 Экс-руководителя Львовского облавтодора подозревают в отмывании более 2,8 млн грн, - Нацполиция

Об этом информирует Департамент защиты экономики Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
По словам правоохранителей, чиновник дал указания руководителям подчиненных подразделений рассчитать и подделать официальные документы по изготовлению асфальтобетона.
"Государственному предприятию были излишне перечислены из государственного бюджета более 2,8 млн грн на оплату электроэнергии, природного газа и на выполнение работ согласно актам приема выполненных строительных работ", - говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
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