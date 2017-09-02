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 Происшествия, Общество
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Все про:Луганщина (4153) похищение (1303)

 В полиции подтвердили факт похищения Николая Петухова на КПВВ "Станица Луганская"

похищение плен

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Пресс-секретарь Полиции Луганщины Татьяна Погукай подтвердила информацию о похищении боевиками 22-летнего Николая Петухова на КПВВ "Станица Луганская", информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что в 06.00 31 августа 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения в пункте пропуска пгт Станица Луганская и, находясь на неподконтрольной Украине территории, был похищен боевиками незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Данный факт был внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Проводится проверка.

Как ранее сообщалось, парень жил в селе Верхняя Ольховая и занимался тем, что помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков.

По информации правозащитников, 31 августа на пункте пропуска со стороны боевиков Николая остановили вооруженные люди, которые о чем-то спрашивали парня. После этого вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с ним оборвалась до сих пор о нем ничего не известно.

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В полиции подтвердили факт похищения Николая Петухова на КПВВ Станица Луганская 01
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Зачем этот Петухов пошел в петушатник ЛНРе?
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Работал носильщиком грузов через линию разграничения от безнадеги.
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коли людина думає жопой, ніщо його не врятує, чи мало вже було таких випадків, а вони все лізуть як не на парашу, так на дамбас, тапер і Білорусь під знаком питання, ну то є вибір кожного
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::::::Как ранее сообщалось, парень жил в селе Верхняя Ольховая и занимался тем, что помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков::::::

Можно описать одним словом- БАРЫЖИЛ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ полиции подтвердили факт похищения Николая Петухова на КПВВ "Станица Луганская"
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