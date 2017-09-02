Задержан брат Саакашвили, его готовят к депортации, - Кива.

Украинскими правоохранителями был задержан брат экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший советник министра внутренних дел Илья Кива в комментарии " 112 Украина ".

"Был задержан брат Михаила Саакашвили за нарушение режима пребывания в стране. Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", - заявил он.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. При этом в ГПУ добавили, что Саакашвили может въехать в Украину только при наличии визы.

16 августа Саакашвили заявил, что 10 сентября вернется в Украину из Польши.