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 Политика Украины
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Все про:запрет (1231) Россия (72111) Грицак Василий (310)

 Грицак: Я бы ввел запрет на посещение РФ украинскими политиками и общественными деятелями

грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предлагает законодательно запретить посещение России депутатами, политиками и общественными деятелями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Указ о введении с 2018 года биометрического контроля при пересечении госграницы вступил в силу

Отвечая на вопрос журналистов в субботу в Киеве относительно решения о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в Украину граждан РФ, В.Грицак сказал: "Это однозначно поможет нам в работе. Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями".

Как сообщалось, указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, был опубликован 2 сентября в правительственной газете "Урядовый курьер".

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" вступает в силу со дня его опубликования.

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Согласно документу, правительству поручено в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации

Кабмину также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

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В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч. граждан РФ, а также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.
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Служба Безопасности Украины открыла дело на народного депутата Владимира Парасюка, который в феврале на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации призвал ведомство убить Виктора Медведчука.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/sbu-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-parasyuka-1492019665.html
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Правильно и сделал Парасюк - Медведчук - враг Украины и давно должен сидеть в тюрьме. Что касается этого заявления Грицака,то его полностью можно поддержать. Нехрен лазить к агрессору в период войны,а тех депутатов кто лазит нужно садить в тюрьму за предательство. Я бы добавила ,что не только депутатам ,но и всем украинцам дорога в РФ должна быть закрыта. И в Украину всем россиянам дорога должна быть закрыта.Позор что даже визовый режим еще не введен и власть блокирует его.
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Все кто поснщает МОРДОР - ВРАГИ УКРАИНЫ.. и минимум им 10 лет лагерей.. это не касается тупых заробитчан которых надо забирать в Авдеевку на передовую..
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Правильно,тех кто едет к агрессору работать нужно прямо от границы в военкоматы и на фронт. Там работы навалом и деньги хорошие платят.
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Я б питання інакше поставив: а хто (або що) забороняє пану Грицаку ввести таку заборону, або хоча б офіційно ініціювати її?
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А как ты себе это представляешь? У Грицака нет таких полномочий. Он может ввести запрет на гражданина конкретно того или другого государства и только.
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На него скоро и за участие в Майдане и свержении легитимного дело откроют.
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А шо Парасюк неправильно сказал ты, ДжиСиЭн можешь объяснить ? Только не "убить", потому-что убивают людей только кацапы в этом Мире, а выгнать за поребрик на свою любимую новую родину.
Из за таких, как он кацапы в Украине убили более 12 000 человек, а еще 1 600 000 (миллион 600 тысяч человек) украинцев разных национальностей потеряли на оккупированных кацапами территорий в Украине свою землю, дома, квартиры, дачи, свою работу.
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Навіщо Медведчука вбивати? На нього у пуйда можна обміняти усіх наших бранці, ще й Кримта Лугандон у додачу!
Але це тільки після дострокових президентських
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Это всё равно , что запретить шлюхе трахаться ...
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якби в роті росли гриби то в ліс не ходили б.......
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Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями".

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Я бы еще дальше пошел-выпустил всех кто хочет за паребрик,а потом лишил гражданства Украины и не впускал обратно.
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Це так ніби "якби знав де впадеш то соломки б підстелив"?
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Так им скоро туда всем придётся ноги делать ,если конечно не встанет на пути сенина стена ..
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что за бред - нормальные туда не поедут, а пида...расы, такие как глубокаяглотка, коми и иже с ними, там постоянно столуются, их там неплохо кормят...
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А, где ж они харчеваться то будут? Грицак в своем уме!
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Если бы у нас был нормальный закон о референдуме, этот вопрос давно уже был бы закрыт, люди однозначно всем чиновникам, депутатам, кроме дипломатического корпуса, запретили бы посещать Россию.
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Так-так-так... Наконец-то я не под флагом Ганы. По этому поводу- всем- всем-всем: Здравствуйте!
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Могу показать. У меня масса фоток, пока провезли из Такоради в Аккру. Там ТАКОЕ!!! Самое страшное впечатление: лежачие полицейские, с острыми краями. И их- много! А ещё- за всё это время пути(5 часов) я видел только ОДНОГО кота!!! И фсё.
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Не нужно .
Мне отечественного ужаса вполне хватает .
Но почему же в Гане так плохо ? Там тоже у власти жульё ?
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Не знаю. Но, заработки- сравнимы с нашими. И цены. Ещё удивило количество Церквей, разных конфессий. Или- направленностей. Я с этими делами- не силен. Но, пока ехали- старался фотать, и считать. Не вышло запомнить. Надо систематизировать фотки, наверное. Для осознания.
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Выходит , количество церквей на качество жизни влияния не имеет .
А по уровню жизни мы сравнялись с Ганой .
Слава реформам !
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Ну, не всё так плохо. По крайней мере, в 12 часов дня, у нас голыми не шляются, по дорогам. То есть: совершенно голыми. И не женщины. Я спросил таксиста: а это хто такие??? Он ответил так: они живут в Джунглях... О, как!
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Это потому , что у нас нет джунглей и не так жарко .
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Пан Грицак введите запрет на посещение ОККУПИРОВАННЫХ территорий Донбасса и Крыма всеми госслужащими и военными и полицейскими и судьям и прокурорам -- катаются кто куда хочет и всем все похрен -- пока не поймают или как шпиона или как жертву сделанною ФСБ из дурака .
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Я бы доброй половине политиков и депутатов билет в один конец туда купил бы. И ввел запрет на возвращение в Украину.
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Демагогія і популізм.. Що заважає йому вийти з законодавчої ініціативою в Раду? Не було такого законопроекту від нього.. Поганому танцюристу - не тільки яйця заважають..
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Запрет въезд в парарашу это очень жестко вот возвращение назад в Украину для таких политиков должен стать недосягаемым до конца жизни...
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Начните с запрета посещения военными и силовиками всех окупированных территорий и территории снг.Сами множим заложников и картинки с дрг для параши делаем.
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запрет на въезд - слабовато как-то....запрет на возвращение - апогей справедливости.....
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А не преждевременно,все таки только четвертый год войны
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и еще запрети выезд слуг народа в европу на отдых! за такую работу какую выполняют ОНИ одна дорога в крым!
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Ты Алибабаевич для начала запрети разным политэкШпердам и политОлухам скакать по кАзлорылым шоу,типа Карасёва,Яхно,Суворова,Ягли,Соколовская(которая рвала шмоньку за хряка Янучару,а теперь на дерьмо исходит за твоего Пецю) и прочих подобных клоунов,кацапы их там за Можайск загоняют,а они за иудины гроши от туда не вылезают,чистое позорище для Украины
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А украинские политологи тоже не вылазят с рашен тв, Карасёв например в шоу Соловьёва рашен пропагандона, Яхно и другие. Некоторых рашисты используют как клоунов и "мальчиков для бьтья", есть там один лысый. Это позорное заробитчанство.
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Пусть нах едут только безвозвратно кебенемат
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Грицак: Я бы ввел... ))) Ну так введи... импотенты хреновы...
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Грицак: Я бы ввел запрет на посещение РФ украинскими политиками и депутатами - Цензор.НЕТ 1011Ахметов с начала года обеднел почти на 50 миллионов долларов - для Украинской армии он закупил на эту сумму высокоточные крупнокалиберные американские снайпкеские винтовки и патроны к ним..
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Наверное и всякие предприниматели не смогут посещать Россию?
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Це не він закупив.То народ України йому гроші в кишеню поклав по "Роттердам+". Він наварився на мільярди,а кинув кістку на мільйони.
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Не только.Нужен запрет на посещение оккупированных территорий,наличие бизнеса в РФ..А вот тем аяврикам,которые едут в Россию,страну-убийцы украинсцев,на зароботки,лишать гос. дотаций,степендий,матер. пособий и льгот.А мужчин,"заробитчанан"- в зону АТО улучшать окопы и на разминирование...
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А вот делать этого не надо
Пусть палятся козлы вонючие
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а где же тогда "торговие партнери" хуйла харчеваться будут?
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Пускай ездят политики. Если их там арестуют , вряд-ли люди обычные сильно будут плакать.
Тем более проукраинские не додумаются поехать , а проросийских и так все знают.

А вот савченко от этой новости приуныла(.
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Зачем запрещать? Я бы иначе сделал, я бы ввел закон что посещение РФ и оккупированных территорий "для держслужбовців та депутатів - дані обов'язкові до оприлюднення."
Пусть народ знает, кто ездит решать свои делишки в перечисленные места.
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Это типа как объявить санкции росс-ТВ?

Без украинских клоунов - Ковтуна, Карасева, Яхно, Запорожского, Суворова, Ворониной, Соколовской - аудитория (и доход телеканалов от рекламы) в разы уменьшится.

Так их ,москалей! Дави рублем! )))
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В Польше заявили о праве требовать с России военные репарации

Варшава так и не получила 30 млн руб. золотом по Рижскому договору от 1921 года

Депутат польского Сейма Ян Мосиньский заявил, что Польша в праве требовать от России как наследницы СССР выплату военных репараций, предусмотренных "рижским миром", заключенным в 1921 году. Об этом сообщает "Польское радио".
По словам Мосиньского, польская сторона, желая добиться репараций за ущерб, нанесенный в результате Второй мировой войны от Германии, имеет право требовать аналогичные выплаты и от России, которые так и не были получены по окончанию Советско-польской войны в 1921 году. На тот момент Советский Союз согласно Рижскому договору должен был выплатить Польше 30 млн руб. золотом.
"Россия является "законным наследником советской России" и должна задуматься о том, что делать с Рижским договором", - заявил польский депутат.
Его поддержал и замминистра юстиции Польши Патрик Який, утверждая, что Россия, как и Германия, должна понести ответственность за то, что сделала с Польшей.
Рижский договор между Польшей и Советским Союзом был подписан 18 марта 1921 года и ознаменовал окончание советско-польской войны. Согласно договору, СССР должен был выплатить Польше 30 млн руб. золотом за ее вклад в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущество на сумму 18 млн руб.
Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
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"Я поддерживаю инициативу президента."

Какаую инициативу???!!!

Решение принимал СНБОУ. Причем еще 10 июля.
А однотуровый его подписал, судя по всему, только после "волшебного пенделя", через 50 (!!!) дней после принятия.
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Во , во . Не пустите Ковтуна , Соколовскую , Яхно , Воронину , Карасёва . То-то визгу будет --- а нас за шо ? Мы ж неньку позорим в Мордоре .
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Ну так ведь запрети. А как же будет ежемесячно вся наша верховная срань, во главе с шоколадным на доклады о проделанной работе по развалу Украины ездить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрицак: Я бы ввел запрет на посещение РФ украинскими политиками и общественными деятелями
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