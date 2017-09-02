 "Зарплата научно-педагогических работников возрастет по тарифной сетке на 1 разряд", – Ковтунец

Всем научно-педагогическим работникам, речь идет и о преподавателях высших учебных заведений, повысят заработную плату по тарифной сетке на 1 разряд, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил в эфире "5 канала" первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.
"Сегодня учитель часто получает высшую заработную плату, чем преподаватель вуза. И это уже тоже не хорошо, потому что появляется перекос, который может сдерживать развитие высшего образования. Поэтому мы сейчас, на исполнение поручения премьер-министра работали на этой неделе, и будем предлагать модель, по которой всем научно-педагогические работникам будут повышаться зарплаты по тарифной сетке на 1 разряд. То есть зарплата поднимется и в высшей школе. А учителям еще будет дополнительная оплата. При чем именно тем категориям учителей будет существенное увеличение, которые работают по новым программам. Речь сейчас идет об учителях начальной школы, которые будут работать по новым стандартам, о учителях иностранного языка в сельской местности особенно. То есть те, которые будут работать гораздо больше над разработкой методик уроков, они получат дополнительные деньги", - отметил он.
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НУ ЧТО ЗА ДЕНЬ СЕГОДНЯ ?
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Реформи аж 144 тільки на папері,нічого не працює,працює тільки подорожчення кожен місяць.
Сьогодні був на продуктовому базарі областного центру і ось звичайна новина -ВСЕ ПОДОРОДЖЧАЛО ВІД КОФЕ ДО САЛА ..і за автостоянку теж - ПОДОРОЖЧАЛО.....
Це просто ПЗДЦ ! як жити ??
Ж2ВЛАДА КАЖЕ ЩО РОБИТЬ ДОБРУ СПРАВУ -ПІДГАНЯЄ ЦІНИ ПІД ЄВРОПУ ....
.А ЗАРПЛАТУ ЄВРОПЕЙСЬКУ ВОНИ НЕ ЗНАЮТЬ .............. підло замовчують...
У нас вже давно продукти ,паливо ,газ ,бензин та інше дорожчі ніж у європі.....
Це звичайний Геноцид над трудолюбивою українською нацією яка живе на самій кращій та богатій землі Світу....
Всі етнічні українці стали жебраками . Українська нація тане на очах , бо сметність у рази перевищує народжуваність !......
Українська нація стала страшним пох у і сто м
Слава пе й са м !
Слава я й ця м !
Офшори понад усе !
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ЗНАЙ ХТО ТОБІ ЗБІЛЬШИВ ПАЙКУ ПЕРЕД ВІБОРАМИ!
РАХУЙ БЮЛЕТНІ ПРАВИЛЬНО!
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