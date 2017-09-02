 Грицак: Я бы ввел запрет на посещение РФ украинскими политиками и общественными деятелями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос журналистов в субботу в Киеве относительно решения о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в Украину граждан РФ, В.Грицак сказал: "Это однозначно поможет нам в работе. Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями".
Как сообщалось, указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, был опубликован 2 сентября в правительственной газете "Урядовый курьер".
Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно документу, правительству поручено в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации
Кабмину также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.
В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч. граждан РФ, а также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.
Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.
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Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/sbu-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-parasyuka-1492019665.html
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Из за таких, как он кацапы в Украине убили более 12 000 человек, а еще 1 600 000 (миллион 600 тысяч человек) украинцев разных национальностей потеряли на оккупированных кацапами территорий в Украине свою землю, дома, квартиры, дачи, свою работу.
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Але це тільки після дострокових президентських
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Я бы еще дальше пошел-выпустил всех кто хочет за паребрик,а потом лишил гражданства Украины и не впускал обратно.
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Мне отечественного ужаса вполне хватает .
Но почему же в Гане так плохо ? Там тоже у власти жульё ?
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А по уровню жизни мы сравнялись с Ганой .
Слава реформам !
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Пусть палятся козлы вонючие
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Тем более проукраинские не додумаются поехать , а проросийских и так все знают.
А вот савченко от этой новости приуныла(.
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Пусть народ знает, кто ездит решать свои делишки в перечисленные места.
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Без украинских клоунов - Ковтуна, Карасева, Яхно, Запорожского, Суворова, Ворониной, Соколовской - аудитория (и доход телеканалов от рекламы) в разы уменьшится.
Так их ,москалей! Дави рублем! )))
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Варшава так и не получила 30 млн руб. золотом по Рижскому договору от 1921 года
Депутат польского Сейма Ян Мосиньский заявил, что Польша в праве требовать от России как наследницы СССР выплату военных репараций, предусмотренных "рижским миром", заключенным в 1921 году. Об этом сообщает "Польское радио".
По словам Мосиньского, польская сторона, желая добиться репараций за ущерб, нанесенный в результате Второй мировой войны от Германии, имеет право требовать аналогичные выплаты и от России, которые так и не были получены по окончанию Советско-польской войны в 1921 году. На тот момент Советский Союз согласно Рижскому договору должен был выплатить Польше 30 млн руб. золотом.
"Россия является "законным наследником советской России" и должна задуматься о том, что делать с Рижским договором", - заявил польский депутат.
Его поддержал и замминистра юстиции Польши Патрик Який, утверждая, что Россия, как и Германия, должна понести ответственность за то, что сделала с Польшей.
Рижский договор между Польшей и Советским Союзом был подписан 18 марта 1921 года и ознаменовал окончание советско-польской войны. Согласно договору, СССР должен был выплатить Польше 30 млн руб. золотом за ее вклад в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущество на сумму 18 млн руб.
Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
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Какаую инициативу???!!!
Решение принимал СНБОУ. Причем еще 10 июля.
А однотуровый его подписал, судя по всему, только после "волшебного пенделя", через 50 (!!!) дней после принятия.
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