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Все про:депортация (257) задержание (6174) Саакашвили (1922) Кива (82)

 Задержан брат Саакашвили, его готовят к депортации, - Кива

саакашвили давид

Давид Саакашвили был задержан за нарушение режима пребывания в стране.

Украинскими правоохранителями был задержан брат экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший советник министра внутренних дел Илья Кива в комментарии " 112 Украина ".

"Был задержан брат Михаила Саакашвили за нарушение режима пребывания в стране. Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", - заявил он.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. При этом в ГПУ добавили, что Саакашвили может въехать в Украину только при наличии визы.

16 августа Саакашвили заявил, что 10 сентября вернется в Украину из Польши.

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генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты

Почему не выдали Грузии или не посадили, если он преступник?
Или это семейная ссора.
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Так ведь знали, кого выбирали. Теперь довольствуйтесь. Более преданного служаки Путина вы не найдете даже в Рассее. Вот такой вот он весь шоколадный.
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Украинская власть панически боится Саакашвили даже больше чем путина потому что если он доберется до власти то пересажает всех воров и корупционеров как сделал это в Грузии не стоит забывать что Саакашвили фактически киевлянин и много чего знает про советсткую мафию в Украине
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Задержан брат Саакашвили, его готовят к депортации, - Кива.

Соевые ипанулись окончательно и бесповоротно. Барыга все делает по заветам пуйла - строит кацапстан в отдельно взятом регионе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержан брат Саакашвили, его готовят к депортации, - Кива
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