в воздух вблизи аннексированного Крыма: для перехвата американского самолета P-8 Poseidon патрульной авиации ВМС США и разведчика-беспилотника RQ-4 Global Hawk.
Командование НАТО ранее заявляло о резком увеличении активности российских ВВС в нейтральных зонах, особенно после аннексии Крыма Россией.
310 9
"Это попытка создать видимость мыслительного процесса", - постпред РФ в ООН о миротворческой миссии на Донбассе(62)
Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук(154)
Свыше 75 военных подразделений России зафиксировано на Добассе, - InformNapalm(17)
Агрессия России сделала Украину более националистической, объединенной и прозападной, - Волкер(101)
Что, Россия готова вступить со странами НАТО в войну?(0)
После Крыма надо было брать Донбасс, - российский кинорежиссер Меньшов(604)
День Независимости в зоне АТО: враг осуществил 22 обстрела, украинские бойцы отвечали плотным огнем, - штаб(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Это фигня. Вот, помнится, Турция один раз опустила российский бомбардировщик. Вот то был номер!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить