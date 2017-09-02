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 Экономика
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Все про:бюджетники (180) зарплата (1747) учитель (288)

 "Зарплата научно-педагогических работников возрастет по тарифной сетке на 1 разряд", – Ковтунец

деньги зарплата

Учителя же, по словам первого заместителя министра образования, получат еще дополнительную оплату.

Всем научно-педагогическим работникам, речь идет и о преподавателях высших учебных заведений, повысят заработную плату по тарифной сетке на 1 разряд, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил в эфире "5 канала" первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

"Сегодня учитель часто получает высшую заработную плату, чем преподаватель вуза. И это уже тоже не хорошо, потому что появляется перекос, который может сдерживать развитие высшего образования. Поэтому мы сейчас, на исполнение поручения премьер-министра работали на этой неделе, и будем предлагать модель, по которой всем научно-педагогические работникам будут повышаться зарплаты по тарифной сетке на 1 разряд. То есть зарплата поднимется и в высшей школе. А учителям еще будет дополнительная оплата. При чем именно тем категориям учителей будет существенное увеличение, которые работают по новым программам. Речь сейчас идет об учителях начальной школы, которые будут работать по новым стандартам, о учителях иностранного языка в сельской местности особенно. То есть те, которые будут работать гораздо больше над разработкой методик уроков, они получат дополнительные деньги", - отметил он.

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Все ,наконец то поборы в школах закончатся.
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Не закончатся -- не престижно ездить директору школы на Шевролете каком то -- Лексус хочется -- а оклад на Лексус не тянет . Да и на пьянки в школе с училками не хватит окладов -- Праздников во сколько и ДНЮХ -- а сколько того оклада !!!
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И СНОВА ЗРАДА !!!!!!!!!!!!
НУ ЧТО ЗА ДЕНЬ СЕГОДНЯ ?
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Володимир Ковтунец! В якому міністерстві пан заступник міністра??? - освіти і науки! це дуже добре, що згадали про викладачів. А те, що у науковців Академії наук зарплата дорівнює окладу прибіральниці на ринку праці забули? Чи виконуєте план Порошенко-Гройсмана по тихенькому знищенні академічної науки?
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цій категорії можливо трохи і добавлять для свого піару,АЛЕ У КОГОСЬ ЗНІМУТЬ .
Реформи аж 144 тільки на папері,нічого не працює,працює тільки подорожчення кожен місяць.

Сьогодні був на продуктовому базарі областного центру і ось звичайна новина -ВСЕ ПОДОРОДЖЧАЛО ВІД КОФЕ ДО САЛА ..і за автостоянку теж - ПОДОРОЖЧАЛО.....
Це просто ПЗДЦ ! як жити ??

Ж2ВЛАДА КАЖЕ ЩО РОБИТЬ ДОБРУ СПРАВУ -ПІДГАНЯЄ ЦІНИ ПІД ЄВРОПУ ....
.А ЗАРПЛАТУ ЄВРОПЕЙСЬКУ ВОНИ НЕ ЗНАЮТЬ .............. підло замовчують...

У нас вже давно продукти ,паливо ,газ ,бензин та інше дорожчі ніж у європі.....
Це звичайний Геноцид над трудолюбивою українською нацією яка живе на самій кращій та богатій землі Світу....
Всі етнічні українці стали жебраками . Українська нація тане на очах , бо сметність у рази перевищує народжуваність !......

Українська нація стала страшним пох у і сто м

Слава пе й са м !

Слава я й ця м !
Офшори понад усе !
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ОСВІТЯНИН!
ЗНАЙ ХТО ТОБІ ЗБІЛЬШИВ ПАЙКУ ПЕРЕД ВІБОРАМИ!
РАХУЙ БЮЛЕТНІ ПРАВИЛЬНО!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Зарплата научно-педагогических работников возрастет по тарифной сетке на 1 разряд", – Ковтунец
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