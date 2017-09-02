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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7418) Львовщина (1610) Нацполиция (8562) Укравтодор (315)

 Экс-руководителя Львовского облавтодора подозревают в отмывании более 2,8 млн грн, - Нацполиция

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Во Львовской области одному из бывших руководителей областного автодора сообщили о подозрении.

Об этом информирует Департамент защиты экономики Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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По словам правоохранителей, чиновник дал указания руководителям подчиненных подразделений рассчитать и подделать официальные документы по изготовлению асфальтобетона.

"Государственному предприятию были излишне перечислены из государственного бюджета более 2,8 млн грн на оплату электроэнергии, природного газа и на выполнение работ согласно актам приема выполненных строительных работ", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
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посадять-не посадять...посадять-не посадять...
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Кокая новость...Любого чиновника возьми и все отмывают,моют моют, полоскают. Бардак в стране.Одни нищие,другие моют.
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Чому перевіряють всіх у Львові? А Запоріжжя,Харків,Миколаїв- святі,чи що?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-руководителя Львовского облавтодора подозревают в отмывании более 2,8 млн грн, - Нацполиция
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