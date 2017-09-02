 В полиции подтвердили факт похищения Николая Петухова на КПВВ "Станица Луганская"

Пресс-секретарь Полиции Луганщины Татьяна Погукай подтвердила информацию о похищении боевиками 22-летнего Николая Петухова на КПВВ "Станица Луганская", информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители установили, что в 06.00 31 августа 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения в пункте пропуска пгт Станица Луганская и, находясь на неподконтрольной Украине территории, был похищен боевиками незаконных вооруженных формирований "ЛНР".
Данный факт был внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Проводится проверка.
Как ранее сообщалось, парень жил в селе Верхняя Ольховая и занимался тем, что помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков.
По информации правозащитников, 31 августа на пункте пропуска со стороны боевиков Николая остановили вооруженные люди, которые о чем-то спрашивали парня. После этого вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с ним оборвалась до сих пор о нем ничего не известно.
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Можно описать одним словом- БАРЫЖИЛ
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